Diplom-Betriebswirt, Steuerberater, Jahrgang 1975

Sebastian Koch ist seit dem 29. September 2025 Mitglied des Vorstands der DATEV eG und verantwortet als Chief Business Development Officer (CBDO) das neu geschaffene Ressort Business Development, das sich mit der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens beschäftigt. Dabei geht es insbesondere darum, die Chancen neuer Geschäftsmodelle und Geschäftspartnerschaften auf Basis der DATEV-Cloud-Strategie zu erschließen und weitere innovative Angebote für den Berufsstand, den Mittelstand und die öffentliche Verwaltung zu entwickeln.

Quelle: DATEV eG