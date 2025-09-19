Prof. Dr. Robert Mayr
Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Jahrgang 1966
Prof. Dr. Robert Mayr konzentriert als Chief Executive Officer (CEO) seine Tätigkeit auf die Gesamtsteuerung des Unternehmens sowie die übergreifende DATEV-Strategie. In diesem Sinne vereinigt er in seinem Ressort die Funktionen Unternehmensstrategie einschließlich Märkte und Rahmenbedingungen, Gremien, Mitglieder und Kunden, Datenschutz und Sicherheit sowie wesentliche Teile der Governance.
Quelle: DATEV eG
Julia Bangerth
Rechtsanwältin, Jahrgang 1972
Julia Bangerth verantwortet als Chief Operating Officer (COO) die Themen Wertschöpfungssteuerung und HR. Zu ihrer Funktion gehören die Steuerung des Produkt- und Lösungsportfolios, die Produkt- und Partnerstrategie, die Enterprise Architektur, das Produktdesign, das Qualitätsmanagement, das Workstream Enablement und der Personalbereich. Zudem übernimmt sie die Stellvertretung für Prof. Dr. Robert Mayr.
Quelle: DATEV eG
Dr. Markus Aigner
Dr. Markus Aigner verantwortet als Chief Markets Officer (CMO) die Service- und Vertriebsstrategie der DATEV. In seinem Ressort sind somit alle Funktionen von Service und Vertrieb, einschließlich Marketing und Unternehmenskommunikation vereint.
Quelle: DATEV eG
Prof. Dr. Christian Bär
Diplom-Betriebswirt, M.B.A., Jahrgang 1975
Prof. Dr. Christian Bär vereint als Chief Technology Officer (CTO) alle Entwicklungs- und Operationsfunktionen. In diesem Sinne verantwortet er die Digital- und Technologiestrategie der DATEV und den Betrieb des Rechenzentrums.
Quelle: DATEV eG
Sebastian Koch
Diplom-Betriebswirt, Steuerberater, Jahrgang 1975
Sebastian Koch ist seit dem 29. September 2025 Mitglied des Vorstands der DATEV eG und verantwortet als Chief Business Development Officer (CBDO) das neu geschaffene Ressort Business Development, das sich mit der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens beschäftigt. Dabei geht es insbesondere darum, die Chancen neuer Geschäftsmodelle und Geschäftspartnerschaften auf Basis der DATEV-Cloud-Strategie zu erschließen und weitere innovative Angebote für den Berufsstand, den Mittelstand und die öffentliche Verwaltung zu entwickeln.
Quelle: DATEV eG
Diana Windmeißer
Diplom-Betriebswirtin, Steuerberaterin, Jahrgang 1967
Diana Windmeißer ist als Chief Financial Officer (CFO) verantwortlich für die übergreifende Wirtschaftlichkeit von DATEV. Sie bündelt in ihrem Ressort die Funktionen Finanzen und Nachhaltigkeit, Zentraleinkauf, Recht sowie Facility Management, internationales Development und interne Services.
Quelle: DATEV eG