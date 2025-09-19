Prof. Dr. Robert Mayr

Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Jahrgang 1966

Prof. Dr. Robert Mayr konzentriert als Chief Executive Officer (CEO) seine Tätigkeit auf die Gesamtsteuerung des Unternehmens sowie die übergreifende DATEV-Strategie. In diesem Sinne vereinigt er in seinem Ressort die Funktionen Unternehmensstrategie einschließlich Märkte und Rahmenbedingungen, Gremien, Mitglieder und Kunden, Datenschutz und Sicherheit sowie wesentliche Teile der Governance.

Julia Bangerth

Rechtsanwältin, Jahrgang 1972

Julia Bangerth verantwortet als Chief Operating Officer (COO) die Themen Wertschöpfungssteuerung und HR. Zu ihrer Funktion gehören die Steuerung des Produkt- und Lösungsportfolios, die Produkt- und Partnerstrategie, die Enterprise Architektur, das Produktdesign, das Qualitätsmanagement, das Workstream Enablement und der Personalbereich. Zudem übernimmt sie die Stellvertretung für Prof. Dr. Robert Mayr.

Markus Algner

Dr. Markus Aigner verantwortet als Chief Markets Officer (CMO) die Service- und Vertriebsstrategie der DATEV. In seinem Ressort sind somit alle Funktionen von Service und Vertrieb, einschließlich Marketing und Unternehmenskommunikation vereint.

Prof. Dr. Christian Bär

Diplom-Betriebswirt, M.B.A., Jahrgang 1975

Prof. Dr. Christian Bär vereint als Chief Technology Officer (CTO) alle Entwicklungs- und Operationsfunktionen. In diesem Sinne verantwortet er die Digital- und Technologiestrategie der DATEV und den Betrieb des Rechenzentrums.

Sebastian Koch, Stb

Diplom-Betriebswirt, Steuerberater, Jahrgang 1975

Sebastian Koch ist seit dem 29. September 2025 Mitglied des Vorstands der DATEV eG und verantwortet als Chief Business Development Officer (CBDO) das neu geschaffene Ressort Business Development, das sich mit der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens beschäftigt. Dabei geht es insbesondere darum, die Chancen neuer Geschäftsmodelle und Geschäftspartnerschaften auf Basis der DATEV-Cloud-Strategie zu erschließen und weitere innovative Angebote für den Berufsstand, den Mittelstand und die öffentliche Verwaltung zu entwickeln.

Diana Windmeißer

Diplom-Betriebswirtin, Steuerberaterin, Jahrgang 1967

Diana Windmeißer ist als Chief Financial Officer (CFO) verantwortlich für die übergreifende Wirtschaftlichkeit von DATEV. Sie bündelt in ihrem Ressort die Funktionen Finanzen und Nachhaltigkeit, Zentraleinkauf, Recht sowie Facility Management, internationales Development und interne Services.

