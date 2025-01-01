Der Vertreterrat der DATEV berät den Vorstand aus Anwendersicht. Er erörtert mit ihm Wünsche, Anregungen und Beschwerden der Mitglieder und berät ihn auf dem Gebiet der Software, der Dienstleistungen und der Mitgliederbetreuung. Das Nähere regelt die Satzung .

Um den satzungsgemäßen Beratungsauftrag zielgerichtet ausführen zu können, wählt der Vertreterrat für vom Vorstand definierte Geschäftsfelder zusätzlich sogenannte Prozessverantwortliche. Diese beraten im Sinne der Genossenschaft mittels moderner Möglichkeiten bedarfsweise schnell, flexibel und praxisnah.

Mitglieder des DATEV-Vertreterrates

Vorsitz:

Dipl.-Kfm. (FH), StB/WP
Kruse, Marcel
Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Münster

Stellv. Vorsitzende

  • StB
    Kempf, Alexander
    Regierungsbezirk Karlsruhe
  • Dipl.-Bw. (FH), StB
    Andres, Volker
    Land Rheinland-Pfalz

Weitere Mitglieder:

  • Dipl.-Kfm., StB
    Adelmann, Christoph
    Land Berlin
  • StB
    Schaar, Maurice
    Land Berlin
  • Dipl.-Kfm.,StB
    Becklas, Jörg
    Regierungsbezirk Düsseldorf
  • Dipl.-Kfm., StB
    Wiessner, Karsten
    Regierungsbezirk Düsseldorf
  • StB
    Ebert, Daniela
    Land HamburgStB
    Viel, Klaus
    Land Hessen
  • Dipl.-Kfm., StB
    Weber, Andreas
    Land Hessen
  • StB
    Beer, Julia
    Regierungsbezirk Köln
  • Dipl.-Betrw., StB
    Oepen, Wolfgang
    Regierungsbezirk Köln
  • Dipl.-Oec., StB
    Brandt, Mariola
    Land Mecklenburg-Vorpommern
  • StB
    Lindermeir, Markus
    Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern, Schwaben
  • StB
    Högel-Stöckle, Martina
    Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern, Schwaben
  • Dipl.-Betrw. (FH), StB
    Uhl, Thomas
    Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern, Schwaben
  • StB
    Späth, Dr. Thomas
    Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern, Schwaben
  • StB
    Pfeiffer, Katja
    Land Niedersachsen
  • Dipl.-Ök., StB
    Behn, Christoph
    Land Niedersachsen
  • StB
    Bergbauer, Tobias
    Regierungsbezirke Mittel-, Unter-, Oberfranken, Opf.
  • StB
    Mühlbauer, Regina
    Regierungsbezirke Mittel-, Unter-, Oberfranken, Opf.
  • StB
    Keller, Oliver
    Land Saarland
  • Dipl.-Betrw. (BA), StB
    Irrgang, Frank
    Land Sachsen
  • StB
    Kröning, Stephanie
    Land Sachsen-Anhalt
  • StB
    Bendixen, Imke
    Land Schleswig-Holstein
  • StB
    König, Markus
    Regierungsbezirke Stuttgart, Tübingen
  • StB/RA
    Alexander Herrmann
    Regierungsbezirke
    Stuttgart, Tübingen
  • Dipl.-Betrw. (FH), StB
    Rademacher, Gerd
    Regierungsbezirk Freiburg
  • StB
    Wingert, Stefan
    Land Thüringen
  • Dipl.-Kfm., StB/WP
    Witte, Christian
    Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Münster