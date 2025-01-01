Der Vertreterrat der DATEV berät den Vorstand aus Anwendersicht. Er erörtert mit ihm Wünsche, Anregungen und Beschwerden der Mitglieder und berät ihn auf dem Gebiet der Software, der Dienstleistungen und der Mitgliederbetreuung. Das Nähere regelt die Satzung .

Um den satzungsgemäßen Beratungsauftrag zielgerichtet ausführen zu können, wählt der Vertreterrat für vom Vorstand definierte Geschäftsfelder zusätzlich sogenannte Prozessverantwortliche. Diese beraten im Sinne der Genossenschaft mittels moderner Möglichkeiten bedarfsweise schnell, flexibel und praxisnah.