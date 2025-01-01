Der Vertreterrat der DATEV berät den Vorstand aus Anwendersicht. Er erörtert mit ihm Wünsche, Anregungen und Beschwerden der Mitglieder und berät ihn auf dem Gebiet der Software, der Dienstleistungen und der Mitgliederbetreuung. Das Nähere regelt die Satzung .
Um den satzungsgemäßen Beratungsauftrag zielgerichtet ausführen zu können, wählt der Vertreterrat für vom Vorstand definierte Geschäftsfelder zusätzlich sogenannte Prozessverantwortliche. Diese beraten im Sinne der Genossenschaft mittels moderner Möglichkeiten bedarfsweise schnell, flexibel und praxisnah.
Mitglieder des DATEV-Vertreterrates
Vorsitz:
Dipl.-Kfm. (FH), StB/WP
Kruse, Marcel
Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Münster
Stellv. Vorsitzende
- StB
Kempf, Alexander
Regierungsbezirk Karlsruhe
- Dipl.-Bw. (FH), StB
Andres, Volker
Land Rheinland-Pfalz
Weitere Mitglieder:
- Dipl.-Kfm., StB
Adelmann, Christoph
Land Berlin
- StB
Schaar, Maurice
Land Berlin
- Dipl.-Kfm.,StB
Becklas, Jörg
Regierungsbezirk Düsseldorf
- Dipl.-Kfm., StB
Wiessner, Karsten
Regierungsbezirk Düsseldorf
- StB
Ebert, Daniela
Land HamburgStB
Viel, Klaus
Land Hessen
- Dipl.-Kfm., StB
Weber, Andreas
Land Hessen
- StB
Beer, Julia
Regierungsbezirk Köln
- Dipl.-Betrw., StB
Oepen, Wolfgang
Regierungsbezirk Köln
- Dipl.-Oec., StB
Brandt, Mariola
Land Mecklenburg-Vorpommern
- StB
Lindermeir, Markus
Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern, Schwaben
- StB
Högel-Stöckle, Martina
Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern, Schwaben
- Dipl.-Betrw. (FH), StB
Uhl, Thomas
Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern, Schwaben
- StB
Späth, Dr. Thomas
Regierungsbezirke Niederbayern, Oberbayern, Schwaben
- StB
Pfeiffer, Katja
Land Niedersachsen
- Dipl.-Ök., StB
Behn, Christoph
Land Niedersachsen
- StB
Bergbauer, Tobias
Regierungsbezirke Mittel-, Unter-, Oberfranken, Opf.
- StB
Mühlbauer, Regina
Regierungsbezirke Mittel-, Unter-, Oberfranken, Opf.
- StB
Keller, Oliver
Land Saarland
- Dipl.-Betrw. (BA), StB
Irrgang, Frank
Land Sachsen
- StB
Kröning, Stephanie
Land Sachsen-Anhalt
- StB
Bendixen, Imke
Land Schleswig-Holstein
- StB
König, Markus
Regierungsbezirke Stuttgart, Tübingen
- StB/RA
Alexander Herrmann
Regierungsbezirke
Stuttgart, Tübingen
- Dipl.-Betrw. (FH), StB
Rademacher, Gerd
Regierungsbezirk Freiburg
- StB
Wingert, Stefan
Land Thüringen
- Dipl.-Kfm., StB/WP
Witte, Christian
Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold, Münster