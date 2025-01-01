Die Mitglieder des Beirates müssen Genossenschaftsmitglieder sein. Sie werden vom Vorstand berufen. Das Nähere regelt die Satzung.

Vorsitzender und stellv. Vorsitzende sowie weitere Mitglieder des DATEV-Beirates

Vorsitzender

Prof. Dr. Dipl.-Ök., StB
Schwab, Hartmut L.

Stellvertretende Vorsitzende

  • Dr. Dipl.-Kfm., StB/WP/FB f. IntStR
    Mehnert, Dieter
  • StB/WP/RA/FA f. StR, Dipl.- Betrw. (BA)
    Rose, Dirk

Weitere Mitglieder:

  • Dr., StB
    Becherer, Herbert
  • StB
    Blöcker, Stefan
  • StB
    Bonjean, Karl-Heinz
  • WP/StB
    Dörschell, Andreas
  • StB
    Eichhorn Stefan
  • StB
    Groß, Sebastian
  • Dipl.-Kfm., StB/WP
    Güntzler, Fritz
  • Dipl.-Kfm., StB/WP
    Helmhagen, Günter
  • Dipl.-Bw. (FH), StB
    Hurst, Johannes
  • Dipl.-Betrw., StB
    Kaiser, Volker
  • Ing. Mag., WP/StB
    Kölblinger, Thomas
  • Dipl.-Finanzw. (FH), StB
    Koßmann, Paul Thomas
  • Dipl.-Kfm., StB
    Kurczinski, Boris
  • Dr. Dipl.-Kfm., WP
    Leißl, Alexander
  • StB
    Lüth, Torsten
  • StB
    Maul, Ronald
  • Dr. WP
    Moser, Torsten
  • StB
    Ruppricht, Hartmut
  • Prof. Dr. Dipl.-Kffr., StB
    Schmidt-Pfeiffer, Susanne
  • Prof. Dr., Dipl. Kfm., StB
    Schramm, Uwe
  • Dipl.-Kfm., StB
    Schüffner, Alexander C.
  • Dipl.-Ing. (FH), StB, Ldw. Buchst.
    Sesterhenn, Walter
  • Dr. RA
    Spatschek, Rainer
  • Dr. Dipl.-Ing.-Ök., StB
    Stein, Holger
  • StB
    Verholen, Reinhard
  • Mag. rer. soc. oec. StBin/WPin/FB f. Int. StR
    Wenz, MonikaDr. RA
    Wirsching, Uwe