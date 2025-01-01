Die Mitglieder des Beirates müssen Genossenschaftsmitglieder sein. Sie werden vom Vorstand berufen. Das Nähere regelt die Satzung.
Vorsitzender und stellv. Vorsitzende sowie weitere Mitglieder des DATEV-Beirates
Vorsitzender
Prof. Dr. Dipl.-Ök., StB
Schwab, Hartmut L.
Stellvertretende Vorsitzende
- Dr. Dipl.-Kfm., StB/WP/FB f. IntStR
Mehnert, Dieter
- StB/WP/RA/FA f. StR, Dipl.- Betrw. (BA)
Rose, Dirk
Weitere Mitglieder:
- Dr., StB
Becherer, Herbert
- StB
Blöcker, Stefan
- StB
Bonjean, Karl-Heinz
- WP/StB
Dörschell, Andreas
- StB
Eichhorn Stefan
- StB
Groß, Sebastian
- Dipl.-Kfm., StB/WP
Güntzler, Fritz
- Dipl.-Kfm., StB/WP
Helmhagen, Günter
- Dipl.-Bw. (FH), StB
Hurst, Johannes
- Dipl.-Betrw., StB
Kaiser, Volker
- Ing. Mag., WP/StB
Kölblinger, Thomas
- Dipl.-Finanzw. (FH), StB
Koßmann, Paul Thomas
- Dipl.-Kfm., StB
Kurczinski, Boris
- Dr. Dipl.-Kfm., WP
Leißl, Alexander
- StB
Lüth, Torsten
- StB
Maul, Ronald
- Dr. WP
Moser, Torsten
- StB
Ruppricht, Hartmut
- Prof. Dr. Dipl.-Kffr., StB
Schmidt-Pfeiffer, Susanne
- Prof. Dr., Dipl. Kfm., StB
Schramm, Uwe
- Dipl.-Kfm., StB
Schüffner, Alexander C.
- Dipl.-Ing. (FH), StB, Ldw. Buchst.
Sesterhenn, Walter
- Dr. RA
Spatschek, Rainer
- Dr. Dipl.-Ing.-Ök., StB
Stein, Holger
- StB
Verholen, Reinhard
- Mag. rer. soc. oec. StBin/WPin/FB f. Int. StR
Wenz, MonikaDr. RA
Wirsching, Uwe