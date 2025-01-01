Ihre Vorteile beim Start mit DATEV
Förderung bei DATEV erhalten alle Existenzgründerinnen und -gründer im steuerberatenden Berufsstand, die ihren Beruf erstmalig in einer Einzelkanzlei oder einer Berufsausübungsgesellschaft ausüben.
Eine detaillierte Beschreibung und weitere Voraussetzungen zur Förderfähigkeit Ihres Gründungsvorhabens finden Sie hier.
Was Kanzleigründerinnen und -gründer sagen
"Ich liebe die Branchen meiner Mandanten, die ich berate", sagt Steuerberater und Existenzgründer Marcel Jung. Mit dieser Einstellung hat er es geschafft, seinen Traum von Selbstständigkeit zu verwirklichen.
Die komplette Videoserie #IDENTITIES auf YouTube gibt weitere Tipps zur erfolgreichen Kanzleigründung - step by step.
Eine Geschäftsausstattung, mit der Sie gut aussehen
Logo, Visitenkarten, Briefpapier und der passende Internetauftritt: Wir unterstützen Sie beim Erstellen Ihrer Geschäftsaussattung mit allem, was Neugründerinnen und -gründer benötigen. Das alles finden Sie in der Mustermappe für Neugründer.
DATEV Neumitglieder-Club mit Gründernetzwerken
Netzwerken und Kanzleiführungswissen aufbauen. Tauschen Sie sich aus und lernen Sie von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern im Neumitglieder-Club.
Fachkräfte gewinnen, binden und entwickeln
Wir unterstützen Sie dabei. Unter www.initiative-gemeinsam-handeln.de erfahren Sie, wie Sie Ihre Kanzlei von Anfang an attraktiv aufstellen und eine Kanzleikultur schaffen, die zum Bleiben einlädt.