Ihre Vorteile beim Start mit DATEV

  • Individuell

    Ein maßgeschneidertes Förderprogramm, das individuell an Ihre Situation angepasst ist.

  • Erfolgreich

    Über 95 Prozent der Startups mit DATEV sind auch nach fünf Jahren noch erfolgreich auf dem Markt aktiv.

  • Mit Startpaket

    Das DATEV Startpaket compact erhalten Sie schon für nur 50 Euro monatlich.

  • Gleich digital

    DATEV unterstützt mit allen Startpaketen den Aufbau einer digitalen Kanzlei.

Förderung bei DATEV erhalten alle Existenzgründerinnen und -gründer im steuerberatenden Berufsstand, die ihren Beruf erstmalig in einer Einzelkanzlei oder  einer Berufsausübungsgesellschaft ausüben.

Eine detaillierte Beschreibung und weitere Voraussetzungen zur Förderfähigkeit Ihres Gründungsvorhabens finden Sie hier.

Allein oder gemeinsam durchstarten

Start als Single-User

Erste Mandate allein bearbeiten - auch neben der Festanstellung.

Mehr dazu

Start als Multi-User

Effiziente Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen.

Mehr dazu

Start durch Kauf

Erfolgreiches Weiterführen einer bestehenden Kanzlei.

Mehr dazu

IT-Plattform

Ob Single- oder Multi-User, die passende IT-Plattform gehört dazu.

Mehr dazu

Was Kanzleigründerinnen und -gründer sagen

"Ich liebe die Branchen meiner Mandanten, die ich berate", sagt Steuerberater und Existenzgründer Marcel Jung. Mit dieser Einstellung hat er es geschafft, seinen Traum von Selbstständigkeit zu verwirklichen.

Die komplette Videoserie #IDENTITIES auf YouTube gibt weitere Tipps zur erfolgreichen Kanzleigründung - step by step.

Eine Geschäftsausstattung, mit der Sie gut aussehen

Logo, Visitenkarten, Briefpapier und der passende Internetauftritt: Wir unterstützen Sie beim Erstellen Ihrer Geschäftsaussattung mit allem, was Neugründerinnen und -gründer benötigen. Das alles finden Sie in der Mustermappe für Neugründer.

-

DATEV Neumitglieder-Club mit Gründernetzwerken

Netzwerken und Kanzleiführungswissen aufbauen. Tauschen Sie sich aus und lernen Sie von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern im Neumitglieder-Club.  

-

Fachkräfte gewinnen, binden und entwickeln

Wir unterstützen Sie dabei. Unter www.initiative-gemeinsam-handeln.de erfahren Sie, wie Sie Ihre Kanzlei von Anfang an attraktiv aufstellen und eine Kanzleikultur schaffen, die zum Bleiben einlädt.