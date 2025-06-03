Als neues Mitglied der DATEV sind Sie automatisch auch Mitglied im Neumitglieder-Club und werden zu den Events eingeladen, beispielsweise fünf Jahre lang zum Jahres-Event. Wenn Sie Kanzleigründerin oder -gründer sind und eines der Startpakete zu Gründung oder Kauf nutzen, erhalten Sie während Ihres Förderzeitraums darüber hinaus auch Einladungen zu den Gründernetzwerken.
Sollten Sie keine Einladung bekommen, schreiben Sie uns bitte mit diesem Formular. Teilen Sie uns auf diesem Weg auch gerne Ihren Themenbedarf, Ihre Anregungen und Ihre Meinung mit.
Welcome Day für Kanzleigründerinnen und Kanzleigründer
Nicht irgendeine Veranstaltung, sondern ein wichtiger Baustein unseres Förderkonzepts und Auftakt der vielfältigen Angebote unserer Gründernetzwerke, die bei der Existenzgründung unterstützen.
Hier geht es zur Anmeldung.
Jahres-Event
Am 03.06.2025 fand der große DATEV-Kongress in Nürnberg statt. Aus diesem Grund bieten wir dieses Jahr keinen üblichen Jahres-Event an. Stattdessen luden wir alle unsere Kanzleigründer und -gründerinnen und Kanzleikäufer und -käuferinnen im Sommer zu unseren Business Barbecues ein.
Die Termine für 2026 zu den Jahres-Events sind derzeit in Planung. Sobald die Planung abgeschlossen ist, werden Ihnen die Termine zur Information und Anmeldung angezeigt.
Business Barbecue
Netzwerken, Austausch und Genuss – ein Event voller Möglichkeiten
Am Business Barbecue trafen wir uns zu einem unvergesslichen Nachmittag und Abend, der ganz im Zeichen des Netzwerkens und der Gemeinschaft stand. Inmitten einer lockeren und einladenden Umgebung konnten Sie sich mit anderen Kanzleigründerinnen und Kanzleigründern austauschen, Erfahrungen teilen und neue Kontakte knüpfen.
Der Profi-Grillmeister in Aktion beim vergangenen Business Barbecue:
Sie sind neues Mitglied bei DATEV und waren noch nicht auf einem unserer Jahres-Events?
Steuerberaterin Pauline von Moritz, Teilnehmerin 2023 sagt zum Event:
„München war ein absolutes Erlebnis und eine wahre Bereicherung! Danke, dass ich dabei sein durfte. Im Erfahrungsaustausch habe ich interessante/wertvolle Kontakte geknüpft, mit denen ich bis heute im wöchentlichen/fast täglichen Austausch stehe. Auch der Kontakt mit den ehemaligen Gründern war inspirierend – es war fast wie eine Auftragsbörse – ich hätte mit vollen Auftragsbüchern nach Hause gehen können – wirklich unglaublich.“
Die DATEV-Gründernetzwerke
Die Gründernetzwerke sind das Herzstück des Neumitglieder-Clubs. Hier erfahren Sie von erfolgreichen ehemaligen Gründern Praxistipps zu den wichtigen strategischen Themen rund um den Kanzleiaufbau und tauschen sich mit anderen Kanzleigründerinnen und -gründern aus. Lernen Sie von erfolgreichen Gründungen, vermeiden Sie unnötige Fehler und bauen Sie Netzwerke auf. Die Themen rollieren in derzeit zwölf Städten in Deutschland. DATEV-Mitglieder im Neumitglieder-Club melden sich über den kommunizierten Link direkt an.
Schnuppern für Nicht-Mitglieder
Sie sind noch kein DATEV-Mitglied, planen aber den Schritt in die Selbstständigkeit und möchten einen Eindruck von den Gründernetzwerken gewinnen und neue DATEV-Kanzleien kennenlernen? Wir laden Sie herzlich zu einem der Schnupper-Gründernetzwerk ein.
Bei Interesse können Sie sich hier bei uns melden.