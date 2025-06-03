Als neues Mitglied der DATEV sind Sie automatisch auch Mitglied im Neumitglieder-Club und werden zu den Events eingeladen, beispielsweise fünf Jahre lang zum Jahres-Event. Wenn Sie Kanzleigründerin oder -gründer sind und eines der Startpakete zu Gründung oder Kauf nutzen, erhalten Sie während Ihres Förderzeitraums darüber hinaus auch Einladungen zu den Gründernetzwerken.

Sollten Sie keine Einladung bekommen, schreiben Sie uns bitte mit diesem Formular. Teilen Sie uns auf diesem Weg auch gerne Ihren Themenbedarf, Ihre Anregungen und Ihre Meinung mit.