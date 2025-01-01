Die Online-Veranstaltungen werden über das Videokonferenzsystem Zoom oder Teams durchgeführt. Mit der Teilnahmebestätigung erhalten Sie weitere Informationen und eine Anleitung.
Veranstaltungen buchen im DATEV-Shop
DATEV-Rocket-Day für Kanzleigründer
Art.-Nr. 78397
Welcome Day (Online-Veranstaltung für Kanzleigründer im ersten Mitgliedsjahr)
Art.-Nr. 77566
Bewusst und ohne Stress durch den Kanzleialltag - How to work and keep calm (Präsenz)
Art.-Nr. 77505
Gründernetzwerk: Der Notfallkoffer für Steuerberater - So sichern Sie den Bestand Ihrer Kanzlei
Art.-Nr. 77458
Runder Tisch für Kanzleigründer (Präsenz)
Art.-Nr. 78133
Kanzleimanagement von Anfang an - Eigenorganisation compact/classic optimal nutzen (online)
Art.-Nr. 78150
Honorarpolitik im Kanzleialltag - Honorare gestalten und durchsetzen (online)
Art.-Nr. 78154
Haftungsprävention: Schutz vor Vermögensschadenshaftung (online
Art.-Nr. 78151
Kanzleimarketing - die Weichen von Anfang an richtig stellen (online)
Art.-Nr. 78152
Social Media für Kanzleigründer - posten, vernetzen, liken, was bringt es? (online)
Art.-Nr. 78289
Das digitale Mandat
Art.-Nr. 78288
Einstieg in die digitale Finanzbuchführung
Art.-Nr. 78156
Lohn lohnt sich - auch für Sie (online)
Art.-Nr. 78281
Arbeitsrecht in der Steuerkanzlei (Präsenz)
Art.-Nr. 78157