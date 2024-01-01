Ersteinrichtung online - Tipps für Ihren Start mit den DATEV-Programmen
- Sicherer Start in die Arbeit mit DATEV-Lösungen
- Wissenswerte Tools zur einfachen Handhabung
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Wissen rund um den Softwareeinstieg für DATEV-Neuanwender aufbauen.
In den DATEV-Programmen gibt es eine Vielzahl an nützlichen Tools, die Ihnen entscheidenden Mehrwert innerhalb der Arbeit mit Ihrer Software bieten. In diesem Lernvideo werden Ihnen diese Tools erklärt, damit Sie das volle Potential nutzen können.
Themen
-
Benutzer- und Rechteverwaltung
-
Microsoft SQL-Datenbankprüfung
-
Institutionsverwaltung
-
Daten holen/Mandantenübertrag
-
Beraterstammdaten
-
Bestände kopieren/sichern/einspielen
-
Offenlegung Bundesanzeiger
Details
Teilnehmerkreis
DATEV-Neuanwender, Kanzleigründer
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Sabine Pape-Eilers
Steuerberaterin
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.