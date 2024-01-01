Art.-Nr. 77886 | Lernvideo (Vortrag)

Ersteinrichtung online - Tipps für Ihren Start mit den DATEV-Programmen

Nutzung und Einrichtung verschiedener DATEV-Tools rund um die Mandatsbearbeitung.
  • Sicherer Start in die Arbeit mit DATEV-Lösungen
  • Wissenswerte Tools zur einfachen Handhabung
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 3 Std.
Stand 01/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Inhalte

Beschreibung

Wissen rund um den Softwareeinstieg für DATEV-Neuanwender aufbauen.

In den DATEV-Programmen gibt es eine Vielzahl an nützlichen Tools, die Ihnen entscheidenden Mehrwert innerhalb der Arbeit mit Ihrer Software bieten. In diesem Lernvideo werden Ihnen diese Tools erklärt, damit Sie das volle Potential nutzen können.

Themen

  • Benutzer- und Rechteverwaltung

  • Microsoft SQL-Datenbankprüfung

  • Institutionsverwaltung

  • Daten holen/Mandantenübertrag

  • Beraterstammdaten

  • Bestände kopieren/sichern/einspielen

  • Offenlegung Bundesanzeiger

Teilnehmerkreis

DATEV-Neuanwender, Kanzleigründer

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person Pape Eilers

Sabine Pape-Eilers

Steuerberaterin

