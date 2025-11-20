DATEV Info online: Strategien für einen Kanzleiverkauf/-kauf
Inhalte
Beschreibung
Ein Kanzleiverkauf bzw. Kanzleikauf bedarf einer guten Vorbereitung. Die Kaufpreisfindung und Kaufabwicklung hängt von vielen Faktoren ab, auf die Sie als Verkäufer bzw. Käufer achten sollten. Wir geben Ihnen Tipps und Anregungen, wie Sie sich und Ihre Kanzlei mittel- bzw. langfristig auf einen Kanzleiverkauf / - kauf vorbereiten können.
Darüber hinaus erhalten Sie Informationen für die nächsten Schritte eines Kanzleikaufs bzw. der Kanzleinachfolge. Zusätzlich stellen wir Ihnen das DATEV-Unterstützungsangebot zum Kanzleiverkauf / Kanzleikauf und zur Kanzleiwertsteigerung vor.
Inhalte
Überblick über die aktuelle Kanzleiverkäufer- / -käufersituation
Wie finden Verkäufer und Käufer zusammen?
Wie kann der Kanzleiwert mittel- bzw. langfristig gesteigert werden?
Wie kann ein Kanzleiverkauf / -kauf vorbereitet werden?
Welche Unterstützung kann ich als Kanzleiverkäufer / -käufer von DATEV erhalten?
Detailinformation zur DATEV-Kanzlei-Börse
Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Kauf oder Verkauf
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzlei-Inhaberinnen und -Inhaber, die eine mittel- oder langfristige Kanzleinachfolge planen.
- Berufsträgerinnen und Beruftsträger, die Interesse an einem Kanzleikauf haben.
Dauer
Ca. 2 Stunden
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine


Allgemeine Informationen
Hinweis
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15 - 30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: go.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.