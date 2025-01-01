Vorteile für Ihren Start durch Kauf

  • Einmalige Förderkonditionen

    50 Prozent Rabatt auf alle Schulungs- und Beratungsleistungen sowie auf die Nutzung der Programmhotline während des Förderzeitraums (ausgenommen Team- und Eilservice).

  • Unterstützung beim Umgestaltungsprozess der Kanzlei

    Vergünstigung von 50 Prozent für alle kostenpflichtigen Seminare, Beratungen und Consultingleistungen.

  • Kauf innerhalb der Familie

    Die Förderkonditionen zum Kauf gelten auch innerhalb der Familie.

  • Netzwerken

    Teilnahme an den Veranstaltungen im Neumitglieder-Club.

Förderung bei DATEV erhalten alle Existenzgründerinnen und -gründer im steuerberatenden Berufsstand, die ihren Beruf erstmalig in einer Einzelkanzlei oder einer Berufsausübungsgesellschaft ausüben.

Eine detaillierte Beschreibung und weitere Voraussetzungen zur Förderfähigkeit Ihres Gründungsvorhabens finden Sie hier.

Preisfindung

Eine neutrale Bewertung der zum Verkauf stehenden Kanzlei kann sowohl für Käuferinnen und Käufer als auch Verkäuferinnen und Verkäufer eine sinnvolle Ergänzung für die Preisfindung sein. DATEV-Consulting bietet hier eine Lösung.

DATEV Neumitglieder-Club mit Gründernetzwerken

Netzwerken und Kanzleiführungswissen aufbauen. Austauschen und von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern lernen.

Unser Tipp

Die Ausbildung zum Wirtschaftsmediator bzw. zur -mediatorin in Kooperation mit der BStBK wird im Förderzeitraum ebenfalls mit 50 Prozent Rabatt gefördert.

 

