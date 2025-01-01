Vorteile für Ihren Start durch Kauf
Förderung bei DATEV erhalten alle Existenzgründerinnen und -gründer im steuerberatenden Berufsstand, die ihren Beruf erstmalig in einer Einzelkanzlei oder einer Berufsausübungsgesellschaft ausüben.
Eine detaillierte Beschreibung und weitere Voraussetzungen zur Förderfähigkeit Ihres Gründungsvorhabens finden Sie hier.
DATEV Kanzleibörse
Nutzen Sie die DATEV Kanzleibörse: Die deutschlandweit größte kostenfreie Plattform zum Kanzleikauf.
Preisfindung
Eine neutrale Bewertung der zum Verkauf stehenden Kanzlei kann sowohl für Käuferinnen und Käufer als auch Verkäuferinnen und Verkäufer eine sinnvolle Ergänzung für die Preisfindung sein. DATEV-Consulting bietet hier eine Lösung.
So funktioniert Ihr Start mit DATEV in der Praxis
DATEV Neumitglieder-Club mit Gründernetzwerken
Netzwerken und Kanzleiführungswissen aufbauen. Austauschen und von erfolgreichen Gründerinnen und Gründern lernen.
Unser Tipp
Die Ausbildung zum Wirtschaftsmediator bzw. zur -mediatorin in Kooperation mit der BStBK wird im Förderzeitraum ebenfalls mit 50 Prozent Rabatt gefördert.