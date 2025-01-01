Wirtschaftsmediation für steuer- und rechtsberatende Berufe
- Kommunikative Fähigkeiten ausbauen und am Praxisfall trainieren
- Souveränität im Führen schwieriger Gespräche erwerben
- Gesprächskompetenz vertiefen - geschäftlich und auch ganz persönlich für Sie selbst
- Option zur Erlangung des Titels „Fachberater/-in Mediation“ (DStV e.V.)
Kurzinfo
Video
Hinweis
Dieses Angebot besteht aus 16 Tagen Präsenz- und 2 Tagen Online-Seminar
Inhalte
Beschreibung
Neue Kraft tanken und gleichzeitig Ihre persönlichen Kompetenzen stärken? Das geht!
Die Ausbildung zur Mediatorin oder zum Mediator ist nicht nur eine Investition in die Zukunft Ihrer Kanzlei, sondern wird auch durch das Mediationsgesetz als neues Geschäftsfeld gestärkt. Mediationstechniken lassen sich nicht nur in der Beratung, sondern auch in privaten Konflikten oder bei internen Differenzen im Betrieb gewinnbringend einsetzen. Erlernen und üben Sie in dieser Ausbildung die zentralen Kompetenzen der Mediation: Strukturierung, Verständnissicherung und Interessensermittlung.
In der 18-tägigen Ausbildung (davon 2 Tage online) erlernen Sie sowohl theoretisch als auch in praxisnahen Übungen die Haltung und die Fertigkeiten für eine professionelle Mediationstätigkeit. Nach Ihrer Ausbildung sind Sie in der Lage Konflikte so zu lösen, dass die Beteiligten auch zukünftig gut miteinander auskommen – sei es im Mandantenkreis, innerhalb der Kanzlei oder im privaten Umfeld. Sie unterstützen die Parteien dabei, selbst tragfähige Lösungen zu entwickeln, die dauerhaft von Bestand sind.
Mit dieser Ausbildung erweitern Sie Ihre Kompetenzen im Umgang mit schwierigen Kommunikations-, Verhandlungs- und Konfliktsituationen in Ihrem Berufsalltag: Sie erkennen entstehende Konflikte schon frühzeitig und können deren positive Potenziale effektiv und effizient nutzen. Sie erwerben fundiertes Wissen über die psychologischen Aspekte von Konflikterleben und Konfliktbearbeitung. Zudem lernen Sie mit herausforderneden Gesprächs- und Verhandlungssituationen konstruktiv umzugehen und gewinnen Entscheidungssicherheit. Indem Sie Ihre Kommunikationskompetenzen durch den gezielten Einsatz passender Techniken optimieren, positionieren Sie sich als zugewandte Führungskraft und versierte Beraterin oder versierter Berater.
Typische Anwendungsfelder in der beruflichen Praxis können sein: Erbstreitigkeiten, Trennung/Scheidung, Regelung der Unternehmensnachfolge, Konflikte zwischen Gesellschaftern und Partnern, Verhandlungen zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat und Konflikte bei Veränderungsprozessen in Unternehmen.
Für eine erholsame Atmosphäre sorgen unsere exklusiven Veranstaltungsorte. Lassen Sie sich von unserem erstklassigen Referententeam für die Mediation begeistern und lernen Sie dort, wo andere Urlaub machen.
"zertifizierter Mediator" gemäß ZMediatAusbV
Der Ausbildungslehrgang erfüllt inhaltlich alle Anforderungen der Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (ZMediatAusbV) sowie die Voraussetzungen von § 7a der Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA). Die Ausbildung zum zertifizierten Mediator setzt sich zusammen aus dem Ausbildungslehrgang und fünf supervidierten Mediationen, die Sie als Mediator oder Co-Mediator durchgeführt haben (Praxisfälle). Danach dürfen Sie sich als „zertifizierter Mediator“ gemäß ZMediatAusbV (gültig ab 01.03.2024)bezeichnen. (Details in LEXinform unter der Dok.-Nr. 9142962). Diese Bezeichnung ist für Vertreterinnen und Vertreter der steuerberatenden Berufe berufsrechtlich zulässig, wenn sie nicht als Zusatz zur Berufsbezeichnung "StB" verwendet wird. Sie muss vom Namen und der amtlichen Berufsbezeichnung räumlich deutlich getrennt werden. Es gelten die generellen Grundsätze der sorgfältigen Berufsausübung einschließlich Weiterbildungsverpflichtungen.
Teilnehmerzertifikat
Voraussetzung für den Erhalt der Bescheinigung sind die aktive Teilnahme am gesamten Ausbildungslehrgang sowie das Vorliegen von fünf supervidierten Mediationen. Weitere Infos und Details siehe Hilfe-Dokument Dok.-Nr. 0904429.
Unterlagen
Neben der Seminarunterlage erhalten Sie auch eine praktische Checkliste für Ihre Mediationstätigkeit sowie einen Lehrfilm (DVD) mit einer komplett durchgespielten Mediation.
Option „Fachberater/-in für Mediation (DStV e.V.)“
Die Ausbildung Wirtschaftsmediation ist vom DStV als Fachlehrgang für den Titel "Fachberater/-in für Mediation (DStV e.V.)" akkreditiert. Somit haben Sie nach erfolgreicher Ausbildung und bei Vorliegen aller Voraussetzungen optional die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit dem Referententeam von trojapartner unter der Leitung von Dr. Felix Wendenburg die Anerkennung als Fachberater/-in zu erlangen.
Dazu müssen Sie nach dem Lehrgang als Prüfungsleistung zwei von Ihnen mediierte Fälle im Gesamtumfang von 270 Minuten nachweisen. Diese Fälle sind entsprechend dem Leitfaden zum Antrag auf Anerkennung als „Fachberater/-in für Mediation (DStV e.V.)" zu dokumentieren. Hinzu kommt je ein Supervisionsgespräch zu jedem der zwei Praxisfälle, das Sie mit einem Mitglied des Referententeams führen. Zudem müssen spätestens drei Jahre nach Lehrgangsende fünf supervidierte Fälle aus der Praxis nachgewiesen werden, die ebenfalls gemäß dem Leitfaden des DStV zu dokumentieren sind.
Weitere Details finden Sie auf der Seite des DStV
Die nachzuweisenden Prüfungsleistungen für den Titel "Fachberater/-in für Mediation (DStV e.V.)" sind nicht Teil unseres Lehrgangs, sondern müssen separat abgelegt werden. Die zusätzlichen Kosten (für die Supervisionen) werden Ihnen nach Zeitaufwand direkt von trojapartner in Rechnung gestellt.
Zu allen formalen Fragen, einzureichenden Unterlagen und weiteren Voraussetzungen für Ihren Antrag auf Anerkennung als „Fachberater/-in Mediation (DStV e.V.)“ wenden Sie sich bitte an den DStV.
Themen
Teil 1 in Präsenz: Grundlagen der Wirtschaftsmediation
Grundgedanken der Mediation (Begriff, Voraussetzungen, Merkmale, Prinzipien, Ziele, Geschichte und Anwendungsfelder)
Abgrenzung der Wirtschaftsmediation gegenüber anderen Konfliktregelungsverfahren in der Wirtschafts- und Arbeitswelt
Übersicht über die Phasen eines Mediationsverfahrens
-
Einsatzbereiche und Umsetzungsmöglichkeiten von Mediation in und zwischen Unternehmen
Steuerberater und Mediator: Ansatzpunkte, Chancen und Grenzen bei der Verbindung der beruflichen Rollen
Teil 2 in Präsenz: Mediation als kommunikative Aufgabe - Gesprächsführung und Kommunikationstechniken
Konflikttheoretische Grundlagen und Konfliktkontexte
Grundlagen der Kommunikation: Wahrnehmungs- und Entscheidungsmuster
Grundhaltung der mediativen Gesprächsführung
Kommunikationstechniken: aktives Zuhören und Paraphrasieren, Fragetechniken
Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen
Visualisieren und Moderieren
Teil 3 in Präsenz: Das Verfahren der Wirtschaftsmediation - Ablauf und Rahmenbedingungen
Phasen eines Mediationsverfahrens: Vorbereitung und Mediationsvertrag, Informations- und Themensammlung, Interessenklärung, kreative Ideensuche, Lösungsoptionen bilden, Bewertung und Auswahl von Lösungen, Vereinbarung und Umsetzung
Rolle des Rechts in der Mediation
Integrative Verhandlungstechniken und Kreativitätstechniken
Teil 4 in Präsenz: Rechtliche Rahmenbedingungen, Selbstverständnis, Marketing
Ethik der Mediation und Umgang mit Emotionen in der Mediation
Mediation als Haltung: Macht und Fairness in der Mediation
Rollenklärung bei der Mediation in der steuerberatenden Tätigkeit
Wirtschaftsmediation und interessenorientierte Begleitung von schwierigen Entscheidungen als zusätzliche Angebote
Aktuelle Rechtslage
Teil 5 online: Rahmenbedingungen und Praxis der Online-Mediation
Einführung in die Funktionalität und Charakteristika von Videokonferenzsoftware
Erläuterung datenschutzrechtlicher Fragen
Diskussion phasenspezifischer Besonderheiten der online-Mediation
Erprobung von Online-Visualisierungsoptionen
Aktives Zuhören und Interessenklärung im virtuellen Raum
Fallsimulationen: Online-Mediation im Kurzformat
Umgang mit Störungen im virtuellen Raum
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleiführungskräfte
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Übernachtung im Tagungshotel
Wir reservieren im Tagungshotel Zimmerkontingente für Sie. Bitte wenden Sie sich bei Übernachtungswünschen direkt an das Hotel. Die Übernachtungskosten sowie Extras rechnen Sie bitte am Abreisetag direkt mit dem Hotel ab. Über Hotelbuchungssysteme sind möglicherweise günstigere Übernachtungspreise im Angebot. Bitte beachten Sie, dass der Kurs an der Ostsee in zwei verschiedenen Tagungshotels stattfindet.
Termine
Ausbildungslehrgang in Bad Driburg
08.06.26 – 12.06.26 und 07.09.26 – 12.09.26 und 21.09.26 – 25.09.26
Online-Termine:
09.11.26/10.11.26
Ausbildungslehrgang in Damp
15.06.26 – 19.06.26 und 14.09.26 – 19.09.26 und 28.09.26 – 02.10.26
Online-Termine:
14.12.26/15.12.26
Referierende
Dr. Markus Troja
Mediator (BM) und Ausbilder für Mediation, systemischer Coach und Teamentwickler, Gesellschafter von trojapartner
Nach seinem Studium der Politik- und Kommunikationswissenschaft arbeitete Markus Troja zunächst als Wissenschaftler zu Verhandlungs- und Vermittlungsverfahren, bevor er 2001 in die Praxis des Konfliktmanagements wechselte. Heute vermittelt er in so unterschiedlichen Fällen wie Gesellschafterkonflikten, der Nachfolge in Familienunternehmen, innerbetrieblichen Auseinandersetzungen oder bei Infrastrukturprojekten im Bereich erneuerbarer Energien. Als Ausbilder für Mediation ist er für zahlreiche Unternehmen, Bildungsträger und Hochschulen tätig.
Dr. Felix Wendenburg
Jurist, Wirtschaftswissenschaftler, Mediator (BM), Ausbilder in Mediation und Verhandlungsführung, Gesellschafter von trojapartner
Felix Wendenburg vermittelt in Gesellschafterkonflikten und innerbetrieblichen Auseinandersetzungen, er moderiert Vertragsverhandlungen, Strategieworkshops und Entscheidungs- sowie Veränderungsprozesse und bereitet Personen auf schwierige Verhandlungssituationen vor. Felix Wendenburg war von 2010 bis 2020 Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung des Master-Studiengangs Mediation und Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und ist Co-Leiter des Kernbereichs Wirtschaft am dortigen Institut für Konfliktmanagement. Er ist als Trainer für diverse Universitäten und Akademien tätig.
Jan Nicolai Hennemann
Dipl.-Jurist, Wirtschaftsingenieur, Mediator und Ausbilder für Mediation, Kooperationspartner trojapartner
Direktor des Institutes für Nachhaltigkeit an der ecosign und Hochschule Fresenius gGmbH. Zuvor verantwortete er den Bereich Konflikt-, Krisen- und Change-Management bei der Sweco GmbH, einem internationalen Architektur- und Ingenieurbüro. Jan Nicolai Hennemann führt Mediationen mit großen Gruppen durch und begleitet Krisen und Veränderungsprozesse in Teams und Projekten. Er ist als Dozent und Ausbilder im Bereich Konflikt-, Krisen- und Veränderungsmanagement an namhaften Hochschulen und Akademien tätig. Zudem veröffentlicht er in zahlreichen Fachzeitschriften zum Thema Konfliktmanagement und promoviert zum Thema Organisationsführung.
Manuela Pegel
Kauffrau, Mediatorin, Supervisorin, Coach, Kooperationspartnerin trojapartner
15 Jahre Führungserfahrung in der freien Wirtschaft, 6 Jahre Erfahrung als interne Mediatorin. Seit 2013 selbständig tätig mit den Schwerpunkten Kulturwandel in Führung und Zusammenarbeit. Manuela Pegel ist in den verschiedensten Organisationen als Mediatorin, Moderatorin, Coach und Entwicklungsbegleiterin tätig. Ihre in umfangreichen Qualifikationsprozessen entwickelten Kompetenzen und Erfahrungen bringt sie als Trainerin in Mediations-, Supervisions- und Coachingausbildungen ein.
Leonie Reimers
Diplom-Volkswirtin, Kommunikationswissenschaftlerin, Mediatorin, Mitarbeiterin im Bundesentwicklungsministerium, Kooperationspartnerin trojapartner
Nach Abschluss ihres Studiums der Volkswirtschaftslehre, Politischen Wissenschaft und Journalistik im Jahr 2009 trat Leonie Reimers in den öffentichen Dienst ein und arbeitete in verschiedenen Funktionen und Institutionen im In- und Ausland, u.a. leitete sie drei Jahre die Abteilung für wirtschaftliche Zusammenarbeit der Deutschen Botschaft Belgrad (Serbien) und ist seit mehr als zehn Jahren im Bundesentwicklungsministerium tätig. Als Mediatorin vermittelt sie nebenberuflich in privaten und Teamkonflikten mit einem Fokus auf internationale Konstellationen und ist Trainerin für Kommunikation, Konfliktverhalten und Mediation für verschiedene Akademien und Organisationen.