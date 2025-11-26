Konflikte in Familienunternehmen und bei Unternehmensnachfolge mediativ lösen
- Praxisnahe Methoden zur Mediation bei komplexen Konflikten in Familienunternehmen
- Verständnis für Rollen und Dynamiken zwischen Familie, Eigentum und Unternehmenskultur
- Fallsimulation zur Unternehmensnachfolge für den sichern Umgang mit realen Szenarien
- Eignung gemäß MediationsG und ZMediatAusbV und Fachberaterrichtlinie
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Familienunternehmen bilden das Rückgrat der Wirtschaft – und zugleich einen Ort, an dem Konflikte oft besonders komplex und emotional aufgeladen sind. Nachfolgeplanung, Führungsfragen oder der Ausgleich von Interessen zwischen Generationen führen regelmäßig zu Spannungen. Die enge Verflechtung von unternehmerischen und familiären Themen macht Mediation hier zu einem wertvollen Werkzeug.
Dieses Seminar richtet sich an ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren, die ihre Expertise gezielt auf die besonderen Dynamiken in Familienunternehmen erweitern möchten. Im Mittelpunkt steht der Umgang mit Konflikten, bei denen Unternehmensinteressen, familiäre Bindungen und Eigentumsfragen ineinandergreifen. Die unterschiedlichen Rollen – ob als Eigentümer/-in, Elternteil, Kind, Geschwister oder Führungskraft und die damit verbundenen Erwartungen verlangen ein tiefes Verständnis für diese komplexe Dynamik.
Die praxisnahen Ansätze aus dem Seminar helfen, Konfliktpotenziale in Familienunternehmen strukturiert und einfühlsam zu bearbeiten. Gleichzeitig lassen sich die erlernten Methoden auf andere Konstellationen übertragen, bei denen Rollen und Beziehungen ähnlich verwoben sind, beispielsweise bei Konflikten zwischen Geschäftspartnern oder Freunden.
Themen
-
Praxisnahe Ansätze zur Konfliktlösung in Familienunternehmen einschließlich Beiräten, Familienverfassungen und Mediation
-
Auftragsklärung für eine klare Rollenverteilung und einen strukturierten Mediationsprozess
-
Praktische Übung: Fallsimulation zur Unternehmensnachfolge – wir zeigen Ihnen, wie mediative Methoden effektiv eingesetzt werden
-
Erklärungsmodelle: Lernen Sie das Drei-Kreise-Modell sowie die Analyse von Kollusionen und Paradoxien kennen, um die Dynamik hinter Konflikten besser zu verstehen
-
Systemlogiken und verdeckte Konflikte: Entwickeln Sie methodische Ansätze, um tief verwurzelte Herausforderungen in multiplen Rollenbeziehungen zu entschlüsseln und zu lösen
-
Reflexion der eigenen Herkunft: Nutzen Sie Ihre persönliche mediative Haltung und Erfahrungen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
Fachliche Voraussetzungen
Das Seminar richtet sich an Beraterinnen und Berater, welche unsere Ausbildung “Wirtschaftsmediation für steuer- und rechtsberatende Berufe“ (Art.-Nr. 77550) besucht oder gleichwertige Kenntnisse als ausgebildete Mediatorin/Mediator erworben haben.
Referent
Dr. Markus Troja
Mediator (BM) und Ausbilder für Mediation, systemischer Coach und Teamentwickler, Gesellschafter von trojapartner
Nach seinem Studium der Politik- und Kommunikationswissenschaft arbeitete Markus Troja zunächst als Wissenschaftler zu Verhandlungs- und Vermittlungsverfahren, bevor er 2001 in die Praxis des Konfliktmanagements wechselte. Heute vermittelt er in so unterschiedlichen Fällen wie Gesellschafterkonflikten, der Nachfolge in Familienunternehmen, innerbetrieblichen Auseinandersetzungen oder bei Infrastrukturprojekten im Bereich erneuerbarer Energien. Als Ausbilder für Mediation ist er für zahlreiche Unternehmen, Bildungsträger und Hochschulen tätig.
Termine
