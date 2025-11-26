Familienunternehmen bilden das Rückgrat der Wirtschaft – und zugleich einen Ort, an dem Konflikte oft besonders komplex und emotional aufgeladen sind. Nachfolgeplanung, Führungsfragen oder der Ausgleich von Interessen zwischen Generationen führen regelmäßig zu Spannungen. Die enge Verflechtung von unternehmerischen und familiären Themen macht Mediation hier zu einem wertvollen Werkzeug.

Dieses Seminar richtet sich an ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren, die ihre Expertise gezielt auf die besonderen Dynamiken in Familienunternehmen erweitern möchten. Im Mittelpunkt steht der Umgang mit Konflikten, bei denen Unternehmensinteressen, familiäre Bindungen und Eigentumsfragen ineinandergreifen. Die unterschiedlichen Rollen – ob als Eigentümer/-in, Elternteil, Kind, Geschwister oder Führungskraft und die damit verbundenen Erwartungen verlangen ein tiefes Verständnis für diese komplexe Dynamik.

Die praxisnahen Ansätze aus dem Seminar helfen, Konfliktpotenziale in Familienunternehmen strukturiert und einfühlsam zu bearbeiten. Gleichzeitig lassen sich die erlernten Methoden auf andere Konstellationen übertragen, bei denen Rollen und Beziehungen ähnlich verwoben sind, beispielsweise bei Konflikten zwischen Geschäftspartnern oder Freunden.

Jetzt anmelden und mediative Kompetenz in einem wachsenden und anspruchsvollen Tätigkeitsfeld erweitern!