Verhandlungen erfolgreich führen
- Erfolgreiche Verhandlungsführung in der Kanzlei und beim Mandanten
- Analyse von Verhandlungsstilen aus unterschiedlichen Blickwinkeln
- Souveräner Umgang mit Konflikten im Verhandlungsalltag
- Eignung gemäß MediationsG, ZMediatAusbV und Fachberaterrichtlinie
Kurzinfo
Video
Inhalte
Beschreibung
In diesem praxisorientierten Intensivtraining analysieren und optimieren Sie Ihren persönlichen Verhandlungsstil. Sie lernen, Verhandlungen professionell vorzubereiten und souverän durchzuführen sowie Ihre Interessen geschickt durchzusetzen.
Verhandeln gehört zum Arbeitsalltag eines jeden Steuerberaters, Rechtsanwalts und Unternehmers. Beispiele hierfür sind Unternehmenskäufe und -verkäufe, Gesellschafterauseinandersetzungen, Konflikte mit Behörden, Honorar- und Preisverhandlungen, aber auch Gespräche mit Mitarbeitern sowie Verhandlungen mit Banken oder vor Gericht. Wer dabei die richtigen Verhandlungstechniken anwendet, verfolgt seine Ziele konsequent und stärkt zugleich die Beziehung zum Verhandlungspartner. Die systematische Planung der Gesprächsstrategie und ein guter, authentischer Verhandlungsstil sind dabei entscheidend für eine erfolgreiche Verhandlungsführung. Sie erarbeiten im Seminar zahlreiche Strategien und üben diese anschließend im Rollenspiel.
Themen
-
Kompetenzen professioneller Verhandler
-
Grundlagen effizienten Verhandelns
-
Mit Fragen führen: wirksame Gesprächstechniken
-
Erkennen, worum es der "anderen Seite" wirklich geht
-
Systematische Vorbereitung als Basis für den Erfolg
-
Erkennen der persönlichen Verhandlungsstärken und -schwächen
-
Optimierung des eigenen Verhandlungsstils
-
Die Rolle von Emotionen in Verhandlungen
-
Analyse und Ausbau der eigenen Macht in Verhandlungen
-
Typische Verhandlungsfehler und deren Vermeidung
-
Konstruktiver Umgang mit Manipulationen, Drohungen und Blockaden
-
Bestimmtes Auftreten in anspruchsvollen Situationen
-
Professionelle Abstimmung mit schwierigen Mandanten
-
Analyse eigener Verhandlungssituationen
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter die Verhandlungen führen
Referent
Dr. Felix Wendenburg
Jurist, Wirtschaftswissenschaftler, Mediator (BM), Ausbilder in Mediation und Verhandlungsführung, Gesellschafter von trojapartner
Felix Wendenburg vermittelt in Gesellschafterkonflikten und innerbetrieblichen Auseinandersetzungen, er moderiert Vertragsverhandlungen, Strategieworkshops und Entscheidungs- sowie Veränderungsprozesse und bereitet Personen auf schwierige Verhandlungssituationen vor. Felix Wendenburg war von 2010 bis 2020 Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung des Master-Studiengangs Mediation und Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und ist Co-Leiter des Kernbereichs Wirtschaft am dortigen Institut für Konfliktmanagement. Er ist als Trainer für diverse Universitäten und Akademien tätig.
Termine
