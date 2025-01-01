Professionell visualisieren - ein Training für Berater
- Praxisorientiertes Visualisierungstraining mit vielen Übungen
- Persönliche Wirkung in der Beratung mit professionellen Visualisierungen erhöhen
- Komplexe Informationen mit einfachen Tools und Techniken auf dem Flipchart darstellen
- Eignung gemäß MediationsG, ZMediatAusbV und Fachberaterrichtlinie
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
In diesem praxisorientierten Intensivtraining lernen Sie in vielen Übungen verschiedene Tools und Techniken kennen, um komplexe Zusammenhänge über Visualisierungen darzustellen und Informationen auf das Wesentliche zu verdichten.
In Gesprächen und Verhandlungen sind fachlich komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge ohne visuelle Hilfsmittel oft schwer zu erklären. Wenn Worte nicht reichen, hilft oft der Griff zu Stift und Papier. Eine gekonnte Visualisierung macht Sie als Berater dialogfähiger und erleichtert Ihnen die Gesprächsführung, z. B. bei Unternehmensnachfolgen, Gesellschafterversammlungen, Bilanzbesprechungen, Mitarbeiterversammlungen oder Herbst- und Strategiegesprächen. Durch passgenaue Visualisierung geben Sie allen Beteiligten die Sicherheit, dass das Wichtigste festgehalten wird und (Zwischen-)Ergebnisse in den Gesprächsverlauf zurückfließen. Sie fördern außerdem neue Einsichten, Perspektiven und Ideen. Im Seminar lernen Sie Visualisierungstechniken kennen und üben anhand von Praxisbeispielen, komplexe Inhalte auf den Punkt zu bringen.
Themen
Grundlagen der Visualisierungskompetenz
-
Einsatz von Flipcharts und Stellwänden
-
Materialien und Werkzeuge – welche liegen mir?
-
Üben einer lesbaren Moderationsschrift
-
Einfache Figuren und Symbole gezielt einsetzen
-
Schattierungen und Farben nutzen
-
Seiteneinteilung auf Skizzenpapier, Flipchart und Pinnwand
-
Tipps und Tricks für visuelles Denken
Darstellungen
-
Vermitteln von Inhalten in Bild- und Textkombinationen
-
Struktur- und Prozessbilder
-
Konfliktbilder
-
Menschen und Gesichtsausdrücke
-
Hilfreiche Templates und Vorlagen
-
„Vom Begriff zum Bild“ – Bildersprache nutzen
Anwendung
-
Optische Rhetorik (Stegreifvisualisierung, Symbolisierung)
-
Fragetechniken und Positionierung im Raum
-
Visualisierung bei Veränderungsvorhaben (visuelle Intervention)
-
Interessen in Einklang bringen – paralleles Skizzieren von Sachverhalten im Gespräch
-
Aufbereiten relevanter Information für die Moderation
-
Reduzieren von Komplexität – Moderationstools für alle Phasen des Beratungsgesprächs
-
Analogien und treffende Metaphern für die (Konflikt-)Beratung
-
Viele Übungen und Bestückung des eigenen Werkzeugkoffers für die Visualisierung in der Beratung
Details
Teilnehmerkreis
Inhaber, Führungskräfte und Mitarbeiter in Kanzleien
Übernachtung im Tagungshotel
Wir reservieren im Tagungshotel Zimmerkontingente für Sie. Bitte wenden Sie sich bei Übernachtungswünschen direkt an das Hotel. Die Übernachtungskosten sowie Extras rechnen Sie bitte am Abreisetag direkt mit dem Hotel ab. Über Hotelbuchungssysteme sind möglicherweise günstigere Übernachtungspreise im Angebot.
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referentin
Alexandra Bielecke
Dipl.-Psychologin, Mediatorin (BM), Trainerin und Beraterin, Supervisorin
Termine
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.