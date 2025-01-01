Art.-Nr. 78130 | Präsenzseminar mit Übung

Professionell visualisieren - ein Training für Berater

Lernen Sie, mit Visualisierungstools und -techniken Ihre Gesprächsführungskompetenz in Beratungsgesprächen und konfliktbehafteten Moderationen zu erweitern.
  • Praxisorientiertes Visualisierungstraining mit vielen Übungen
  • Persönliche Wirkung in der Beratung mit professionellen Visualisierungen erhöhen
  • Komplexe Informationen mit einfachen Tools und Techniken auf dem Flipchart darstellen
  • Eignung gemäß MediationsG, ZMediatAusbV und Fachberaterrichtlinie
Einmalig
894,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Präsenzseminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 2 Tage
Eignung gemäß Fachberaterrichtlinie Geeignet nach § 5 der Fachberaterrichtlinie DStV e.V. für „Fachberater/-in für Mediation“ bei Teilnahme an beiden Tagen im zeitlichen Umfang von 10 Stunden.
Eignung gemäß MediationsG und ZMediatAusbV Geeignet als Fortbildungsveranstaltung im Sinne von § 5 MediationsG (Mediationsgesetz) bzw. § 3 ZMediatAusbV (Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren) mit 13 Stunden.

Inhalte

Beschreibung

In diesem praxisorientierten Intensivtraining lernen Sie in vielen Übungen verschiedene Tools und Techniken kennen, um komplexe Zusammenhänge über Visualisierungen darzustellen und Informationen auf das Wesentliche zu verdichten.

In Gesprächen und Verhandlungen sind fachlich komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge ohne visuelle Hilfsmittel oft schwer zu erklären. Wenn Worte nicht reichen, hilft oft der Griff zu Stift und Papier. Eine gekonnte Visualisierung macht Sie als Berater dialogfähiger und erleichtert Ihnen die Gesprächsführung, z. B. bei Unternehmensnachfolgen, Gesellschafterversammlungen, Bilanzbesprechungen, Mitarbeiterversammlungen oder Herbst- und Strategiegesprächen. Durch passgenaue Visualisierung geben Sie allen Beteiligten die Sicherheit, dass das Wichtigste festgehalten wird und (Zwischen-)Ergebnisse in den Gesprächsverlauf zurückfließen. Sie fördern außerdem neue Einsichten, Perspektiven und Ideen. Im Seminar lernen Sie Visualisierungstechniken kennen und üben anhand von Praxisbeispielen, komplexe Inhalte auf den Punkt zu bringen.

Themen

Grundlagen der Visualisierungskompetenz

  • Einsatz von Flipcharts und Stellwänden

  • Materialien und Werkzeuge – welche liegen mir?

  • Üben einer lesbaren Moderationsschrift

  • Einfache Figuren und Symbole gezielt einsetzen

  • Schattierungen und Farben nutzen

  • Seiteneinteilung auf Skizzenpapier, Flipchart und Pinnwand

  • Tipps und Tricks für visuelles Denken

Darstellungen

  • Vermitteln von Inhalten in Bild- und Textkombinationen

  • Struktur- und Prozessbilder

  • Konfliktbilder

  • Menschen und Gesichtsausdrücke

  • Hilfreiche Templates und Vorlagen

  • „Vom Begriff zum Bild“ – Bildersprache nutzen

Anwendung

  • Optische Rhetorik (Stegreifvisualisierung, Symbolisierung)

  • Fragetechniken und Positionierung im Raum

  • Visualisierung bei Veränderungsvorhaben (visuelle Intervention)

  • Interessen in Einklang bringen – paralleles Skizzieren von Sachverhalten im Gespräch

  • Aufbereiten relevanter Information für die Moderation

  • Reduzieren von Komplexität – Moderationstools für alle Phasen des Beratungsgesprächs

  • Analogien und treffende Metaphern für die (Konflikt-)Beratung

  • Viele Übungen und Bestückung des eigenen Werkzeugkoffers für die Visualisierung in der Beratung

Details

Teilnehmerkreis

Inhaber, Führungskräfte und Mitarbeiter in Kanzleien

Übernachtung im Tagungshotel

Wir reservieren im Tagungshotel Zimmerkontingente für Sie. Bitte wenden Sie sich bei Übernachtungswünschen direkt an das Hotel. Die Übernachtungskosten sowie Extras rechnen Sie bitte am Abreisetag direkt mit dem Hotel ab. Über Hotelbuchungssysteme sind möglicherweise günstigere Übernachtungspreise im Angebot.

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Alexandra Bielecke

Alexandra Bielecke

Dipl.-Psychologin, Mediatorin (BM), Trainerin und Beraterin, Supervisorin

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
13585 Berlin Brauereihof 6
Do, 19.03.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Fr, 20.03.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

