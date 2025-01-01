Professionelle Fragetechnik - ein Training für Berater
- Die Kunst der richtigen Fragestellung
- Der Fragezweck bestimmt die Frageart ‒ aus Fragen lernen
- Die Fragetechnik der Profis (systemische, zirkuläre und Skalen-Fragen)
- Eignung gemäß MediationsG, ZMediatAusbV und Fachberaterrichtlinie
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
„Wer fragt, der führt“ heißt es. Zunächst einmal aber gilt: wer fragt, der erhält Antworten. Wer interessiert fragt, erhält interessante Antworten – und kann anschließend damit arbeiten. Stärken Sie Ihre Methodenkompetenz und lernen Sie in diesem interaktiven Training die Anwendung und Wirkung gelungener Fragetechnik an Beispielen aus Ihrem Kanzleialltag.
Das Fragen ist eine Kunst, die oft sehr intuitiv betrieben wird. Haben Sie z. B. bei Nachfolgeberatungen, Gesellschafterversammlungen oder Mitarbeitergesprächen auch schon erlebt, dass Ihre Fragen fehl gingen oder bei Ihren Mandanten nicht die gewünschte Erkenntnis brachten? Und möchten Sie Ihr Frageverhalten professionalisieren? Fragen können Lösungsräume öffnen oder schließen, sie können zu breit angelegten Schilderungen anregen oder zu Präzision zwingen, sie können im Gespräch zur Verhärtung oder zum Überdenken von Standpunkten führen. Mit der Technik der systemischen Fragen können Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auf neue Möglichkeiten aufmerksam machen und dazu anregen, eingefahrene Bahnen zu verlassen. Eine gute Fragetechnik gehört zu den zentralen Kompetenzen aller beratenden Berufsstände wie Steuerberater, Rechtsanwälte und Mediatoren.
In diesem interaktiven Intensivtraining lernen Sie Ihr Frageverhalten systematisch zu reflektieren. In einem Wechselspiel aus Wissensvermittlung, praxisnahen Übungen und Feedback entwickeln Sie Ihre Fragekompetenz weiter und schärfen diese, damit Sie diese in der Beratung zielgerichtet und situationsadequat einsetzen können.
Themen
-
Warum fragen wir, wie wir fragen?
-
Reflexion des eigenen Frageverhaltens
-
Unterscheidung zwischen Intention und Wirkung der eigenen Fragen
-
-
Der Fragezweck bestimmt die Frageart
-
Fragezwecke: Sachverhaltsermittlung, Eruierung von Beweggründen, Lösungssuche
-
Fragearten: mehr als nur offene oder geschlossene Fragen
-
-
Die Funktion der Frage im Beratungsgespräch
-
Unterbrechen, um zu verstehen
-
Räume öffnen und Räume schließen
-
Kreativität anregen
-
-
Die Rolle der Frage im Prozess der Verständnissicherung
-
Der Loop of Understanding im Beratungsgespräch
-
Fragen, um zu strukturieren
-
-
Besondere Fragetechniken
-
Systemische Fragen
-
Zirkuläre Fragen
-
Skalen-Fragen, etc.
-
-
Entwicklung eines individuellen Fragestils
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
Referenten
Dr. Markus Troja
Mediator (BM) und Ausbilder für Mediation, systemischer Coach und Teamentwickler, Gesellschafter von trojapartner
Nach seinem Studium der Politik- und Kommunikationswissenschaft arbeitete Markus Troja zunächst als Wissenschaftler zu Verhandlungs- und Vermittlungsverfahren, bevor er 2001 in die Praxis des Konfliktmanagements wechselte. Heute vermittelt er in so unterschiedlichen Fällen wie Gesellschafterkonflikten, der Nachfolge in Familienunternehmen, innerbetrieblichen Auseinandersetzungen oder bei Infrastrukturprojekten im Bereich erneuerbarer Energien. Als Ausbilder für Mediation ist er für zahlreiche Unternehmen, Bildungsträger und Hochschulen tätig.
Dr. Felix Wendenburg
Jurist, Wirtschaftswissenschaftler, Mediator (BM), Ausbilder in Mediation und Verhandlungsführung, Gesellschafter von trojapartner
Felix Wendenburg vermittelt in Gesellschafterkonflikten und innerbetrieblichen Auseinandersetzungen, er moderiert Vertragsverhandlungen, Strategieworkshops und Entscheidungs- sowie Veränderungsprozesse und bereitet Personen auf schwierige Verhandlungssituationen vor. Felix Wendenburg war von 2010 bis 2020 Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung des Master-Studiengangs Mediation und Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und ist Co-Leiter des Kernbereichs Wirtschaft am dortigen Institut für Konfliktmanagement. Er ist als Trainer für diverse Universitäten und Akademien tätig.
Termine
