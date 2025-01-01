Art.-Nr. 78352 | Präsenzseminar (Workshop)

Professionelle Fragetechnik - ein Training für Berater

Eines der wichtigsten Instrumente in der Kommunikation sind Fragetechniken. Trainieren Sie die Anwendung gelungener Fragen an Beispielen.
  • Die Kunst der richtigen Fragestellung
  • Der Fragezweck bestimmt die Frageart ‒ aus Fragen lernen
  • Die Fragetechnik der Profis (systemische, zirkuläre und Skalen-Fragen)
  • Eignung gemäß MediationsG, ZMediatAusbV und Fachberaterrichtlinie
Einmalig
894,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Präsenzseminar (Workshop)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 2 Tage
Eignung gemäß Fachberaterrichtlinie Geeignet nach § 5 der Fachberaterrichtlinie DStV e.V. für „Fachberater/-in für Mediation“ bei Teilnahme an beiden Tagen im zeitlichen Umfang von 10 Stunden.
Eignung gemäß MediationsG und ZMediatAusbV Geeignet als Fortbildungsveranstaltung im Sinne von § 5 MediationsG (Mediationsgesetz) bzw. § 3 ZMediatAusbV (Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren) mit 13 Stunden.

Inhalte

Beschreibung

„Wer fragt, der führt“ heißt es. Zunächst einmal aber gilt: wer fragt, der erhält Antworten. Wer interessiert fragt, erhält interessante Antworten – und kann anschließend damit arbeiten. Stärken Sie Ihre Methodenkompetenz und lernen Sie in diesem interaktiven Training die Anwendung und Wirkung gelungener Fragetechnik an Beispielen aus Ihrem Kanzleialltag.

Das Fragen ist eine Kunst, die oft sehr intuitiv betrieben wird. Haben Sie z. B. bei Nachfolgeberatungen, Gesellschafterversammlungen oder Mitarbeitergesprächen auch schon erlebt, dass Ihre Fragen fehl gingen oder bei Ihren Mandanten nicht die gewünschte Erkenntnis brachten? Und möchten Sie Ihr Frageverhalten professionalisieren? Fragen können Lösungsräume öffnen oder schließen, sie können zu breit angelegten Schilderungen anregen oder zu Präzision zwingen, sie können im Gespräch zur Verhärtung oder zum Überdenken von Standpunkten führen. Mit der Technik der systemischen Fragen können Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auf neue Möglichkeiten aufmerksam machen und dazu anregen, eingefahrene Bahnen zu verlassen. Eine gute Fragetechnik gehört zu den zentralen Kompetenzen aller beratenden Berufsstände wie Steuerberater, Rechtsanwälte und Mediatoren.

In diesem interaktiven Intensivtraining lernen Sie Ihr Frageverhalten systematisch zu reflektieren. In einem Wechselspiel aus Wissensvermittlung, praxisnahen Übungen und Feedback entwickeln Sie Ihre Fragekompetenz weiter und schärfen diese, damit Sie diese in der Beratung zielgerichtet und situationsadequat einsetzen können.

Themen

  • Warum fragen wir, wie wir fragen?

    • Reflexion des eigenen Frageverhaltens

    • Unterscheidung zwischen Intention und Wirkung der eigenen Fragen

  • Der Fragezweck bestimmt die Frageart

    • Fragezwecke: Sachverhaltsermittlung, Eruierung von Beweggründen, Lösungssuche

    • Fragearten: mehr als nur offene oder geschlossene Fragen

  • Die Funktion der Frage im Beratungsgespräch

    • Unterbrechen, um zu verstehen

    • Räume öffnen und Räume schließen

    • Kreativität anregen

  • Die Rolle der Frage im Prozess der Verständnissicherung

    • Der Loop of Understanding im Beratungsgespräch

    • Fragen, um zu strukturieren

  • Besondere Fragetechniken

    • Systemische Fragen

    • Zirkuläre Fragen

    • Skalen-Fragen, etc.

  • Entwicklung eines individuellen Fragestils

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Dr. Markus Troja

Dr. Markus Troja

Mediator (BM) und Ausbilder für Mediation, systemischer Coach und Teamentwickler, Gesellschafter von trojapartner

Nach seinem Studium der Politik- und Kommunikationswissenschaft arbeitete Markus Troja zunächst als Wissenschaftler zu Verhandlungs- und Vermittlungsverfahren, bevor er 2001 in die Praxis des Konfliktmanagements wechselte. Heute vermittelt er in so unterschiedlichen Fällen wie Gesellschafterkonflikten, der Nachfolge in Familienunternehmen, innerbetrieblichen Auseinandersetzungen oder bei Infrastrukturprojekten im Bereich erneuerbarer Energien. Als Ausbilder für Mediation ist er für zahlreiche Unternehmen, Bildungsträger und Hochschulen tätig.

Portraitbild der referierenden Person Dr. Felix Wendenburg

Dr. Felix Wendenburg

Jurist, Wirtschaftswissenschaftler, Mediator (BM), Ausbilder in Mediation und Verhandlungsführung, Gesellschafter von trojapartner

Felix Wendenburg vermittelt in Gesellschafterkonflikten und innerbetrieblichen Auseinandersetzungen, er moderiert Vertragsverhandlungen, Strategieworkshops und Entscheidungs- sowie Veränderungsprozesse und bereitet Personen auf schwierige Verhandlungssituationen vor. Felix Wendenburg war von 2010 bis 2020 Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung des Master-Studiengangs Mediation und Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und ist Co-Leiter des Kernbereichs Wirtschaft am dortigen Institut für Konfliktmanagement. Er ist als Trainer für diverse Universitäten und Akademien tätig.

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
10787 Berlin Budapester Str. 45
Do, 12.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Fr, 13.11.26 | 
09:00 - 17:00 Uhr
Plätze:

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

