Professionelle Fragetechnik - ein Training für Berater

„Wer fragt, der führt“ heißt es. Zunächst einmal aber gilt: wer fragt, der erhält Antworten. Wer interessiert fragt, erhält interessante Antworten – und kann anschließend damit arbeiten. Stärken Sie Ihre Methodenkompetenz und lernen Sie in diesem interaktiven Training die Anwendung und Wirkung gelungener Fragetechnik an Beispielen aus Ihrem Kanzleialltag.

Das Fragen ist eine Kunst, die oft sehr intuitiv betrieben wird. Haben Sie z. B. bei Nachfolgeberatungen, Gesellschafterversammlungen oder Mitarbeitergesprächen auch schon erlebt, dass Ihre Fragen fehl gingen oder bei Ihren Mandanten nicht die gewünschte Erkenntnis brachten? Und möchten Sie Ihr Frageverhalten professionalisieren? Fragen können Lösungsräume öffnen oder schließen, sie können zu breit angelegten Schilderungen anregen oder zu Präzision zwingen, sie können im Gespräch zur Verhärtung oder zum Überdenken von Standpunkten führen. Mit der Technik der systemischen Fragen können Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten auf neue Möglichkeiten aufmerksam machen und dazu anregen, eingefahrene Bahnen zu verlassen. Eine gute Fragetechnik gehört zu den zentralen Kompetenzen aller beratenden Berufsstände wie Steuerberater, Rechtsanwälte und Mediatoren.

In diesem interaktiven Intensivtraining lernen Sie Ihr Frageverhalten systematisch zu reflektieren. In einem Wechselspiel aus Wissensvermittlung, praxisnahen Übungen und Feedback entwickeln Sie Ihre Fragekompetenz weiter und schärfen diese, damit Sie diese in der Beratung zielgerichtet und situationsadequat einsetzen können.