Die Möglichkeit, Vermittlungs- und Beratungstermine online durchzuführen, eröffnet neue Chancen und Perspektiven. Doch um souverän im virtuellen Raum agieren zu können, sind sowohl technische Kenntnisse wie auch praktische Übung essenziell. Dieses interaktive und praxisorientierte Seminar vermittelt Ihnen das notwendige Rüstzeug, um Online-Mediationen erfolgreich durchzuführen.

Zunächst werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit den technischen Grundlagen und der Bedienung gängiger Tools für Online-Verhandlungen vertraut gemacht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie im digitalen Raum Vertraulichkeit und Datensicherheit gewährleistet werden können. Ebenso wird die synchrone Online-Mediation in Abgrenzung zur klassischen Präsenzmediation beleuchtet.

Es werden methodische Besonderheiten der Online-Mediation analysiert und Techniken zur digitalen Visualisierung sowie zur kreativen Problemlösung vorgestellt. Ein Highlight des Seminars ist die praktische Durchführung einer Online-Mediation im Kurzformat. Dabei erhalten Sie wertvolles Feedback, um Ihren Stil und Ihre Methodik zu verfeinern. Abgerundet wird das Seminar durch eine Reflexion ethischer Fragen und stilistischer Aspekte, die speziell für die Online-Vermittlung relevant sind.

Seminarnutzen

Dieses Seminar vermittelt Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten Online-Mediationen sicher, professionell und kreativ durchzuführen. Sie lernen, anspruchsvolle Kommunikationssituationen souverän zu meistern, die virtuelle Umgebung effektiv zu gestalten und dabei stets rechtliche sowie methodische Standards einzuhalten. Profitieren Sie von praxisorientierten Übungen und wertvollen Einblicken, um Ihre Kompetenz im virtuellen Raum zu erweitern und erfolgreich anzuwenden.