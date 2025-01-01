Mediation im virtuellen Raum: Methoden, Technik und Stil
- Anspruchsvolle Kommunikationssituationen online souverän mit Sicherheit und Professionalität meistern
- Online professionell und wertschätzend vermitteln
- Die Online-Umgebung sicher und kreativ gestalten – von der Zweidimensionalität zur Dreidimensionalität
- Eignung gemäß MediationsG, ZMediatAusbV und Fachberaterrichtlinie
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die Möglichkeit, Vermittlungs- und Beratungstermine online durchzuführen, eröffnet neue Chancen und Perspektiven. Doch um souverän im virtuellen Raum agieren zu können, sind sowohl technische Kenntnisse wie auch praktische Übung essenziell. Dieses interaktive und praxisorientierte Seminar vermittelt Ihnen das notwendige Rüstzeug, um Online-Mediationen erfolgreich durchzuführen.
Zunächst werden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit den technischen Grundlagen und der Bedienung gängiger Tools für Online-Verhandlungen vertraut gemacht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie im digitalen Raum Vertraulichkeit und Datensicherheit gewährleistet werden können. Ebenso wird die synchrone Online-Mediation in Abgrenzung zur klassischen Präsenzmediation beleuchtet.
Es werden methodische Besonderheiten der Online-Mediation analysiert und Techniken zur digitalen Visualisierung sowie zur kreativen Problemlösung vorgestellt. Ein Highlight des Seminars ist die praktische Durchführung einer Online-Mediation im Kurzformat. Dabei erhalten Sie wertvolles Feedback, um Ihren Stil und Ihre Methodik zu verfeinern. Abgerundet wird das Seminar durch eine Reflexion ethischer Fragen und stilistischer Aspekte, die speziell für die Online-Vermittlung relevant sind.
Seminarnutzen
Dieses Seminar vermittelt Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten Online-Mediationen sicher, professionell und kreativ durchzuführen. Sie lernen, anspruchsvolle Kommunikationssituationen souverän zu meistern, die virtuelle Umgebung effektiv zu gestalten und dabei stets rechtliche sowie methodische Standards einzuhalten. Profitieren Sie von praxisorientierten Übungen und wertvollen Einblicken, um Ihre Kompetenz im virtuellen Raum zu erweitern und erfolgreich anzuwenden.
Themen
-
Einführung in Funktionen und Besonderheiten von Videokonferenz-Software
-
Analyse und Diskussion phasenspezifischer Herausforderungen und Möglichkeiten der Online-Mediation
-
Praktische Erprobung digitaler Tools zur Visualisierung und Strukturierung im virtuellen Raum
-
Aktives Zuhören und effektive Interessenklärung in digitalen Kommunikationsumgebungen
-
Rollenspiele und Kurzformate zur Erprobung von Online-Mediationen mit Feedback
-
Strategien zum Umgang mit technischen Störungen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
Fachliche Voraussetzungen
Das Seminar richtet sich an Beraterinnen und Berater, die unsere Ausbildung “Wirtschaftsmediation für steuer- und rechtsberatende Berufe“ (Art.-Nr. 77550) vor 2024 besucht oder gleichwertige Kenntnisse als ausgebildete Mediatorin/Mediator erworben haben.
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Dr. Felix Wendenburg
Jurist, Wirtschaftswissenschaftler, Mediator (BM), Ausbilder in Mediation und Verhandlungsführung, Gesellschafter von trojapartner
Felix Wendenburg vermittelt in Gesellschafterkonflikten und innerbetrieblichen Auseinandersetzungen, er moderiert Vertragsverhandlungen, Strategieworkshops und Entscheidungs- sowie Veränderungsprozesse und bereitet Personen auf schwierige Verhandlungssituationen vor. Felix Wendenburg war von 2010 bis 2020 Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung des Master-Studiengangs Mediation und Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und ist Co-Leiter des Kernbereichs Wirtschaft am dortigen Institut für Konfliktmanagement. Er ist als Trainer für diverse Universitäten und Akademien tätig.
Termine
Hinweis
