Nachfolge mit der Kanzleibörse
Gründen mit der Kanzleibörse
Partnersuche mit der Kanzleisuche
Was ist die DATEV Kanzleibörse?
Sie möchten eine bestehende Kanzlei kaufen? Sie möchten Teilhaberin oder Teilhaber werden? Sie möchten einen Mandantenstamm erwerben oder erweitern? Sie suchen einen Käufer oder eine Käuferin für Ihre Kanzlei, Ihren Mandantenstamm oder bieten eine Teilhaberschaft an?
Die DATEV Kanzleibörse ist ein digitaler Marktplatz für alle, die verkaufen und kaufen wollen. Die Nutzung ist sowohl kostenlos als auch provisionsfrei und unabhängig von einer DATEV-Mitgliedschaft möglich. Über die Plattform kann Kontakt zwischen Anbietern und Interessenten hergestellt werden. Die DATEV Kanzleibörse bringt alle Beteiligten an einen Tisch.
Für Anbieterinnen und Anbieter
Sie sind Kanzleiinhaber, Gesellschafterin, Partner oder sonstig rechtlich legitimiert. Wählen Sie aus, ob Sie eine ganze Kanzlei, einen Mandantenstamm oder eine Kanzleibeteiligung anbieten. Erstellen Sie ein Inserat mit den wichtigsten Angaben zu Ihrer Person und zu Ihrer Kanzlei. Sie können Ihre Inserate jederzeit selbstständig ändern oder löschen.
Für Suchende
Sie sind Steuerberater, Rechtsanwältin oder Wirtschaftsprüfer? Durchsuchen Sie die bestehenden Inserate in der Kanzleibörse. Sie können sich auch durch die Erstellung eines Gesuchs finden lassen. Erstellen Sie ein Inserat mit den wichtigsten Angaben zu Ihrer Person und zu Ihrer Kanzlei. Sie können Ihre Inserate jederzeit selbständig ändern oder löschen.
Profil verwalten
Erfassen Sie nach der Registrierung Ihre persönlichen Daten vollständig. Halten Sie hierfür Ihre Kammermitgliedsnummer bereit. Sie können diese jederzeit ändern oder Ihr Konto löschen.
Sicherheit
Die Anwendung entspricht den gewohnten DATEV-Sicherheitsstandards und bietet Ihnen einen größtmöglichen Schutz. Sie haben es in der Hand, wann und mit wem Sie Ihre persönlichen Daten teilen.