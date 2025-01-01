5.1 Registrierung

5.1.1 Der Nutzer muss sich mit E-Mail-Adresse und Passwort registrieren.

5.1.2 Mit dem Absenden des Registrierungsformulars und Bestätigung der Nutzungsbedingungen gibt der Nutzer ein Angebot auf den Abschluss einer Nutzungsvereinbarung mit der DATEV Kanzleibörse ab. Die aktuellen Vertragsdokumente ( Leistungsbeschreibung, Nutzungsbedingungen) können über die Links eingesehen und als PDF heruntergeladen werden. Der Nutzer erhält eine Bestätigungs-E-Mail mit einem personalisierten Link. Mit Zugang der Bestätigungs-E-Mail kommt zwischen DATEV und dem Nutzer ein Vertrag über die Nutzung der DATEV Kanzleibörse (im Folgenden „Nutzungsvertrag“) zustande. Um die Registrierung abzuschließen, muss der Nutzer den mit der Bestätigungs-E-Mail mitgeteilten Link aufrufen und so seine E-Mail-Adresse verifizieren.

5.1.3 Mit erfolgreicher Registrierung wird für den Nutzer ein Nutzerkonto angelegt, auf das er mit Hilfe seiner E-Mail-Adresse und seines bei der Registrierung gewählten Passwortes zugreifen kann. Das Passwort kann vom Nutzer jederzeit über den passwortgeschützten Nutzerbereich geändert werden. Es ist vom Nutzer geheim zu halten und vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte geschützt aufzubewahren. Stellt der Nutzer fest oder hegt er den Verdacht, dass seine Zugangsdaten von einem Dritten unbefugt genutzt werden, hat er dies DATEV unverzüglich mitzuteilen und sein Passwort unverzüglich zu ändern.

5.1.4 Jeder Nutzer darf sich für die Nutzung der DATEV Kanzleibörse jeweils nur einmal bei der DATEV Kanzleibörse registrieren. Nutzerkonten sind nicht übertragbar.

5.2 Profilerstellung

5.2.1 Nach dem erstmaligen Login wird der Nutzer auf sein Konto geführt und muss dort in seinem Profil seine persönlichen Daten erfassen.

5.2.2 Der Nutzer ist verpflichtet, die bei der Erstellung des Profils von DATEV Kanzleibörse erhobenen Daten wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben. Bei einer Änderung der Daten ist der Nutzer verpflichtet, die Daten unverzüglich zu aktualisieren.

5.2.3 Ein Profil in das sich ein Nutzer ein Jahr nicht einloggt, kann von DATEV gelöscht werden.

5.3 Anzeigen, eingestellte Inhalte

5.1 Registrierung

5.1.1 Der Nutzer muss sich mit E-Mail-Adresse und Passwort registrieren.

5.1.2 Mit dem Absenden des Registrierungsformulars und Bestätigung der Nutzungsbedingungen gibt der Nutzer ein Angebot auf den Abschluss einer Nutzungsvereinbarung mit der DATEV Kanzleibörse ab. Die aktuellen Vertragsdokumente ( Leistungsbeschreibung, Nutzungsbedingungen) können über die Links eingesehen und als PDF heruntergeladen werden. Der Nutzer erhält eine Bestätigungs-E-Mail mit einem personalisierten Link. Mit Zugang der Bestätigungs-E-Mail kommt zwischen DATEV und dem Nutzer ein Vertrag über die Nutzung der DATEV Kanzleibörse (im Folgenden „Nutzungsvertrag“) zustande. Um die Registrierung abzuschließen, muss der Nutzer den mit der Bestätigungs-E-Mail mitgeteilten Link aufrufen und so seine E-Mail-Adresse verifizieren.

5.1.3 Mit erfolgreicher Registrierung wird für den Nutzer ein Nutzerkonto angelegt, auf das er mit Hilfe seiner E-Mail-Adresse und seines bei der Registrierung gewählten Passwortes zugreifen kann. Das Passwort kann vom Nutzer jederzeit über den passwortgeschützten Nutzerbereich geändert werden. Es ist vom Nutzer geheim zu halten und vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte geschützt aufzubewahren. Stellt der Nutzer fest oder hegt er den Verdacht, dass seine Zugangsdaten von einem Dritten unbefugt genutzt werden, hat er dies DATEV unverzüglich mitzuteilen und sein Passwort unverzüglich zu ändern.

5.1.4 Jeder Nutzer darf sich für die Nutzung der DATEV Kanzleibörse jeweils nur einmal bei der DATEV Kanzleibörse registrieren. Nutzerkonten sind nicht übertragbar.5.2 Profilerstellung5.2.1 Nach dem erstmaligen Login wird der Nutzer auf sein Konto geführt und muss dort in seinem Profil seine persönlichen Daten erfassen.

5.2.2 Der Nutzer ist verpflichtet, die bei der Erstellung des Profils von DATEV Kanzleibörse erhobenen Daten wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben. Bei einer Änderung der Daten ist der Nutzer verpflichtet, die Daten unverzüglich zu aktualisieren.

5.2.3 Ein Profil in das sich ein Nutzer ein Jahr nicht einloggt, kann von DATEV gelöscht werden.

5.3 Anzeigen, eingestellte Inhalte

5.3.1 Inseriert werden dürfen nur, Gesamtveräußerungen von Kanzleien, Aufnahme eines Partners und der Verkauf des Mandantenstammes und entsprechende Gesuche. Ausgeschlossen sind, z.B. die isolierte Veräußerung von Immobilien oder Mobiliar.

5.3.2 Der Nutzer ist verpflichtet, jede Anzeige in die jeweils passende Kategorie einzustellen und sein jeweiliges Angebot bzw. Gesuch wahrheitsgemäß zu beschreiben.

5.3.3 Das Einstellen von Anzeigen, Texten, Bildern oder sonstigen Inhalten, die gegen gesetzliche Bestimmungen, diese Nutzungsbedingungen, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen, ist untersagt. Insbesondere ist es verboten, Inhalte einzustellen, die gegen urheber-, marken- und wettbewerbsrechtliche Vorschriften verstoßen oder die mit dem Zweck der Kanzleibörse nicht zu vereinbaren sind.

5.3.4 Der Nutzer darf verschiedene Inserate erstellen. Der Nutzer darf nicht ein Produkt in verschiedenen Inseraten gleichermaßen anbieten.

5.3.5 Es ist untersagt, Daten, die der beruflichen Verschwiegenheit unterliegen, zu erfassen oder solche in der Kanzleibörse hochzuladen.

5.3.6 Der Nutzer ist verpflichtet, alle Handlungen zu unterlassen, die den sicheren Betrieb der DATEV Kanzleibörse gefährden, andere Nutzer belästigen könnten oder die sonst über eine bestimmungsgemäße Nutzung der DATEV Kanzleibörse hinausgehen. Er ist insbesondere verpflichtet, es zu unterlassen,

- E-Mail-Werbung, SMS-Werbung, Kettenbriefe oder andere belästigende Inhalte zu versenden,

- Inhalte von der DATEV Kanzleibörse, die Anzeigen oder sonstigen Inhalte Dritter ohne vorherige Einwilligung von DATEV zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, zu verbreiten, zu bearbeiten oder sonst in einer Art und Weise zu nutzen, die über die bestimmungsgemäße Nutzung der DATEV Kanzleibörse hinausgeht,

- ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von DATEV Kanzleibörse Crawler, Spider, Scraper oder andere automatisierte Mechanismen zu nutzen, um auf die DATEV Kanzleibörse zuzugreifen und Inhalte zu sammeln.Der Nutzer ist verpflichtet, alle innerhalb der DATEV Kanzleibörse gespeicherten Daten und Informationen, die er zu Zwecken der Beweissicherung, Buchführung oder zu anderen Zwecken aktuell oder künftig benötigt oder benötigen könnte, auf einem eigenen Speichermedium zu sichern und zu archivieren.

5.3.7 DATEV ist berechtigt, in der DATEV Kanzleibörse eingestellte Anzeigen des Nutzers zu deaktivieren oder erforderlichenfalls zu löschen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Anzeige oder der Inhalt gegen diese Nutzungsbedingungen oder gegen gesetzliche Vorgaben verstößt.

5.3.8 DATEV behält sich außerdem vor, Anzeigen von der Veröffentlichung in der DATEV Kanzleibörse zu deaktivieren, bei denen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Inhalt des Inserats nicht frei verkäuflich ist oder sonst in rechtswidriger Weise angeboten wird, oder wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Anzeige zu missbräuchlichen Zwecken geschaltet werden soll oder wurde.

5.4 Verfügbarkeit

5.4.1 DATEV ist berechtigt, die Zurverfügungstellung der DATEV Kanzleibörse ganz oder teilweise einzuschränken oder zu beenden sowie die Veröffentlichung von Anzeigen, wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsbeschränkungen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder zur Durchführung technischer Maßnahmen erforderlich ist, oder dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten Erbringung der Leistungen dient (Wartungsarbeiten).

5.4.2 Bei Verstößen gegen die vorstehenden Nutzungsbedingungen kann DATEV Nutzern den Zugang zur DATEV Kanzleibörse deaktivieren. § 314 BGB bleibt hiervon unberührt. Wurde ein Nutzer durch die DATEV Kanzleibörse von der Nutzung der DATEV Kanzleibörse ausgeschlossen oder wurde der Nutzungsvertrag mit dem Nutzer beendet, darf der Nutzer die DATEV Kanzleibörse auch mit anderen Nutzerkonten, nicht mehr nutzen und sich nicht erneut für eine Registrierung bei der DATEV Kanzleibörse anmelden.