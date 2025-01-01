6.1 Sie haben das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht, DATEV Kanzleibörse auf Ihren gemäß der Leistungsbeschreibung unterstützten System-Voraussetzungen ablaufen zu lassen. Sie sind nicht berechtigt, DATEV Kanzleibörse zu ändern, zu kopieren, zu verbreiten, zu veröffentlichen oder Dritten zugänglich zu machen. Dies gilt auch für etwaige durch DATEV zur Verfügung gestellte Updates (neue Versionen ohne neue Funktionalität) oder Upgrades (neue Versionen mit zusätzlicher Funktionalität).

6.2 DATEV Kanzleibörse darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DATEV weder übersetzt noch vom Objekt-Code in den Quell-Code umgewandelt werden. § 69e Urheberrechtsgesetz bleibt unberührt.

6.3 Sie sind zur Nutzung der Bilder, Filme und Texte in DATEV Kanzleibörse, die über die Programmnutzung im Rahmen der Zweckbestimmung des Angebots hinausgeht, nur mit ausdrücklicher Zustimmung (schriftlich oder in Textform) des Urhebers (ggf. auch der DATEV als Urheberin des Datenbankwerks) berechtigt.

6.4 Alle auf der DATEV Kanzleibörse veröffentlichten Inhalte (Texte, Bilder) die über www.datev-kb.de aufrufbar sind, sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt für eigene Inhalte, die von DATEV erstellt und für Nutzer zur Verfügung gestellt werden sowie für Profilinhalte, die durch DATEV-Mitglieder eingestellt werden. Die Inhalte dürfen nur im Einklang mit dem Zweck der Plattform DATEV Kanzleibörse und unter der Berücksichtigung des geltenden Rechts verwendet werden.