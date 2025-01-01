1. Geltungsbereich
1.1 DATEV Kanzleibörse ist ein Produkt der DATEV. Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Zurverfügungstellung der browserbasierten Online-Anwendung DATEV Kanzleibörse durch DATEV. Bei Widersprüchen zwischen diesen Nutzungsbedingungen und hierin in Bezug genommenen Dokumenten gehen letztere vor.
1.2 Diese Nutzungsbedingungen richten sich an die nicht registrierten Nutzer der DATEV Kanzleibörse.
2. Leistungsbeschreibung
2.1 Der genaue Leistungs- und Funktionsumfang der Produkte und Leistungen bestimmt sich nach der gültigen Leistungsbeschreibung. Die aktuelle Leistungsbeschreibung finden Sie hier.
2.2 Vereinbarungen, die von der aktuellen Leistungsbeschreibung abweichen oder diese ergänzen bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung in Schriftform oder Textform.
3. Inanspruchnahme von Leistungen
3.1 DATEV stellt Ihnen das Produkt DATEV Kanzleibörse zum Abruf über das Internet als browserbasierte Dienstleistung zur Verfügung.
3.2 Sie sind für die Bereitstellung der aktuellen, gemäß Leistungsbeschreibung unterstützten Zugangsmedien und die Anbindung an das Internet selbst verantwortlich. Etwaige hierdurch entstehende Kosten haben Sie zu tragen.
3.3 Die Anwendung kann Werbung enthalten.
4. Adressaten/Nutzungsberechtigte
DATEV Kanzleibörse richtet sich an Unternehmer iSd. § 14 BGB.
5. Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet, alle Handlungen zu unterlassen, die den sicheren Betrieb der DATEV Kanzleibörse gefährden, andere Nutzer belästigen könnten oder die sonst über eine bestimmungsgemäße Nutzung der DATEV Kanzleibörse hinausgehen. Er ist insbesondere verpflichtet, es zu unterlassen,
- Inhalte von der DATEV Kanzleibörse, die Anzeigen oder sonstigen Inhalte Dritter ohne vorherige Einwilligung von DATEV zu vervielfältigen, öffentlich zugänglich zu machen, zu verbreiten, zu bearbeiten oder sonst in einer Art und Weise zu nutzen, die über die bestimmungsgemäße Nutzung der DATEV Kanzleibörse hinausgeht,
- ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von DATEV Kanzleibörse Crawler, Spider, Scraper oder andere automatisierte Mechanismen zu nutzen, um auf die DATEV Kanzleibörse zuzugreifen und Inhalte zu sammeln.
6. Rechte
6.1 Sie haben das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht, DATEV Kanzleibörse auf Ihren gemäß der Leistungsbeschreibung unterstützten System-Voraussetzungen ablaufen zu lassen. Sie sind nicht berechtigt, DATEV Kanzleibörse zu ändern, zu kopieren, zu verbreiten, zu veröffentlichen oder Dritten zugänglich zu machen. Dies gilt auch für etwaige durch DATEV zur Verfügung gestellte Updates (neue Versionen ohne neue Funktionalität) oder Upgrades (neue Versionen mit zusätzlicher Funktionalität).
6.2 DATEV Kanzleibörse darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DATEV weder übersetzt noch vom Objekt-Code in den Quell-Code umgewandelt werden. § 69e Urheberrechtsgesetz bleibt unberührt.
6.3 Sie sind zur Nutzung der Bilder, Filme und Texte in DATEV Kanzleibörse, die über die Programmnutzung im Rahmen der Zweckbestimmung des Angebots hinausgeht, nur mit ausdrücklicher Zustimmung (schriftlich oder in Textform) des Urhebers (ggf. auch der DATEV als Urheberin des Datenbankwerks) berechtigt.
6.4 Alle auf der DATEV Kanzleibörse veröffentlichten Inhalte (Texte, Bilder) die über www.datev-kb.de aufrufbar sind, sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt für eigene Inhalte, die von DATEV erstellt und für Nutzer zur Verfügung gestellt werden sowie für Profilinhalte, die durch DATEV-Mitglieder eingestellt werden. Die Inhalte dürfen nur im Einklang mit dem Zweck der Plattform DATEV Kanzleibörse und unter der Berücksichtigung des geltenden Rechts verwendet werden.
7. Haftung
7.1 DATEV hat aufgrund Unentgeltlichkeit nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
7.2 Die Inhalte, die DATEV auf der Plattform einstellt, werden nach bestem Wissen und Gewissen mit größter Sorgfalt erstellt und auf der Plattform veröffentlicht. DATEV haftet grundsätzlich nicht für die Inhalte, die nicht durch die DATEV (u.a. DATEV-Mitglieder, Beiträge von Nutzern der Plattform) auf der Plattform eingestellt werden. Dies schließt Verlinkungen zu anderen Webseiten und deren Inhalte mit ein. Anbieter sind für die selbstpublizierten Inhalte, die sie bereithalten, selbst verantwortlich.
7.3 Haftungsausschlüsse oder -beschränkungen gelten nicht, soweit DATEV eine Garantie übernommen hat, die gerade den Zweck hatte, vor dem Eintritt der geltend gemachten Schäden zu schützen.
8. Gerichtsstand, Schlichtungsstelle; anwendbares Recht; salvatorische Klausel
8.1 Sofern für Sie kein inländischer Gerichtsstand gilt, ist ausschließlicher Gerichtsstand Nürnberg.
8.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
8.3 Sollten sich einzelne Bestimmungen der Geschäftsbedingungen als ungültig erweisen, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Urheberrechtsnachweise © Copyright DATEV eG.
Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Der Inhalt dieser Website darf ohne vorherige Zustimmung nicht kopiert, verbreitet, verändert oder auf sonstige Art genutzt werden.