Bei der DATEV-Kanzleibewertung wird der Wert einer Kanzlei mit Hilfe des Multiplikatorverfahrens errechnet. Dabei wird der nachhaltige Umsatz mit einem individuell ermittelten Bewertungsfaktor multipliziert.

Die Kanzleibewertung kann bei der Regelung der Kanzleinachfolge per Kauf oder Verkauf hilfreich sein. Dem potenziellen Käufer werden dabei alle notwendigen Informationen über die Kanzlei an die Hand gegeben. Darüber hinaus kann sie aber auch als Ausgangspunkt dienen, um die weitere strategische Entwicklung einer Kanzlei zu planen.