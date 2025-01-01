Kanzleibewertung
- Grundlage für die Nachfolgeregelung
- Ermittlung des Kanzleiwerts
- Erkennen von Wertsteigerungspotenzial
Bei der DATEV-Kanzleibewertung wird der Wert einer Kanzlei mit Hilfe des Multiplikatorverfahrens errechnet. Dabei wird der nachhaltige Umsatz mit einem individuell ermittelten Bewertungsfaktor multipliziert.
Die Kanzleibewertung kann bei der Regelung der Kanzleinachfolge per Kauf oder Verkauf hilfreich sein. Dem potenziellen Käufer werden dabei alle notwendigen Informationen über die Kanzlei an die Hand gegeben. Darüber hinaus kann sie aber auch als Ausgangspunkt dienen, um die weitere strategische Entwicklung einer Kanzlei zu planen.
-
Sichtung und Analyse der im Vorfeld von der Kanzlei zur Verfügung gestellten Ausgangsdaten zur Kanzleibewertung
-
Ermittlung des individuellen Bewertungsfaktors aus der Beurteilung der Bereiche Finanzen, Mandanten, Mitarbeitende und Prozesse
-
Erstellung eines Bewertungsberichts mit Erläuterung der einzelnen Bewertungskriterien
-
Präsentation der Bewertung, ggf. mit Darstellung der Potenziale zur Wertsteigerung
-
Ableiten möglicher Maßnahmen zur Erschließung der Potenziale
Teilnehmerkreis
Mitglieder, die den Wert ihrer Kanzlei ermitteln möchten
Kanzleibewertung
