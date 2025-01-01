Art.-Nr. 71868 | Ganztagsberatung vor Ort

Kanzleibewertung

Den Wert einer Kanzlei mit Hilfe des Multiplikatorverfahrens errechnen.
  • Grundlage für die Nachfolgeregelung
  • Ermittlung des Kanzleiwerts
  • Erkennen von Wertsteigerungspotenzial

Sie interessieren sich für unsere Beratung? Bitte füllen Sie das Kontaktformular "Kostenloses Infogespräch" aus. Wir rufen Sie dann gerne unverbindlich an.

Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Ganztagsberatung vor Ort
Dauer je nach Inhalt / gewünschten Umfang mind. 2 Tage

Video

Kanzeibewertung

Inhalte

Beschreibung

Bei der DATEV-Kanzleibewertung wird der Wert einer Kanzlei mit Hilfe des Multiplikatorverfahrens errechnet. Dabei wird der nachhaltige Umsatz mit einem individuell ermittelten Bewertungsfaktor multipliziert.

Die Kanzleibewertung kann bei der Regelung der Kanzleinachfolge per Kauf oder Verkauf hilfreich sein. Dem potenziellen Käufer werden dabei alle notwendigen Informationen über die Kanzlei an die Hand gegeben. Darüber hinaus kann sie aber auch als Ausgangspunkt dienen, um die weitere strategische Entwicklung einer Kanzlei zu planen.

Inhalte

  • Sichtung und Analyse der im Vorfeld von der Kanzlei zur Verfügung gestellten Ausgangsdaten zur Kanzleibewertung

  • Ermittlung des individuellen Bewertungsfaktors aus der Beurteilung der Bereiche Finanzen, Mandanten, Mitarbeitende und Prozesse

  • Erstellung eines Bewertungsberichts mit Erläuterung der einzelnen Bewertungskriterien

  • Präsentation der Bewertung, ggf. mit Darstellung der Potenziale zur Wertsteigerung

  • Ableiten möglicher Maßnahmen zur Erschließung der Potenziale

Details

Teilnehmerkreis

Mitglieder, die den Wert ihrer Kanzlei ermitteln möchten

Beitrag zum Thema

Kanzleiwert ermitteln: Objektive Analyse und strategische Entscheidungsgrundlage

