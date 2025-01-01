Eingehende Anfragen von Privatpersonen oder Unternehmen über DATEV SmartExperts werden automatisiert in der Interessentenverwaltung erfasst. Dort stehen sie zur Bearbeitung bereit oder es besteht die Möglichkeit, Interessenten manuell anzulegen.



Für eine strukturierte und effiziente Mandatsanbahnung ermöglicht das Zusatzmodul DATEV Mandatsanbahnung den gezielten Austausch von Stammdaten, Dokumente und Angebote mit potenziellen Mandanten. Falls weiterführende Informationen über die Einstellungen Stammdaten hinaus erforderlich sind, können individuelle Fragebögen erstellt und an Interessenten versandt werden.



Alle relevanten Informationen werden zentral gebündelt, sodass jederzeit ein vollständiger Überblick über den Interessenten besteht. Nach Entscheidungsfindung kann der Interessent als Mandant angelegt und sämtliche Daten nahtlos ins DATEV DMS übertragen werden.