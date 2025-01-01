Über SmartExperts legen Sie ein kostenloses digitales Kanzleiprofil an. Mit Ihrem Kanzleiprofil stellen Sie Ihr Team vor und zeigen Ihr individuelles Leistungsportfolio potenziellen Mandanten. Dabei eignet sich SmartExperts sowohl für Einsteiger in die digitalen Medien als auch für Fortgeschrittene. Mithilfe intuitiver Benutzeroberflächen sowie übersichtlicher Eingabemasken werden Sie bei der schrittweisen Anlage eines qualitativ hochwertigen Kanzleiprofils unterstützt.
Kanzleiprofilverwaltung in DATEV SmartExperts
Die neue Kanzleiprofilverwaltung steht für Sie mit vielen Verbesserungen bereit, die Sie als Kanzlei dabei unterstützt, ein hochwertiges Kanzleiprofil zu erstellen.
- Kanzleivisitenkarte im MyDATEV Portal für Mandanten
Ihre Kanzlei ist jetzt noch präsenter: Mit der neuen Kanzleivisitenkarte im MyDATEV Mandantenportal haben Ihre Mandanten auf der Startseite direkt Zugriff auf alle wichtigen Kontaktdaten Ihrer Kanzlei. Um Ihre Kanzlei noch sichtbarer zu machen, soll die Visitenkarte künftig auch in weiteren Anwendungen für Ihre Mandanten integriert werden.
- Frisches Design und intuitive Bedienung
Die neue Kanzleiprofilverwaltung hat einen modernen Look. Die Oberfläche wurde überarbeitet und ist noch benutzerfreundlicher. Dank der responsiven Gestaltung können Sie Ihr Profil problemlos von jedem Gerät aus verwalten.
Vom Interessenten zum Mandanten – Ein klarer Prozess
Eingehende Anfragen von Privatpersonen oder Unternehmen über DATEV SmartExperts werden automatisiert in der Interessentenverwaltung erfasst. Dort stehen sie zur Bearbeitung bereit oder es besteht die Möglichkeit, Interessenten manuell anzulegen.
Für eine strukturierte und effiziente Mandatsanbahnung ermöglicht das Zusatzmodul DATEV Mandatsanbahnung den gezielten Austausch von Stammdaten, Dokumente und Angebote mit potenziellen Mandanten. Falls weiterführende Informationen über die Einstellungen Stammdaten hinaus erforderlich sind, können individuelle Fragebögen erstellt und an Interessenten versandt werden.
Alle relevanten Informationen werden zentral gebündelt, sodass jederzeit ein vollständiger Überblick über den Interessenten besteht. Nach Entscheidungsfindung kann der Interessent als Mandant angelegt und sämtliche Daten nahtlos ins DATEV DMS übertragen werden.
Drei Tipps, wie Sie DATEV SmartExperts am besten für Ihr Kanzleimarketing nutzen
- Verwenden Sie in der Detailbeschreibung Ihres SmartExperts-Kanzleiprofils Schlagworte passend zur Spezialisierung Ihrer Kanzlei. Weisen Sie so konkrete Leistungen aus (z. B. E-Rechnung, Photovoltaik, Kryptowährungen, Startup oder Influencer, Kurzarbeitergeld), um von Interessenten besser gefunden zu werden.
- Aktualisieren Sie Ihr SmartExperts-Kanzleiprofil regelmäßig, basierend auf den aktuellen politischen Entwicklungen (z. B. E-Rechnung, Grundsteuer, Konjunkturpaket oder Überbrückungsgeld).
- Machen Sie besondere Qualifikationen transparent, etwa ein Diplom als Betriebswirt oder eine BAFA-Zertifizierung, um bei entsprechenden Suchanfragen auf www.smartexperts.de gefunden zu werden.
Vorteile für Ihre Kanzlei
- Der erste Eindruck zählt: Ein gutes Kanzleiprofil sorgt für neue Mandate und mehr Attraktivität als Arbeitgeber.
- Durchgängige Prozessunterstützung: Durchgängig vom ersten Kontakt mit einem potenziellen Mandanten bis zur Mandatsschließung über die Interessentenverwaltung und das DATEV Onboarding, womit Sie Daten von Ihren Interessenten digital einholen können.
- Vielfach präsent: Eine breite Marktpositionierung und gute Auffindbarkeit über Suchmaschinenoptimierung, z. B. bei Google, Zusammenspiel mit DATEV-Angeboten, Einbindung bei Partnern.
- Einfache Einbindung des Kontaktformulars auf die Kanzlei-Webseite: Die Kontaktanfragen von Ihrer Webseite können direkt in die Interessentenverwaltung weitergeleitet werden.
- Kostenfrei: Für alle DATEV-Mitglieder kostenfreies Kanzleiprofil.
So funktioniert DATEV SmartExperts
Kundenstimmen
Es war das erste Mal, dass ich quasi aus dem Nichts einen Mandanten gewonnen habe.
Stefan Brust
Steuerberater Stefan Brust