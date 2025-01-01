Mit dem DATEV Onboarding als Teil des Moduls DATEV Mandatsanbahnung definieren Sie, welche Daten Sie von Ihren Interessenten benötigen und fordern diese digital an. Sie können Stammdaten, Dokumente sowie individuell erstellte Fragebögen abfragen und an den Interessenten versenden.

Auch von Ihnen erstellte Angebote können Sie über das DATEV Onboarding an Interessenten versenden. Nach der Registrierung und Anmeldung mit dem DATEV-Konto können die Interessenten komfortabel die nötigen Daten eingeben und an die Kanzlei verschicken, bei Änderungen auch mehrmals.

Die Kanzlei erhält per E-Mail dazu eine automatische Benachrichtigung. Die Daten der Interessenten sind in der Interessentenverwaltung gespeichert und können jetzt weiterverarbeitet werden.