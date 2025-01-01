Das kostenlose Modul DATEV Mandatsanbahnung für DATEV Eigenorganisation classic / comfort vereinfacht den Prozess der Mandatsanbahnung, indem es die wichtigsten Anwendungen zur Verwaltung und Organisation dieser Daten in einer zentralen Lösung bündelt. So wird der Prozess für Ihre Kanzlei deutlich komfortabler.

DATEV Mandatsanbahnung bündelt die folgenden DATEV-Lösungen in einem Modul:

Angebotsassistenten und das Onboarding für Interessenten.

Dies ermöglicht einen verbesserten digitalen Arbeitsprozess zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Interessenten vom Erfassen und Austauschen von Stammdaten über den sicheren Dokumentenaustausch bis zur Kalkulation, Angebotserstellung und der Mandatsanlage.

Zusätzlich können Kanzleien Fragebögen für Interessenten erstellen und direkt austauschen. Ausgewählte Daten und Dokumente können anschließend ins DATEV DMS übertragen werden.