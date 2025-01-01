DATEV Mandatsanbahnung
- Zusatzmodul für DATEV Eigenorganisation classic und comfort
- Bündelt die DATEV-Anwendungen Angebotsassistenten und Onboarding für Interessenten
- Durchgängige Prozessunterstützung vom Erfassen und Austauschen von Stammdaten, über den sicheren Dokumentenaustausch bis Angebotserstellung
Nutzungsvoraussetzungen
- Bitte beachten Sie, dass Sie für die Nutzung des Moduls eine gültige Lizenz für DATEV Eigenorganisation classic oder DATEV Eigenorganisation comfort benötigen.
- Zudem müssen Sie für die Nutzung vom Programmteil Angebotsassistent ein Kanzleiprofil in SmartExperts angelegt haben. Das Kanzleiprofil muss hierfür nicht veröffentlicht sein. Wie Sie ein Kanzleiprofil anlegen, finden Sie im DATEV Hilfe-Center.
Weitere Voraussetzungen
Inhalte
Beschreibung
Das kostenlose Modul DATEV Mandatsanbahnung für DATEV Eigenorganisation classic / comfort vereinfacht den Prozess der Mandatsanbahnung, indem es die wichtigsten Anwendungen zur Verwaltung und Organisation dieser Daten in einer zentralen Lösung bündelt. So wird der Prozess für Ihre Kanzlei deutlich komfortabler.
DATEV Mandatsanbahnung bündelt die folgenden DATEV-Lösungen in einem Modul:
-
Angebotsassistenten und
-
das Onboarding für Interessenten.
Dies ermöglicht einen verbesserten digitalen Arbeitsprozess zwischen Ihrer Kanzlei und Ihren Interessenten vom Erfassen und Austauschen von Stammdaten über den sicheren Dokumentenaustausch bis zur Kalkulation, Angebotserstellung und der Mandatsanlage.
Zusätzlich können Kanzleien Fragebögen für Interessenten erstellen und direkt austauschen. Ausgewählte Daten und Dokumente können anschließend ins DATEV DMS übertragen werden.
Leistungen
Programmteil Onboarding für Interessenten
Durchgängigen Prozess in der Kanzlei ermöglichen
- Sie definieren welche Daten Sie von Ihren Interessentinnen und Interessenten benötigen und fordern diese digital an.
- Sie können Stammdaten, Stammdaten für Ehepartner und Kinder, Dokumente sowie individuell erstellte Fragebögen abfragen und an den Interessenten versenden.
- Sie müssen Ihren Interessentinnen und Interessenten eine Einladung schicken, damit sie auf das Onboarding-Portal zugreifen kann. Nachdem sich der Interessenten registriert hat, sieht sie, welche Daten Sie anfordern, kann diese digital erfassen und an Sie zurücksenden.
- So können Sie in der Kanzlei die Mandatsannahme vorbereiten und mit den erhaltenen Informationen digital weiterarbeiten.
- Zum Beispiel für die Angebotskalkulation und -erstellung im Programmteil Angebotsassistenten.
Interessentinnen und Interessenten einfach onboarden
- Für Interessenten ist der Einstieg in die Lösung einfach. Nach der Einladung per E-Mail von Ihrer Kanzlei können die Interessenten sich für den DATEV-Konto mit ihrer E-Mail-Adresse und Passwort registrieren. Zusätzlich besteht für alle Interessierten die Möglichkeit, optional eine 2-Faktor-Authentifizierung mit der Authenticator-App durchzuführen. Damit ist die Sicherheit des DATEV-Kontos gewährleistet.
- Nach der Registrierung und Anmeldung mit dem DATEV-Konto können die Interessenten die von der Kanzlei angefragten Daten, Dokumente an die Kanzlei übermitteln.
- Die Kanzlei wird per E-Mail über den Dateneingang informiert und kann die Daten einsehen. Die Daten der Interessenten sind in der Interessentenverwaltung gespeichert und können jetzt weiterverarbeitet werden.
Programmteil Angebotsassistent
Leistungen transparent darstellen
- Transparentes Leistungsprofil über Ihr Dienstleistungsportfolio.
- Zur Unterstützung dient ein DATEV-Vorlagenkatalog auf Basis der StBVV.
- Das Leistungsprofil ist unterteilt in Leistungsbereiche, Leistungspakete, Grund- und Zusatzleistungen und Rahmenbedingungen.
- Die Aufteilung, Beschreibungen und jeweiligen kalkulatorischen Werte können für das kanzleieigene Leistungsprofil individualisiert werden.
- Einfache übernahme der Leistungsbeschreibungen in das Kanzleiprofil von SmartExperts.
Angebot kalkulieren
- Der Angebotsassistent hilft, angefragte Leistungen eines Interessenten zu kalkulieren.
- Aus den Daten der Interessentenverwaltung von SmartExperts und des Leistungsprofils werden automatisch Vorschläge für kalkulierte Leistungspakete erstellt.
- Bei Bedarf lassen sich Leistungspakete zusätzlich individuell anpassen.
Angebot erstellen
- Per Klick lässt sich aus den vorkalkulierten Leistungspaketen ein Angebot generieren.
- Darin ausgewiesen sind z. B. auch die Besonderheiten, die vorher im Leistungsprofil definiert wurden.
- Das Angebot lässt sich individuell gestalten, z. B. durch Hinzufügen von individuellen Begrüßungs- und Schlusstexten. Texte lassen sich speichern und wieder verwenden. Sie können individuelles Briefpapier hochladen und als Vorlage benutzen (PDF oder PNG-Format, empfohlen wird DIN 5008 Norm).
- Das Angebot kann per E-Mail an den Interessenten versendet oder direkt bei einem persönlichen Termin besprochen werden.