Eigenorganisation classic

  • E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard erstellen und versenden (EU-Norm EN 16931)
  • Bequeme und schnelle Rechnungsschreibung unter Berücksichtigung von erfassten Zeiten und Kosten
  • Sicherheit bei der Dokumentation der geschäftsrelevanten Korrespondenz durch das elektronische Posteingangs- und -ausgangsbuch
  • Minimierung des Haftungsrisikos dank automatischer Fristüberwachung
Inhalte

Beschreibung

DATEV Eigenorganisation classic unterstützt Sie bei den wesentlichen Aufgaben einer leistungsfähigen Kanzlei. Die Lösung bietet Ihnen den Einstieg in die wirtschaftliche Führung der Mandate.

Eigenorganisation classic ist die Lösung für Kanzleien, die über den Leistungsumfang von DATEV Eigenorganisation compact hinaus zusätzliche Funktionen nutzen und in eine wirtschaftliche Führung der Mandate einsteigen möchten. Vielfältige Auswertungen, die die Kanzlei an ihren Informationsbedarf anpassen kann, liefern wichtige Informationen für die Steuerung Ihrer Kanzlei. Durch die Gegenüberstellung wichtiger Kennzahlen wie der monatlichen Kosten, Vergütungen und Deckungsbeiträge je Mandat oder Mitarbeiter können die Erfolgsfaktoren und Schwachstellen der Kanzlei und unwirtschaftliche Mandate schnell ausfindig gemacht werden. Wirtschaftliches Verbesserungspotenzial können Sie schnell erkennen. Die automatisierte Fristenberechnung und -kontrolle erhöht die Sicherheit bei der rechtzeitigen Auftragsbearbeitung und reduziert Ihr Haftungsrisiko.

Zudem können Sie mit DATEV Eigenorganisation classic einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.

Hinweise:

  • Eigenorganisation classic ist im Leistungsumfang des DATEV Mehrwert-Angebots enthalten.

  • Wenn Sie das DATEV Basis-Angebot nutzen, können Sie Eigenorganisation classic als Zusatzmodul bestellen.

Leistungen

  • Einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden.

  • Mit der Auftragsinfo haben Sie laufend den Überblick über die Auftragssituation Ihrer Kanzlei.

  • Die dezentrale Leistungserfassung zeichnet die Arbeitszeiten auch an Rechnern ohne Netzanbindung auf - wenn Sie möchten auch minutengenau.

  • Durch die Schnellinfo "Leistungsübersicht" haben Sie stets im Blick, welche Leistung Sie für den jeweiligen Mandanten erbringen, wer der zuständige Mitarbeiter und wie der Bearbeitungsstatus ist. So sind Sie gegenüber Ihren Mandanten jederzeit auskunftsfähig.

  • Sie können Auswertungen individuell anpassen, indem Sie z. B. neue Felder einfügen oder das Layout ändern.

  • Mit dem elektronischen Bescheidabgleich erkennen Sie Abweichungen zwischen der Steuererklärung und dem Steuerbescheid auf einen Blick.

  • Sie können schnell und einfach per Knopfdruck monatliche Rechnungen erstellen.

  • Durch individuelle Einstellungen und eine Erinnerungsfunktion der Fristüberwachung versäumen Sie keine Fristen.

  • Sie können Dokumente mandantenorientiert organisieren, die Struktur der Papierablage Ihrer Kanzlei in der Digitalen Dokumentenablage nachbilden und Postausgänge sicher verwalten.

  • Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.

Erste Schritte

Kundenstimmen

Mit DATEV Eigenorganisation classic habe ich zu jeder Zeit einen Überblick über die Wirtschaftlichkeit meiner Mandate.

Ingolf Menzel
Steuerberater
Menzel Steuerberatung, Magdeburg
Firmen oder Kanzleilogo

Mir gibt DATEV Eigenorganisation classic das gute Gefühl, schnell und umfassend auf die Belange unserer Mandanten eingehen zu können und dabei ein Werkzeug zu haben, das unsere Arbeitsabläufe optimal darstellt.

Claudia Winter
Steuerberaterin
Accenta Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bielefeld

Produktvergleich

Funktion Eigenorganisation comfort  Eigenorganisation classic   Eigenorganisation compact
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation
     
zusätzliche Auftragsinformationen
    
Aufgaben
    
Vorlagenverwaltung
    
Schnellinfos
    
Schriftguterstellung
    
Stammdaten Eigenorganisation
     
Interessenten
    
zusätzliche Auswertungen
    
individuelle Felder
    
Prozessunterstützung
    
Mandantenstammdaten
    
Post, Fristen und Bescheide Eigenorganisation
     
Postausgang
    
elektronischer Bescheidabgleich
    
Posteingang, Fristüberwachung
    
Digitale Dokumentenablage Eigenorganisation
     
individuelle Ablage
    
Handakte
    
MS-Office- und MS-Outlook-Integration
    
Steuer- und Beitragszahlungen Eigenorganisation
     
Erinnerungsschreiben
    
Erfassung und Verwaltung von Steuer- und Beitragszahlungen
    
Zeiten, Honorare, Aufträge, Eigenorganisation
     
Rechnungsschreibung
    
dezentrale Leistungserfassung
    
Leistungserfassung
    
Angebotsmanagement
    
Planung Eigenorganisation
     
Mitarbeitereinsatzplanung
    
Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
    
Controlling Eigenorganisation
     
Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien
    
Abbilden von Organisationsstrukturen
    
Umsatzverteilung
    
Frühwarnsystem
    
strategisches Controlling
    
operatives Controlling
    
Standardauswertung
    

Preise

Eigenorganisation classic

