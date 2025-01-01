DATEV Eigenorganisation classic unterstützt Sie bei den wesentlichen Aufgaben einer leistungsfähigen Kanzlei. Die Lösung bietet Ihnen den Einstieg in die wirtschaftliche Führung der Mandate.

Eigenorganisation classic ist die Lösung für Kanzleien, die über den Leistungsumfang von DATEV Eigenorganisation compact hinaus zusätzliche Funktionen nutzen und in eine wirtschaftliche Führung der Mandate einsteigen möchten. Vielfältige Auswertungen, die die Kanzlei an ihren Informationsbedarf anpassen kann, liefern wichtige Informationen für die Steuerung Ihrer Kanzlei. Durch die Gegenüberstellung wichtiger Kennzahlen wie der monatlichen Kosten, Vergütungen und Deckungsbeiträge je Mandat oder Mitarbeiter können die Erfolgsfaktoren und Schwachstellen der Kanzlei und unwirtschaftliche Mandate schnell ausfindig gemacht werden. Wirtschaftliches Verbesserungspotenzial können Sie schnell erkennen. Die automatisierte Fristenberechnung und -kontrolle erhöht die Sicherheit bei der rechtzeitigen Auftragsbearbeitung und reduziert Ihr Haftungsrisiko.

Zudem können Sie mit DATEV Eigenorganisation classic einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.

Hinweise: