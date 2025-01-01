Eigenorganisation classic
- E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard erstellen und versenden (EU-Norm EN 16931)
- Bequeme und schnelle Rechnungsschreibung unter Berücksichtigung von erfassten Zeiten und Kosten
- Sicherheit bei der Dokumentation der geschäftsrelevanten Korrespondenz durch das elektronische Posteingangs- und -ausgangsbuch
- Minimierung des Haftungsrisikos dank automatischer Fristüberwachung
Inhalte
Beschreibung
DATEV Eigenorganisation classic unterstützt Sie bei den wesentlichen Aufgaben einer leistungsfähigen Kanzlei. Die Lösung bietet Ihnen den Einstieg in die wirtschaftliche Führung der Mandate.
Eigenorganisation classic ist die Lösung für Kanzleien, die über den Leistungsumfang von DATEV Eigenorganisation compact hinaus zusätzliche Funktionen nutzen und in eine wirtschaftliche Führung der Mandate einsteigen möchten. Vielfältige Auswertungen, die die Kanzlei an ihren Informationsbedarf anpassen kann, liefern wichtige Informationen für die Steuerung Ihrer Kanzlei. Durch die Gegenüberstellung wichtiger Kennzahlen wie der monatlichen Kosten, Vergütungen und Deckungsbeiträge je Mandat oder Mitarbeiter können die Erfolgsfaktoren und Schwachstellen der Kanzlei und unwirtschaftliche Mandate schnell ausfindig gemacht werden. Wirtschaftliches Verbesserungspotenzial können Sie schnell erkennen. Die automatisierte Fristenberechnung und -kontrolle erhöht die Sicherheit bei der rechtzeitigen Auftragsbearbeitung und reduziert Ihr Haftungsrisiko.
Zudem können Sie mit DATEV Eigenorganisation classic einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.
Hinweise:
-
Eigenorganisation classic ist im Leistungsumfang des DATEV Mehrwert-Angebots enthalten.
-
Wenn Sie das DATEV Basis-Angebot nutzen, können Sie Eigenorganisation classic als Zusatzmodul bestellen.
Leistungen
-
Einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden.
-
Mit der Auftragsinfo haben Sie laufend den Überblick über die Auftragssituation Ihrer Kanzlei.
-
Die dezentrale Leistungserfassung zeichnet die Arbeitszeiten auch an Rechnern ohne Netzanbindung auf - wenn Sie möchten auch minutengenau.
-
Durch die Schnellinfo "Leistungsübersicht" haben Sie stets im Blick, welche Leistung Sie für den jeweiligen Mandanten erbringen, wer der zuständige Mitarbeiter und wie der Bearbeitungsstatus ist. So sind Sie gegenüber Ihren Mandanten jederzeit auskunftsfähig.
-
Sie können Auswertungen individuell anpassen, indem Sie z. B. neue Felder einfügen oder das Layout ändern.
-
Mit dem elektronischen Bescheidabgleich erkennen Sie Abweichungen zwischen der Steuererklärung und dem Steuerbescheid auf einen Blick.
-
Sie können schnell und einfach per Knopfdruck monatliche Rechnungen erstellen.
-
Durch individuelle Einstellungen und eine Erinnerungsfunktion der Fristüberwachung versäumen Sie keine Fristen.
-
Sie können Dokumente mandantenorientiert organisieren, die Struktur der Papierablage Ihrer Kanzlei in der Digitalen Dokumentenablage nachbilden und Postausgänge sicher verwalten.
-
Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.
Kundenstimmen
Mit DATEV Eigenorganisation classic habe ich zu jeder Zeit einen Überblick über die Wirtschaftlichkeit meiner Mandate.
Ingolf Menzel
Steuerberater
Menzel Steuerberatung, Magdeburg
Mir gibt DATEV Eigenorganisation classic das gute Gefühl, schnell und umfassend auf die Belange unserer Mandanten eingehen zu können und dabei ein Werkzeug zu haben, das unsere Arbeitsabläufe optimal darstellt.
Claudia Winter
Steuerberaterin
Accenta Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bielefeld
Produktvergleich
|Funktion
|Eigenorganisation comfort
|Eigenorganisation classic
|Eigenorganisation compact
|
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation
|
zusätzliche Auftragsinformationen
|✓
|✗
|✗
|
Aufgaben
|✓
|✓
|✓
|
Vorlagenverwaltung
|✓
|✓
|✓
|
Schnellinfos
|✓
|✓
|✓
|
Schriftguterstellung
|✓
|✓
|✓
|
Stammdaten Eigenorganisation
|
Interessenten
|✓
|✗
|✗
|
zusätzliche Auswertungen
|✓
|✓
|✗
|
individuelle Felder
|✓
|✓
|✗
|
Prozessunterstützung
|✓
|✓
|✓
|
Mandantenstammdaten
|✓
|✓
|✓
|
Post, Fristen und Bescheide Eigenorganisation
|
Postausgang
|✓
|✓
|✓
|
elektronischer Bescheidabgleich
|✓
|✓
|✓
|
Posteingang, Fristüberwachung
|✓
|✓
|✗
|
Digitale Dokumentenablage Eigenorganisation
|
individuelle Ablage
|✓
|✓
|✓
|
Handakte
|✓
|✓
|✓
|
MS-Office- und MS-Outlook-Integration
|✓
|✓
|✓
|
Steuer- und Beitragszahlungen Eigenorganisation
|
Erinnerungsschreiben
|✓
|✓
|✗
|
Erfassung und Verwaltung von Steuer- und Beitragszahlungen
|✓
|✓
|✗
|
Zeiten, Honorare, Aufträge, Eigenorganisation
|
Rechnungsschreibung
|✓
|✓
|✓
|
dezentrale Leistungserfassung
|✓
|✓
|✗
|
Leistungserfassung
|✓
|✓
|✓
|
Angebotsmanagement
|✓
|✗
|✗
|
Planung Eigenorganisation
|
Mitarbeitereinsatzplanung
|✓
|✗
|✗
|
Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
|✓
|✓
|✗
|
Controlling Eigenorganisation
|
Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien
|✓
|✗
|✗
|
Abbilden von Organisationsstrukturen
|✓
|✗
|✗
|
Umsatzverteilung
|✓
|✗
|✗
|
Frühwarnsystem
|✓
|✗
|✗
|
strategisches Controlling
|✓
|✗
|✗
|
operatives Controlling
|✓
|✓
|✗
|
Standardauswertung
|✓
|✓
|✓