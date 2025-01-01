Dokumentenablage Revisionssicherheit

Wichtige Informationen

Nach der Bestellung im DATEV-Shop müssen Sie nur die Zugriffsrechte abrufen; es ist keine Installation erforderlich.

Bevor Sie die Revisionssicherheit aktivieren, müssen Sie alle Dokumente einchecken. Wie das geht, erfahren Sie im Info-Datenbank-Dokument:

Die Revisionssicherheit kann nur durch einen Administrator aktiviert werden. Öffnen Sie die Dokumentenablage und wählen Sie Extras | Einstellung | Erweiterung des Funktionsumfangs.

Nach der Aktivierung wird eine Datenanpassung durchgeführt, die je nach Umfang des Datenbestands mehrere Stunden dauern kann. Währenddessen sollten alle Mitarbeiter abgemeldet sein.