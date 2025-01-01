Dokumentenablage Revisionssicherheit
- Funktionale Erweiterung der Dokumentenablage (1)
- Unterstützt bei einer GoBD-konformen Arbeitsweise
- Originalversionen bleiben erhalten
- Alle Änderungen in allen Versionen der Dokumente sind nachvollziehbar
Nutzungsvoraussetzungen
Die Dokumentenablage Revisionssicherheit ist eine kostenfreie Erweiterung der Dokumentenablage, die Voraussetzung für die Aktivierung der Revisionssicherheit ist.1
1Die Dokumentenablage ist enthalten in:
DATEV Anwalt classic, Eigenorganisation compact, Eigenorganisation classic, Eigenorganisation comfort, DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact (ITU), DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, Ergänzungspaket DATEV Mittelstand, Rechnungswesen kommunal, Kommunale Abgabe, Haushaltsplanung, Mittelbewirtschaftung, DATEV Forderungswesen
Inhalte
Beschreibung
Die Dokumentenablage Revisionssicherheit unterstützt Sie bei einer GoBD-konformen Arbeitsweise. Das bedeutet, Sie können alle Bearbeitungsschritte durch Historisierung und Versionsverwaltung lückenlos nachvollziehen. Es kann auf jeden beliebigen Revisionsstand des Dokumentes zugegriffen werden. Auch das Original ist jederzeit wiederherstellbar.
Hinweis: Ist die Revisionssicherheit einmal aktiviert, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Details
Wichtige Informationen
Nach der Bestellung im DATEV-Shop müssen Sie nur die Zugriffsrechte abrufen; es ist keine Installation erforderlich.
Bevor Sie die Revisionssicherheit aktivieren, müssen Sie alle Dokumente einchecken. Wie das geht, erfahren Sie im Info-Datenbank-Dokument:
- Übersicht der ausgecheckten / noch in Bearbeitung befindlichen Dokumente - DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1036497
Die Revisionssicherheit kann nur durch einen Administrator aktiviert werden. Öffnen Sie die Dokumentenablage und wählen Sie Extras | Einstellung | Erweiterung des Funktionsumfangs.
Nach der Aktivierung wird eine Datenanpassung durchgeführt, die je nach Umfang des Datenbestands mehrere Stunden dauern kann. Währenddessen sollten alle Mitarbeiter abgemeldet sein.
Leistungen
Revisionssicherheit bei der Bearbeitung
-
Bearbeitungsschritte können durch Historisierung und Versionsverwaltung lückenlos nachvollzogen werden.
-
Die Bearbeitung kann auf vorherige Versionen aufgesetzt werden – auch das Original ist jederzeit wiederherstellbar.
Unterstützung bei der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben
-
Unterstützt Sie bei einer GoBD-konformen Arbeitsweise.
-
Die softwareseitigen Anforderungen an die digitale Archivierung werden erfüllt.
-
Sicherheit bei rechtlichen Anforderungen an die Archivierung