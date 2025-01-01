Art.-Nr. 62560 | Software

Toolbox Neuanlage eines Mandats

  • Unterstützung bei der Neuanlage eines Mandats durch eine Vielzahl von standardisierten Formularen
Einmalig
144,11 €
Inhalte

Beschreibung

Bei der Neuanlage eines Mandats benötigen Sie eine Vielzahl von standardisierten Formularen, die Ihnen mit diesem Tool zur Verfügung gestellt werden.

Die Daten eines neuen Mandanten werden einmalig in der Stammdaten-Verwaltung erfasst und von dort automatisch in die Formulare übernommen.

Durch die Schnittstellen zu den Komplettlösungen der Eigenorganisation eignet sich das Tool sowohl für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer als auch Rechtsanwälte.

Leistungen

Das Tool umfasst folgende Formulare:

  • Einzugsermächtigung

  • Fragebögen zur Gründung von Personen-/Kapitalgesellschaften

  • Formulare zur An-, Ab- und Ummeldung eines Gewerbes

  • Vollmachten

  • Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

  • u. v. m.

