Bei der Neuanlage eines Mandats benötigen Sie eine Vielzahl von standardisierten Formularen, die Ihnen mit diesem Tool zur Verfügung gestellt werden.

Die Daten eines neuen Mandanten werden einmalig in der Stammdaten-Verwaltung erfasst und von dort automatisch in die Formulare übernommen.

Durch die Schnittstellen zu den Komplettlösungen der Eigenorganisation eignet sich das Tool sowohl für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer als auch Rechtsanwälte.