DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard
- Zugang zum Rechenzentrum über das Internet
- Nutzung der DATEV-Programme
- Komplett mit DATEV mIDentity-Stick und SmartCard
DATEV SmartLogin
Eine gute Alternative zur Authentifizierung ist DATEV SmartLogin. Mit dieser kostenlosen Lösung können Sie sich sicher und schnell in DATEV-Online-Anwendungen und DATEV-Apps anmelden.
Mehr dazu unten im Produktvergleich. Weitere Informationen zu DATEV Smartlogin auf go.datev.de/smartlogin .
Inhalte
Beschreibung
Mit dem DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard nutzen Sie DATEV-Programme und können sich an das DATEV-Rechenzentrum anschalten.
DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard ist ein Kartenleser mit integrierter DATEV-SmartCard-SIM und Softwareschutzmodul. Er erfüllt damit alle Voraussetzungen für die Nutzung der DATEV-Programme und DATEV-Dienstleistungen in einem Gerät.
Mit der integrierten SmartCard im SIM-Format können Sie die Online-Anwendungen der DATEV nutzen und sich ans DATEV Rechenzentrum anschalten, um zum Beispiel Lastschriften nach dem SEPA-Verfahren zu verwalten.
Zur Nutzung von Unternehmen online installieren Sie die Software für den mIDentity einfach per Download unter go.datev.de/sipacom.
Bitte beachten Sie, dass die bei der Bestellung in den Feldern Vor- und Nachname eingetragenen Daten zur Adressierung der personalisierten Anschreiben (z. B. PIN/PUK-Brief) für die SmartCard genutzt werden.
Produktvergleich: Einen Produktvergleich der DATEV Anmeldemedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok. 1024389.
Bestellhinweis
Die PIN/PUK-Briefe zur SmartCard werden immer an die bei DATEV hinterlegte Adresse des Nutzers versendet. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie nicht an andere Adressen umgeleitet werden.
Leistungen
- Nutzung von Unternehmen online
- Anschaltung an das DATEV-Rechenzentrum
- Anlegen und Verwalten der Lastschriften nach dem SEPA-Verfahren
- Softwareschutzfunktion zur Nutzung der DATEV-Programme
- Zugang zu den geschützten Bereichen von www.datev.de
- Verschlüsselung und Signatur von E-Mails