Art.-Nr. 61228 |
Hardware
Art.-Nr. 60733 |
Hardware
Art.-Nr. 40942 |
Hardware
Art.-Nr. 61236 |
Hardware
Art.-Nr. 61293 |
Hardware

DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard

Der DATEV mIDentity-Stick ist ein Kartenleser für SmartCards im SIM-Format. Die dazugehörige personalisierte SmartCard wird mitgeliefert.
  • Zugang zum Rechenzentrum über das Internet
  • Nutzung der DATEV-Programme
  • Komplett mit DATEV mIDentity-Stick und SmartCard
Einmalig
50,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

DATEV SmartLogin

Eine gute Alternative zur Authentifizierung ist DATEV SmartLogin. Mit dieser kostenlosen Lösung können Sie sich sicher und schnell in DATEV-Online-Anwendungen und DATEV-Apps anmelden.

Mehr dazu unten im Produktvergleich. Weitere Informationen zu DATEV Smartlogin auf go.datev.de/smartlogin .

Inhalte

Beschreibung

Mit dem DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard nutzen Sie DATEV-Programme und können sich an das DATEV-Rechenzentrum anschalten.

DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard ist ein Kartenleser mit integrierter DATEV-SmartCard-SIM und Softwareschutzmodul. Er erfüllt damit alle Voraussetzungen für die Nutzung der DATEV-Programme und DATEV-Dienstleistungen in einem Gerät.

Mit der integrierten SmartCard im SIM-Format können Sie die Online-Anwendungen der DATEV nutzen und sich ans DATEV Rechenzentrum anschalten, um zum Beispiel Lastschriften nach dem SEPA-Verfahren zu verwalten.

Zur Nutzung von Unternehmen online installieren Sie die Software für den mIDentity einfach per Download unter go.datev.de/sipacom.

Bitte beachten Sie, dass die bei der Bestellung in den Feldern Vor- und Nachname eingetragenen Daten zur Adressierung der personalisierten Anschreiben (z. B. PIN/PUK-Brief) für die SmartCard genutzt werden.

Produktvergleich: Einen Produktvergleich der DATEV Anmeldemedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok. 1024389.

Bestellhinweis

Die PIN/PUK-Briefe zur SmartCard werden immer an die bei DATEV hinterlegte Adresse des Nutzers versendet. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie nicht an andere Adressen umgeleitet werden.

Leistungen
  • Nutzung von Unternehmen online
  • Anschaltung an das DATEV-Rechenzentrum
  • Anlegen und Verwalten der Lastschriften nach dem SEPA-Verfahren
  • Softwareschutzfunktion zur Nutzung der DATEV-Programme
  • Zugang zu den geschützten Bereichen von www.datev.de
  • Verschlüsselung und Signatur von E-Mails

Preise

Art.-Nr. 40942 | Hardware

DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard

Der DATEV mIDentity-Stick ist ein Kartenleser für SmartCards im SIM-Format. Die dazugehörige personalisierte SmartCard wird mitgeliefert.
Einmalig
50,00 €
Jetzt bestellen