Mit dem DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard nutzen Sie DATEV-Programme und können sich an das DATEV-Rechenzentrum anschalten.

DATEV mIDentity-Stick mit SmartCard ist ein Kartenleser mit integrierter DATEV-SmartCard-SIM und Softwareschutzmodul. Er erfüllt damit alle Voraussetzungen für die Nutzung der DATEV-Programme und DATEV-Dienstleistungen in einem Gerät.

Mit der integrierten SmartCard im SIM-Format können Sie die Online-Anwendungen der DATEV nutzen und sich ans DATEV Rechenzentrum anschalten, um zum Beispiel Lastschriften nach dem SEPA-Verfahren zu verwalten.

Zur Nutzung von Unternehmen online installieren Sie die Software für den mIDentity einfach per Download unter go.datev.de/sipacom.

Bitte beachten Sie, dass die bei der Bestellung in den Feldern Vor- und Nachname eingetragenen Daten zur Adressierung der personalisierten Anschreiben (z. B. PIN/PUK-Brief) für die SmartCard genutzt werden.

Produktvergleich: Einen Produktvergleich der DATEV Anmeldemedien finden Sie im DATEV Hilfe-Center, Dok. 1024389.