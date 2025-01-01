DATEV SmartLogin kann für die Authentifizierung in Anwendungen und DATEV Apps genutzt werden:

Bei DATEV Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen compact, DATEV-Datenservices, DATEV Unternehmen online, Anmeldung am Serviceportal DATEVasp oder DATEV-SmartIT. Mehr Details dazu unten im Produktvergleich.

Die Anmeldung erfolgt mit der DATEV SmartLogin App, die Sie auf Ihrem Mobilgerät installieren (Android- oder iOS-Betriebssysteme werden unterstützt). Die App kann aus dem jeweiligen Store heruntergeladen werden. Um sich mit der DATEV SmartLogin App zu authentifizieren, müssen Sie einen Registrierungsprozess durchführen.

Bitte beachten Sie die Datenschutzprinzipien, die Sie im jeweiligen Store bei der App oder direkt bei DATEV finden.

Hier bestellen Sie die Registrierungsdaten, die Sie dann von DATEV per Brief erhalten. Bei der Registrierung müssen Sie die Aktivierung des SmartLogin per E-Mail bestätigen. Bitte prüfen Sie deshalb, ob die Post- und E-Mail-Adressen aktuell und korrekt sind. Nach der Bestellung können Sie die Registrierungsdaten auch direkt in der SmartLogin-Administration einsehen.

Wichtig: Der Registrierungsbrief (inkl. Registrierungscode) für DATEV SmartLogin wird immer an die Adresse des Nutzers versendet, die bei DATEV hinterlegt wurde. Aus Sicherheitsgründen darf der Brief nicht an andere Adressen umgeleitet werden.