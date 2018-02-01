1. Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
1.1. Zugriffe auf allgemein zugängliche Bereiche
Bei Ihrem Zugriff auf allgemein zugängliche Bereiche in der DATEV-App werden anonyme Web-Serverlogbücher erzeugt, die DATEV für bis zu drei Monate für statistische Zwecke und zur Fehlerverfolgung speichert. Weitere Auswertungen Ihrer Nutzungs-Daten erfolgen nicht ohne Ihre Zustimmung.
1.2. Aufruf von geschützten Bereichen mit DATEV SmartLogin
Beim Aufruf von geschützten Bereichen mit DATEV SmartLogin (z.B. Freizeichnung online) können zum Zwecke der Fehler- und Performanceanalyse sowie zum Nachvollzug durchgeführter Transaktionen die folgenden Informationen erhoben werden:
- Identifikation des Nutzers (User-ID des Zertifikat)
- Identifikation des Kunden (Beraternummer)
- Zeit der Anfrage, sowie unserer Antworten
- Übertragenes Datenvolumen
- Aufgerufene Transaktionen (URLs)
- Fehlermeldungen der Authentisierungsverfahren und Anwendungen
Die nutzerspezifischen Detailinformationen werden maximal 14 Tage aufgehoben. Sie werden nur für Recherchen im Fehlerfall oder bei Performanceproblemen ausgewertet. Die auf Beraternummer aggregierten Informationen (z. B. welche Beraternummer an welchem Tag welche Transaktion aufgerufen hat) werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen (z. B. Aufbewahrungsfristen gemäß HGB und AO) aufbewahrt. Analoges gilt für anwendungsspezifische Informationen, die für Abrechnungszwecke erhoben werden.
Der DATEV SmartLogin ist Passwort geschützt. Das Passwort besteht aus mindestens 8 Zeichen und 3 weiteren Sicherheitskriterien (Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Ziffern). Nach achtmaliger Falscheingabe des Passwort wird der Zugang gesperrt und kann nur durch erneute Registrierung wieder reaktiviert werden.Wir empfehlen, das Passwort nicht in Klartext auf dem Smartphone oder Tablet zu speichern. Dies könnte unbefugten Stellen den Zugriff auf Ihre, mit DATEV SmartLogin geschützten Daten ermöglichen. Es kann allerdings verschlüsselt in einem Passwortmanager (iOS-Schlüsselbund oder Android-Passwortmanager) abgelegt werden
1.3. Persönliche Eingaben
Aufgrund der Registrierung wird Ihr Smartphone oder Tablet als persönliches Authentifizierungsmedium für DATEV Online-Anwendungen eingerichtet. Bei der Anmeldung an den Online-Anwendungen identifizieren Sie sich mit diesen persönlichen Daten.
Darüber hinaus werden Ihre persönlichen Daten nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese von sich aus angeben und beispielsweise in einer E-Mail an die in der App angegebenen Adressen senden. Wenn Sie diese E-Mails versenden, können diese Daten ungesichert übertragen werden. Sie könnten somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder verfälscht werden. Ihre Daten werden zweckgebunden verwendet.
2. Umgang mit E-Mail-Adressen
Wenn Sie uns eine E-Mail senden, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen.
3. Sicherheit
DATEV setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. Zu diesem Zweck werden anonymisierte gerätebezogene Daten erfasst und ausschließlich zu statistischen Zwecken verwendet. Die Datenspeicherung erfolgt für maximal 6 Monate und wird anschließend gelöscht.
5. Links zu anderen Webseiten
Rufen Sie eine externe Internetseite von unserer Seite auf (externer Link), wird der externe Anbieter möglicherweise von Ihrem Browser die Information erhalten, von welcher Seite Sie zu ihm gekommen sind. Für diese Daten ist der externe Anbieter verantwortlich. Wir sind, wie jeder andere Anbieter, nicht in der Lage diesen Vorgang zu beeinflussen.
6. Videoeinbindung via YouTube
Es sind Servicevideos innerhalb von YouTube eingebunden. Rufen Sie die Videoeinbindung auf, werden die Standarddaten an Google übertragen. Im Einzelnen können hier die IP-Adresse, die spezifische Adresse der bei uns aufgerufenen Seite, ggf. die Seite, von der Sie uns erreicht haben (Linkquelle), die übertragene Kennung des Browsers sowie Systemdatum und -zeit des Aufrufes übertragen werden. Möglicherweise erhält Google weitere Daten über bereits gespeicherte Cookies. Für diese Daten ist Google verantwortlich. Ohne Ihren Aufruf der eingebundenen Servicevideos werden keine Daten an YouTube bzw. Google übertragen.
7. Verschlüsselung von Daten während der Übertragung
Informationen werden im Internet normalerweise unverschlüsselt übertragen.
Die Authentifizierungsinformationen des DATEV SmartLogin werden per TLS verschlüsselt. Für Serverauthentifizierung und TLS-Verschlüsselung werden Basismechanismen des Geräts genutzt.
8. Gerätekennung und Standortdaten
Bei der Registrierung und Anmeldung werden verschiedene eindeutige Kennungen des Gerätes ausgelesen und für die Anmeldung an den geschützten Bereichen herangezogen. Diese Daten dienen zur eindeutigen Identifizierung des Nutzers und werden nur für den DATEV SmartLogin verwendet. Standortdaten werden nicht erfasst.
9. Auskunftsmöglichkeit
Falls DATEV Daten zu Ihrer Person gespeichert hat, können Sie auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten. Bitte informieren Sie uns, wenn wir unrichtige Daten über Sie gespeichert haben, damit wir diese berichtigen, sperren oder löschen können.
10. Kontakt
Datenschutzbeauftragter
Paumgartnerstraße 6 – 14
90429 Nürnberg
Tel. 0911/319-0
E-Mail: datenschutz@datev.de
Stand 2/2018