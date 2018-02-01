DATEV verwendet im DATEV SmartLogin temporäre und permanente Cookies.

Temporäre Cookies sind zeitlich begrenzt und enthalten Daten wie beispielsweise eine Identifikations-Nummer (Session ID). Sie erlauben es dem Server, aufeinander folgende Anfragen des DATEV SmartLogin demselben Benutzer zuzuordnen. Sie werden gelöscht, sobald der DATEV SmartLogin beendet wird.

Permanente Cookies bleiben erhalten, auch nachdem der DATEV SmartLogin beendet wurde. Bei DATEV dienen diese Cookies dazu, Ihnen das Arbeiten im geschützten Bereich zu erleichtern. Darüber hinaus verwendet DATEV permanente Cookies für eine anonymisierte Statistik, um den DATEV SmartLogin für Sie weiterzuentwickeln und zu verbessern. Dabei werden keine personenbezogenen Daten ausgewertet. Die erhobenen Daten werden nach spätestens 3 Jahren gelöscht.