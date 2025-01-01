Datenschutz und Unternehmenssicherheit bei DATEV
Als IT-Dienstleister für Berufsgeheimnisträger wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und deren Mandanten ist Datenschutz für uns elementar.
Unsere Grundsätze:
- Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß DS-GVO
- Datenhaltung ausschließlich in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland
- Klare Prozesse für Transparenz und Auskunftsrechte
- Höchste Standards in technischer und organisatorischer Sicherheit
Compliance
DATEV verfolgt ein systematisches und wirksames Compliance-Management-System, das auf dem Prüfungsstandard IDW PS 980 basiert. Es stellt sicher, dass in allen Bereichen rechtliche Vorschriften und interne Richtlinien eingehalten werden.
Kernaspekte unserer Compliance-Kultur:
- Klar definierte Verantwortlichkeiten und Prozesse
- Früherkennung und Vermeidung von Regelverstößen
- Transparente Berichterstattung an Gremien und Mitglieder
- Unterstützung durch Schulungen und Hinweise für Mitarbeitende
Unternehmensführung
Den Ruf, den sich die Genossenschaft DATEV als integres und leistungsstarkes Unternehmen erarbeitet hat, beruht auf dem Vertrauensverhältnis mit ihren Kunden.
Integrität, Nachhaltigkeit und Verantwortung
Compliance endet für DATEV nicht bei gesetzlichen Vorgaben.
Als Genossenschaft leben wir eine Kultur der Verantwortung gegenüber
Mitgliedern, Mitarbeitenden, Partnern und der Gesellschaft.
Das bedeutet konkret:
- Förderung ethischen Verhaltens auf allen Ebenen
- Nachhaltigkeit als Bestandteil von Unternehmensstrategie und Produktentwicklung
- Transparente Governance-Strukturen