Zertifikate zum Datenschutzmanagement
Das DATEV Datenschutzmanagementsystem wurde nach ISO 27701 zertifiziert.
ISO 27701 Datenschutzmanagementsystem (deutsch)
2024
ISO 27701 Datenschutzmanagementsystem (englisch)
2024
Zertifikate zum Informationssicherheitsmanagement
Das DATEV Informationssicherheitsmanagementsystem wurde nach ISO 27001 zertifiziert.
ISO 27001 Informationssicherheitsmanagementsystem (deutsch)
2024
ISO 27001 Informationssicherheitsmanagementsystem (englisch)
2024
Auditbericht zur Begutachtung des Informationssicherheits- und Datenschutzmanagementsystems nach DIN EN ISO/IEC 27001 und 27701 (deutsch)
2024
Auditbericht zur Begutachtung des Informationssicherheits- und Datenschutzmanagementsystems nach DIN EN ISO/IEC 27001 und 27701 (englisch)
2024
Zertifikat zur Datenträgervernichtung
Die Vernichtung von Datenträgern bei DATEV wurde nach ISO 21964 zertifiziert (Schutzklasse 3 und Sicherheitsstufe P4, O3, H5, E4).
ISO 21964 (deutsch)
20.11.2023
ISO 21964 (englisch)
20.11.2023
Zertifikate zum Service- und Qualitätsmanagement
Das Servicemanagement wurde nach ISO 20000 und das Qualitätsmanagement nach ISO 9001 zertifiziert.
Service-Managementsystem nach ISO 20000 (deutsch)
04.01.2024
Service-Managementsystem nach ISO 20000 (englisch)
04.01.2024
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 (deutsch)
04.01.2024
Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 (englisch)
04.01.2024
Zertifikat für nachhaltiges Umweltmanagement
DATEV eG hat auf Grundlage der internationalen Norm ISO14001 erfolgreich ein Umweltmanagementsystem eingeführt.
Zertifizierung nach ISO14001 (deutsch)
Zertifizierung nach ISO14001 (englisch)
Zertifizierung nach Technischen Richtlinien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
Zertifizierung der Alarmempfangsstellen gemäß DIN EN 50518
Die Alarmempfangsstellen wurden gemäß DIN EN 50518 zertifiziert.
Alarmempfangsstelle Paumgartner Straße (deutsch)
21.07.2022
Alarmempfangsstelle Paumgartner Straße (englisch)
21.07.2022
Alarmempfangsstelle Virnsberger Straße (deutsch)
21.07.2022
Alarmempfangsstelle Virnsberger Straße (englisch)
21.07.2022
Produktprüfungen
Aktuelle Informationen zu geprüften Programmen finden Sie im DATEV Hilfe-Center.
Produktprüfungen
