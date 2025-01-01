Unter der DS-GVO gibt es keine Verpflichtung, das Verzeichnis nach Art. 30 Abs. 1 oder Abs. 2 DS-GVO oder Teile hiervon zu veröffentlichen oder Interessenten oder Kunden zur Verfügung zu stellen.

Wenn Sie als Kunde Informationen für Ihr eigenes Verzeichnis benötigen, finden Sie in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen des durch Sie genutzten Produktes Hinweise, die Sie nutzen können.