Die datenschutzrechtliche Einordnung des Mandatsverhältnisses zum Steuerberater wurde mit der Einführung der DS-GVO neu diskutiert. Dabei wurden die berufsrechtlichen Vorgaben und Intentionen des Gesetzgebers oft unzureichend berücksichtigt. Durch eine Änderung des § 11 StBerG zum 18.12.2019 [BGBl. 2019, Teil I Nr. 48, vom 17.12.2019, Seite 2451 (2485)] hat der Gesetzgeber hier Klarheit geschaffen.

Wir haben hier noch eine Auswahl von Beiträgen hinterlegt, in denen sich Aufsichtsbehörden und Literatur mit diesem Thema befassten und diese Auflistung um die Begründung des Finanzausschusses Drucksache 19/14909 zur Änderung des § 11 StBerG (dort Seite 58) ergänzt.