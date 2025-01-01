Wir betreiben auf unterschiedlichen Social Media Plattformen Accounts, um so mit unseren Kunden und Interessenten besser kommunizieren, aber auch um DATEV als Unternehmen und unsere Produkte und Dienstleistungen besser präsentieren zu können. Ferner nutzen wir unsere Social Media Accounts auch für werbliche Zwecke, so werden Zielgruppen definiert, um diese gezielt ansprechen zu können. In diesem Rahmen nutzen wir auch Services von externen Dienstleistern, die sich in einem Drittland außerhalb der EU befinden können. Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Zuge unserer Social Media Aktivitäten auf der Rechtsgrundlage unseres berechtigten Interesses, Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, soweit die Vorgänge nicht einwilligungsbedürftig sind.

17.1. Meta Platforms

Wir betreiben mehrere Facebook Fanpages in gemeinsamer Verantwortlichkeit mit Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, DO4 X2K5, Irland (nachfolgend „Facebook“), um unsere Produkte und Dienstleistungen über diese Plattform zu präsentieren, Interessenten einen Kommunikationskanal anzubieten und DATEV als Unternehmen zu vermarkten.

In diesem Kontext können wir Informationen von Facebook erhalten wie z.B. eine statistische Auswertung der Nutzung der Fanpage mittels Interaktionen, Likes oder Kommentare, ferner können auch Geräteinformationen wie die IP-Adresse, das Betriebssystem oder der Browsertyp enthalten sein. Nähere Informationen zu diesen statistischen Auswertungen finden Sie hier oder in der Datenrichtlinie. Sie können Ihre persönliche Einstellung für Werbeanzeigen hier verwalten. Die erhaltenen Informationen nutzen wir, um z.B. unseren Facebook-Auftritt, aber auch unser Angebot für unsere Kunden noch attraktiver und interessengerechter zu gestalten. Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt auf Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses, Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Weiteres zu den Verantwortlichen ist in der Facebook-Seiten-Insights-Ergänzung enthalten. Bitte beachten Sie, dass wir keinen Einfluss darauf haben, inwieweit Facebook in eigener Verantwortung Daten erhebt und verarbeitet. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Facebook die genannten Informationen für detaillierte Statistiken und eigene Marktforschungs- und Marketingzwecke nutzt. Wie Facebook Daten verarbeitet, können Sie hier in den Datenschutzhinweisen von Facebook nachlesen. Wollen Sie Ihre Betroffenenrechte wahrnehmen, können Sie sich am einfachsten direkt an Facebook wenden, da dieser Zugriff auf die Plattform und somit alle Nutzerdaten wie auch die damit einhergehenden konkreten Verarbeitungszwecke haben. Wir stehend Ihnen natürlich gerne bei der Geltendmachung Ihrer Rechte unterstützend zur Seite.

Zusätzlich verwenden wir auf unserer Webseite die Retargeting- und Conversion- Technologien von Meta die es uns ermöglicht, Nutzern, die sich bereits für unsere Webseite und unsere Inhalte/Angebote interessiert haben und Meta-Mitglied sind, auch auf Meta relevante Werbung und Angebote anzuzeigen. Hierzu wird auf unseren Seiten das sog. “Facebook-Pixel” von Meta eingebunden, über welches Meta bei Ihrem Besuch unserer Webseite mitgeteilt wird, dass Sie unsere Webseite aufgerufen haben und für welche Teile unseres Angebots Sie sich interessiert haben (Retargeting). Sofern Sie über eine Facebook-Anzeige oder einen anderen Weg auf unsere Webseite gelangt sind, können wir und Meta auf diese Weise erkennen, dass Sie auf eine Anzeige geklickt haben, zur Webseite weitergeleitet wurden und eine vorher bestimmte Zielseite (Conversion Site) erreicht haben, die über die Anzeige verlinkt war und ob Sie beispielsweise einen Kauf oder andere Services, welche als Conversion definiert wurden, getätigt bzw. ausgeführt haben.

Falls Sie der Verwendung des Facebook Pixels zugestimmt haben, baut Ihr Browser über diesen Pixel automatisch eine direkte Verbindung mit dem Server von Meta auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung der Daten neben den genannten Zwecken, die durch den Einsatz dieser Tools durch Meta erhoben werden und informieren Sie daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung der Technologien erhält Meta die Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei Meta registriert sind, kann Meta den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Meta registriert, sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Meta über das Facebook-Pixel Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

Bei der Nutzung unserer Webseite werden durch Meta insbesondere die IP-Adresse, Facebook-Nutzer-ID, Mobile Advertising ID (IDFA/GAID), Geräteinformationen, Browser-Informationen, Standort-Informationen, Nutzungsdaten, Nutzerverhalten, Marketinginformationen, Interaktion mit Werbemitteln, Interaktion mit Produkten, Interaktionen mit Webseiten-Services, angesehene Werbeanzeigen und Inhalte verarbeitet..

Ihre Daten werden dabei auf Servern innerhalb der EU so lange gespeichert, bis sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden und werden außerhalb des Meta-Netzwerks nicht an Dritte weitergeben. Eine Übermittlung in ein Drittland nach DSGVO, wie die USA, kann ggf. innerhalb des Meta-Netzwerks stattfinden. Die Übermittlung Ihrer Daten auf Servern in den USA erfolgt zunächst auf Basis des EU-US Data Privacy Frameworks. Zusätzlich erfolgt die Datenübermittlung auf Grundlage des Meta Page Controller Addendum, der Meta Datenverarbeitungsbedingungen, des Meta EU-Datenübermittlungszusatz, des Meta Zusatz für Verantwortliche sowie geschlossener EU-Standardvertragsklauseln zwischen Meta Platforms Ireland Ltd. und Meta Platforms LLC, USA, statt.Die Verarbeitung im Rahmen des Conversion Tracking findet dabei im Rahmen einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO statt. Die Verarbeitung für alle weiteren Zwecke erfolgt in gemeinsamen Verantwortlichkeit nach Art. 26 DSGVO für die genannten Verarbeitungen statt. Hierzu haben wir mit Meta das sog. Controller Addendum abgeschlossen, indem wir vereinbart haben, dass wir für die Bereitstellung der Pflichtinformation verantwortlich sind und Meta für die Erfüllung der Betroffenenrechte. Jeder Verantwortliche ist dabei für seinen Teil der Verarbeitungen hinsichtlich Erfordernisses der Rechtsgrundlage, der Sicherheit der gemeinsamen Verarbeitung und der Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der gemeinsamen Verarbeitung, verantwortlich. Weitere Einzelheiten zur Datenverarbeitung finden Sie in den Datenverarbeitungsbedingungen von Meta.

Rechtsgrundlage für den Zugriff auf und die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung gemäß § 25 Abs. 1TDDDG. Rechtsgrundlage für die nachgelagerten Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Sie können Ihre erteilten Einwilligungen jederzeit mit der Deaktivierung der „Marketing Cookies“ über die „Cookie Einstellungen“ im Footer widerrufen oder Ihre Präferenzen anpassen.

17.2. Instagram

Ferner nutzen wir den Dienst Instagram in gemeinsamer Verantwortung mit der Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, DO4 X2K5, Ireland (nachfolgend „Instagram“). Nachdem Facebook und Instagram vom gleichen Dienstleister betrieben wird, gilt obige Information zu Facebook im Wesentlichen auch für Instagram. Wir betreiben hierzu Instagram Accounts, um uns als Unternehmen und Arbeitgeber zu präsentieren, unsere Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten und unseren Interessenten einen einfachen und schnellen Kommunikations- und Interaktionskanal anzubieten. Treten Sie mit uns über unseren Account in Kontakt durch z.B. das Kommentieren von Beiträgen oder Schreiben von Privatnachrichten, verarbeitet und speichert Instagram personenbezogene Daten von Ihnen.

Wir können nicht beeinflussen inwieweit Instagram in eigener Verantwortlichkeit personenbezogene Daten, z.B. die IP-Adresse Ihres Endgeräts oder weitere Informationen über Anmeldungen, für eigene Zwecke erhebt und verarbeitet. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass Instagram diese erhobenen Daten unter anderem für werbliche Zwecke nutzt und personenbezogene Daten in eigener Verantwortlichkeit in ein Drittland insbesondere die USA übermittelt. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie in der Instagram-Datenrichtlinie der Meta Platforms Ireland Limited. Ihre individuelle Privatsphären- und Sicherheitseinstellungen in Instagram können Sie hier verwalten.

17.3. X

Auch den Kurznachrichtendienst „X“ der Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland (nachfolgend "X"), nutzt DATEV. Hierzu betreiben wir Twitter-Profile, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren, Interessenten einen Kommunikationskanal anzubieten und DATEV als Unternehmen zu vermarkten. Soweit Sie sich auf X befinden - einschließlich Ihrem Besuch auf unserem X-Profil- verarbeitet X personenbezogene Daten als von uns unabhängiger datenschutzrechtlicher Verantwortlicher und übermittelt diese gegebenenfalls in Länder außerhalb der EU/EWR. X verarbeitet neben den von Ihnen freiwillig bereitgestellten Daten wie Name, Nutzername, E-Mail-Adresse noch folgende weitere Daten: IP-Adresse, Information aufgerufener Webseiten, Standortdaten, Daten zum Mobilfunkanbieter und Angaben zum genutzten Endgerät (Geräte-ID und Applikations-ID). Twitter verarbeitet dabei auch personenbezogene Daten von nicht angemeldeten Besuchern. Wir haben weder Einfluss auf Art und Umfang noch, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe dieser Daten durch Twitter an Dritte. Nähere Angaben darüber welche Daten durch Twitter verarbeitet und zu welchen Zwecken diese genutzt werden finden Sie hier. Bitte beachten Sie, dass Sie die verschiedenen Funktionen von Twitter, z.B. Teilen, Liken, Kommentieren etc., in eigener Verantwortung nutzen und dass wir keinen Einfluss darauf haben, inwieweit Twitter als von uns unabhängig datenschutzrechtlich Verantwortlicher Daten erhebt und verarbeitet. Insbesondere ist uns nicht bekannt, in welcher Weise Twitter die Daten aus Ihrem Besuch bei Twitter für eigene Zwecke verwendet, wie lange Twitter diese Daten speichert und ob diese Daten an Dritte weitergegeben werden.

Diese Daten werden von Twitter in den USA verarbeitet, wobei Twitter zusichert, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Im Rahmen der Nutzung von Twitter können Daten an Dritte, insbesondere die Betreiber dieser Systeme gelangen. Deren Verarbeitung ist in deren Datenschutzlinie ersichtlich. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass in diesem Fall der Datenübermittlung an Drittländer das Datenschutzniveau im Drittland möglicherweise nicht durch die EU-Kommission nach Maßgabe des Artikels 45 DSGVO festgestellt wurde und auch keine geeigneten Garantien im Sinne von Artikel 46 DSGVO vorliegen. Es ist daher möglich, dass im Drittland ein Datenschutzniveau existiert, das dem der DSGVO nicht gleichwertig ist. Mögliche Risiken einer Übermittlung in diese Länder sind ein Zugriff Dritter insbesondere durch staatliche Sicherheitsbehörden und die Verarbeitung aus kommerziellen Interessen, um den Nutzerinnen und Nutzer spezifische Werbung anzuzeigen. Wir selbst erheben, verarbeiten und erhalten von Twitter keine personenbezogenen Daten aus Ihrer Nutzung, lediglich aggregierte Auswertungen der Nutzung. Sollten wir allerdings Ihre Tweets retweeten oder auf diese antworten oder auch selbst Tweets verfassen, die auf Ihr Profil verweisen, werden auch von uns die von Ihnen bei dem Dienst eingegebenen Daten, insbesondere Ihr (Nutzer‐)Name und die unter Ihrem Account veröffentlichten Inhalte, insofern verarbeitet, als diese in unser Angebot einbezogen und unseren Followern zugänglich gemacht werden.

Wenn Sie als Nutzer bei Twitter eingeloggt sind, kann Twitter diese Informationen unter Umständen Ihrem Nutzerkonto zuordnen. Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Twitter abmelden, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Verarbeitung Ihrer Daten zu begrenzen, indem Sie in den allgemeinen Einstellungen Ihres Twitter-Kontos sowie unter dem Punkt „Datenschutz und Sicherheit“ weitere Einschränkungen vornehmen. Abhängig vom Betriebssystem, können Sie bei Mobilgeräten (Smartphones, Tablets o.ä.) in den dortigen Einstellungsmöglichkeiten den Zugriff von Twitter auf Kontakt- und Kalenderdaten, Fotos, Standortdaten etc. beschränken. Sie können auch Individualisierungen Ihrer Einstellung zu personalisierten Anzeigen hier vornehmen.

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz und Privatsphäre von Twitter finden Sie hier:

Datenschutzrichtlinie von Twitter

Information zu den eingesetzten Cookies von Twitter

Möglichkeit Ihre eigenen Daten bei Twitter einzusehenInformationen über die von Twitter zu Ihnen gezogenen Rückschlüsse

Informationen zu den vorhandenen Personalisierungs- und Datenschutzeinstellmöglichkeiten

Twitter-Datenschutzformular oder die Archivanforderungen

17.4. LinkedIn

Des Weiteren sind wir auf der Plattform LinkedIn der LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland (nachfolgend „LinkedIn“) vertreten. Auf dieser Plattform betreiben wir in gemeinsamer Verantwortlichkeit im Sinne des Art. 26 DSGVO mit LinkedIn unsere LinkedIn Unternehmensseite.

Soweit Sie sich auf LinkedIn befinden – aber nicht auf unserer LinkedIn Unternehmensseite - verarbeitet LinkedIn personenbezogene Daten als von uns unabhängig datenschutzrechtlich Verantwortlicher. Bitte beachten Sie, dass Sie die verschiedenen Funktionen von LinkedIn z.B. Teilen, Liken, Kommentieren in eigener Verantwortung nutzen und dass wir keinen Einfluss darauf haben, inwieweit LinkedIn als von uns unabhängig datenschutzrechtlich Verantwortlicher Daten erhebt und verarbeitet. Insbesondere ist uns nicht bekannt, in welcher Weise LinkedIn die Daten aus Ihrem Besuch der LinkedIn Website für eigene Zwecke verwendet, wie lange LinkedIn diese Daten speichert und ob diese Daten an Dritte weitergegeben werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass LinkedIn Ihre IP-Adresse, Informationen zu Ihrem Endgerät und andere personenbezogene Daten für detaillierte Statistiken und eigene Marktforschungs- und Marketingzwecke nutzt. Wenn Sie als Nutzer bei LinkedIn eingeloggt sind, kann LinkedIn diese Informationen unter Umständen Ihrem Nutzerkonto zuordnen. Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei LinkedIn abmelden, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und Ihren Browser beenden und neu starten. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch LinkedIn als von uns unabhängig datenschutzrechtlich Verantwortlicher finden Sie hier.

Bei Besuch unserer LinkedIn-Unternehmensseite verarbeitet LinkedIn außerdem personenbezogene Daten der Nutzer unserer LinkedIn Unternehmensseite und stellt uns statistische Auswertungen der Nutzung unserer LinkedIn-Unternehmensseite mittels Interaktionen, Likes oder Kommentare zur Verfügung (sog. „Seiten-Insights“). Zur Erstellung der statistischen Auswertung verarbeitet LinkedIn dabei auch solche Daten, die Sie LinkedIn bereits über Angaben in Ihrem Profil zur Verfügung gestellt haben, z.B. Alter, Herkunftsland, Branche, Arbeitgeber, Beschäftigungsstatus. Wir erhalten hierbei keine personenbezogenen Daten von Ihnen und können auch keine Rückschlüsse auf eine bestimmte Person ziehen. Darüber hinaus erheben wir keine Daten aus Ihrer Nutzung unserer LinkedIn-Unternehmensseite.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Seiten‐Insights erfolgt durch LinkedIn und uns als gemeinsam Verantwortliche. Die erhaltenen Informationen nutzen wir, um z.B. unsere LinkedIn-Unternehmensseite, aber auch unser Angebot für unsere Kunden noch attraktiver und interessengerechter zu gestalten. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Ihre Einwilligung, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Nähere Informationen zu diesen statistischen Auswertungen finden Sie in der LinkedIn-Datenschutzrichtlinie.

Zur Regelung datenschutzrechtlicher Pflichten haben wir mit LinkedIn eine Vereinbarung über die Verarbeitung als gemeinsame Verantwortliche getroffen. Die Vereinbarung finden Sie hier. Im Wesentlichen ist folgendes darin geregelt: LinkedIn übernimmt Ihnen gegenüber die Informationspflichten zu der gemeinsamen Datenverarbeitung durch LinkedIn und uns auf unserer LinkedIn-Unternehmensseite. Bitte lesen Sie daher in regelmäßigen Abständen die Datenschutzrichtlinie von LinkedIn, die Sie hier finden.

Wollen Sie Ihre datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte wahrnehmen, können Sie sich am einfachsten direkt an LinkedIn oder an deren Datenschutzbeauftragten wenden, da diese Zugriff auf die Plattform und somit alle Nutzerdaten wie auch die damit einhergehenden konkreten Verarbeitungszwecke haben. Wir stehen Ihnen gerne bei der Geltendmachung Ihrer datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte unterstützend zur Seite. Sie können sich auch direkt an uns unter widerspruch@datev.de wenden. In diesem Fall werden wir Ihre Anfrage an LinkedIn weiterleiten.

Gemäß der LinkedIn‐Datenschutzrichtlinie werden personenbezogene Daten durch LinkedIn auch in den USA oder in anderen Drittländern verarbeitet. Nach Angaben von LinkedIn werden nur personenbezogene Daten in Länder übertragen, für die ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach Art. 45 DSGVO oder geeignete Garantien nach Art. 46 DSGVO vorliegen. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier. Zudem haben wir vereinbart, dass die irische Datenschutzkommission vorrangig die Verarbeitung für Seiten‐Insights überwacht. Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der irischen Datenschutzkommission oder bei jeder anderen Aufsichtsbehörde einzureichen.

Zusätzlich verwenden wir setzen auf unserer Webseite die Retargeting- und Conversion-Tracking Technologien von LinkedIn. Im Rahmen der LinkedIn Retargeting-Technologie werden Informationen über Ihr Nutzerverhalten auf unserer Webseite gesammelt und gespeichert. Diese Daten werden in Cookies auf Ihrem Computer gespeichert und von LinkedIn ausgelesen. Die Cookies ermöglichen LinkedIn die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Informationen aus den Cookies, sowie die Erstellung eines pseudonymen Nutzungsprofils. Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse Ihres Besucherverhaltens auf unserer Webseite und werden verwendet, um Ihnen auf der LinkedIn Plattform für Sie relevante und personalisierte Inhalte und Werbung anzuzeigen, die aufgrund Ihres Nutzerverhaltens auf unserer Webseite für Sie interessant erscheinen.

Sofern Sie über eine Anzeige auf der LinkedIn Plattform auf unsere Website gelangt sind, wird dabei ein sog. Conversion-Cookie von LinkedIn auf Ihrem Rechner gespeichert. Besuchen Sie daraufhin bestimmte Seiten von uns, können wir und LinkedIn erkennen, dass jemand auf die Anzeige geklickt hat und so zu unserer Seite weitergeleitet wurde. Die mithilfe des Conversion-Cookies eingeholten Informationen dienen dazu, Conversion-Statistiken zu erstellen. Wir als Werbekunde, erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf unsere Anzeige bei LinkedIn geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Bei der Nutzung unserer Webseite werden durch LinkedIn insbesondere Ihre IP-Adresse, der Browsertyp und die Browsersprache, Datum und Uhrzeit Ihrer Anfrage sowie ein oder mehrere Cookies, die unter Umständen Ihren Browser identifizieren, verarbeitet.

Wenn Sie nicht möchten, dass die für Sie eingeblendeten Werbeanzeigen auf Ihren verschiedenen Geräten koordiniert werden, können Sie die personalisierte Werbung über die Einstellungen für Werbung deaktivieren.

Ihre Daten werden auf Servern innerhalb der EU so lange gespeichert, bis sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden und werden außerhalb von LinkedIn nicht an Dritte weitergeben. Die Conversion-Cookies verlieren nach 90 Tagen ihre Gültigkeit und dienen nicht der persönlichen Identifizierung. Eine Übermittlung Ihrer Daten in die USA, erfolgt zunächst auf Basis des EU-US Data Privacy Frameworks. Zusätzlich haben wir mit LinkedIn die EU-Standardvertragsklauseln abgeschlossen.

Die Datenübermittlung an LinkedIn findet im Rahmen einer Auftragsverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO statt. Weiterführende Informationen sowie die Datenschutzerklärung von LinkedIn finden Sie hier.

Rechtsgrundlage für den Zugriff auf und die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung gemäß § 25 Abs. 1TDDDG. Rechtsgrundlage für die nachgelagerten Datenverarbeitung ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Sie können Ihre erteilten Einwilligungen jederzeit mit der Deaktivierung der „Marketing Cookies“ über die „Cookie Einstellungen“ im Footer widerrufen oder Ihre Präferenzen anpassen.

17.5. XING

Ferner nutzen wir das soziale Netzwerk XING der New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Deutschland (nachfolgend „XING“), um uns mittels eines Employer-Branding-Profils als Arbeitgeber zu präsentieren, vakante Stellen in unserem Unternehmen zu offerieren wie auch um mit Ihnen in Kontakt zu treten und Sie unserem Netzwerk beizufügen. Mehr zum Bewerbungsprozess bei DATEV unter Verwendung eines XING Profils finden Sie unter Punkt 8 in unserer Datenschutzinformationen.

Zusätzlich spielen wir auf XING eigene Anzeigen und Beiträge aus, in diesem Zuge erhebt XING Daten zu Ihrer Interaktion mit der Anzeige. Es handelt sich hierbei um Daten wie die Reichweite, Klicks und die Frequenz. Wir erhalten in diesem Zuge von XING Einsicht in statistische Auswertungen unserer Werbeanzeigen wie auch Aktivitäten auf unserem Profil, wir erhalten jedoch keine Information von XING über Ihre persönliche Interaktion mit der Anzeige oder personenbezogene Auswertungen oder Analysen. Ein Rückschluss auf einzelne Nutzerprofile ist für uns nicht möglich.

Wenn Sie uns auf unserem Unternehmerprofil besuchen, verarbeitet XING in eigener Verantwortung personenbezogene Daten z.B. zur Erstellung von detaillierten Auswertungen und Statistiken, auf diese Datenverarbeitung haben wir weder Einfluss noch erhalten wir personenbezogene Auswertungen von XING. Hier können Sie die Datenschutzrichtlinie ansehen und hier können Sie gegenüber XING Ihre Betroffenenrechte geltend machen.

17.6. YouTube

Mit unseren YouTube-Kanälen („DATEV“ und „DATEV Hilfe-Videos“) wollen wir mit Hilfe von Videos unsere Produkte und Dienstleistungen präsentieren, über Aktuelles bei DATEV berichten und DATEV als Arbeitgeber vorstellen.

Wenn Sie die Videoplattform YouTube aus dem Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz besuchen, werden Ihre personenbezogene Daten durch den Dienstanbieter der Plattform Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nachfolgend „Google“) verarbeitet.

Im Rahmen Ihres Besuches auf YouTube erhebt und verarbeitet Google personenbezogene Daten zu eigenen Zwecken, so z.B. zur Bereitstellung, Wartung oder Verbesserung des gewünschten Google-Dienstes. Welche Daten Google erhebt und wie diese verwendet werden, hängt davon ab, wie Sie diese Dienste nutzen und wie Sie Ihre Datenschutzeinstellungen verwalten. Auf diese Verarbeitungen hat DATEV keinen Einfluss.

Wir erhalten von Google eine statistische und anonymisierte Auswertung zum Nutzerverhalten in Bezug auf die von uns über YouTube-Plattform ausgespielten Videos. Eine Verarbeitung (personenbezogener) Daten darüber hinaus findet nicht statt.

Die Datenschutz-Richtlinie von Google finden Sie hier.

Änderungen in Ihrem Google-Konto können Sie hier vornehmen.

Änderungen zur personalisierten Werbung für Google-Dienste können Sie hier vornehmen.

17.7. TikTok

DATEV hat neben Instagram, Facebook, YouTube, Xing und LinkedIn nun eine weitere Plattform, auf der Social-Media-Content bereitgestellt wird: TikTok. Durch einen Auftritt bei TikTok möchte DATEV Auszubildende und Studierende ansprechen und dabei das Unternehmen als einen attraktiven Arbeitgeber darzustellen.

Treten Sie mit uns über unseren Account in Kontakt durch z.B. das Kommentieren von Beiträgen oder Schreiben von Privatnachrichten, verarbeitet und speichert TikTok personenbezogene Daten von Ihnen. Obwohl Standardvertragsklauseln für Drittlandübermittlungen verwendet werden, bleibt die Verarbeitung intransparent, was betroffenen Personen keine wirksamen Rechtsbehelfe ermöglicht.

Um die Risiken bei einer Nutzung von TikTok zu analysieren und bewerten, hat DATEV eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt. Eine Zusammenfassung dazu ist hier zu finden.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie hier.

Wollen Sie Ihre Betroffenenrechte wahrnehmen, können Sie sich am einfachsten direkt an TikTok wenden, da diese Zugriffe auf die Plattform und somit alle Nutzerdaten wie auch die damit einhergehenden konkreten Verarbeitungszwecke haben. Wir stehen Ihnen natürlich gerne bei der Geltendmachung Ihrer Rechte unterstützend zur Seite.