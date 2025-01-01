Insgesamt ist das Risiko für die betroffenen Personen an einer nicht rechtskonformen Verarbeitung aus Sicht der Beteiligung von DATEV an TikTok niedrig anzusehen, wenn gleich es nicht ausgeschlossen werden kann.

Erstens gibt es Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung im Zusammenhang mit Vertragsvereinbarungen und Datenübermittlungen in Drittländer.

Obwohl Standardvertragsklauseln für Drittlandübermittlungen verwendet werden, bleibt die Verarbeitung in Teilen intransparent, weshalb betroffenen Personen nicht immer wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen.

Die Nutzerrechte werden möglicherweise nicht ausreichend erfüllt, da TikTok keine klaren Richtlinien zur Löschung personenbezogener Daten bereitstellt. Es besteht die Gefahr von Phishing- und anderen Angriffen, insbesondere wenn Mitarbeiter in den Videos identifizierbar sind.

DATEV ergreift aktiv Maßnahmen um das Risiko für die betroffenen Personen zu minimieren:

Technische Maßnahmen zur Risikominimierung fallen aufgrund der Fremdsteuerung der Plattform prinzipiell aus. Organisatorische Maßnahmen bestehen darin, die Interaktionen zu beschränken bzw. zu entpersonalisieren. Dies erfolgt, wo es möglich und sinnvoll erscheint, ändert jedoch nichts an den sonst bei der Plattform verarbeiteten Datenmengen sondern jeweils nur am Beteiligungsumfang der DATEV.

DATEV bietet alternative Informations- und Kommunikationswege neben Social-Media-Plattformen wie TikTok und Facebook an. Nutzer können sich direkt über den unternehmenseigenen Internetauftritt unter www.datev.de informieren, wo alle relevanten Informationen zur Genossenschaft sowie weitere Inhalte abrufbar sind. Die Kontaktaufnahme mit DATEV ist über verschiedene Möglichkeiten, einschließlich eines Kontaktformulars, möglich. Stellenausschreibungen werden auf der DATEV Karriereseite veröffentlicht.

Zusätzlich informiert DATEV die Nutzer auf den jeweiligen Plattformen über sichere Nutzungsmöglichkeiten, indem sie beispielsweise auf den Hinweis des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit verlinkt.

Es könnte weiterhin risikominimierend zu werten sein, wenn die Inhalte, welche bei den jeweiligen Plattformen ausgespielt werden, ebenfalls unter z.B. www.datev.de vorgehalten würden. Die Idee hinter dieser Maßnahme ist, keinen "Zwang" auf die Nutzer der Plattform auszuüben, die Inhalte auf der Plattform selbst zu konsumieren und mit DATEV in Interaktion zu treten, sondern mitzuteilen, dass die gleichen Inhalte auch über eine ohne Tracking und Drittlandübermittlung der Daten der Nutzer bereitgehalten werden und DATEV somit einen leichten Zugang zu den Inhalten ermöglicht. Die gespiegelten Inhalte sollen über die Plattform YouTube verlinkt werden. Die hierdurch neu entstehenden Datenflüsse lassen bei anonymer Nutzung der Plattform YouTube allenfalls Fingerprints zu, ein personenbasiertes Tracking wird dadurch erschwert.

Auch die Nutzer selbst haben Möglichkeiten, ihre eigenes Risiko zu minimieren: So besteht bei einer Nutzung Sozialer Netzwerke keine Pflicht den jeweiligen Klarnamen zu führen. Außerdem kann sich der Nutzer durch verschiedene Einstellungen bis zu einem gewissen Grad schützen, etwa durch das Löschen seines Browserverlaufs, das Deaktivieren von Cookies, oder die fehlende Standortfreigabe bei der Verwendung von Fotos und Videos.

Zudem ermöglicht die kontinuierliche redaktionelle Betreuung ein Eingreifen durch DATEV bei etwaigen ehr- oder persönlichkeitsverletzenden Kommentaren bis hin zur Sperrung des Accounts des "störenden" Nutzers.