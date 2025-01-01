Die eigenen TikTok spezifischen Medieninhalte lösen das in Art. 35 DSGVO beschriebene Risiko aufgrund des nur sehr geringen Umfangs einer eigenen Datenverarbeitung nicht aus. Dies gilt insbesondere im Hinblick darauf, dass es sich bei den eigenen Beiträgen hauptsächlich um ein reines Senden von Inhalten handelt, und bei einer etwaigen Kommunikation mit anderen Nutzern nur die Daten verarbeitet werden, die diese selbst und freiwillig angegeben haben.

Die Nutzung von TikTok hat jedoch weitreichende Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich der Auswertung der Daten durch den Plattformbetreiber zu Werbe- oder anderen nicht immer transparenten Zwecken. Dies stellt eine Verarbeitung mit einem potenziell hohen Risiko dar, für die eine Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen ist.

Es ist davon auszugehen, dass DATEV bei Verarbeitungsvorgängen auf TikTok, die zur Werbung, sonstiger Öffentlichkeitsarbeit und zur Bereitstellung allgemeiner Informationen genutzt werden, eine Mitverantwortung trägt. Mitverantwortung bedeutet dabei nicht, dass DATEV die Datenschutzkonformität des Sozialen Netzwerkes bestätigt oder garantiert. Mitverantwortung bedeutet vielmehr, dass DATEV sich und anderen die Risiken des Sozialen Netzwerkes bewusst macht.

Die Daten, die durch die Interaktion mit dem jeweiligen Account in dem Sozialen Medium oder anderen Accounts verarbeitet werden sind bereits öffentlich zugänglich bzw. frei im Internet verfügbar.

Jedoch werden die Inhalte durch das Erscheinen auf dem Account der DATEV und die Wechselbeziehung einer breiteren bzw. "spezifischeren" Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und erreichen so unter Umständen eine größere Aufmerksamkeit und weitere Verbreitung als ohne diese Interaktionen.

Auch dadurch, dass DATEV sich innerhalb TikTok mit anderen Accounts vernetzt, entstehen zusätzliche Querverbindungen und Informationen über den jeweiligen Nutzer des Accounts.

Es werden auch beim passiven Mitlesen der Seite durch die Nutzer Daten erhoben und durch den Plattformanbieter weiterverarbeitet, dies kann z.B. ein sog. Fingerprinting zur Nachverfolgung und Profilbildung ermöglichen.