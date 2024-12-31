DATEV bietet Software- und Cloud-Lösungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie für deren Mandanten. Die Lösungen decken betriebswirtschaftliche Aufgaben wie Buchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss und Personalwesen ab und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen mittelständischen Unternehmen und den steuerberatenden Berufen. Dabei stehen Datensicherheit, Datenschutz und Compliance im Vordergrund.

DATEV in Zahlen (Stand: 31.12.2024)

1,51 Mrd. EUR Umsatz

Über 40.000 Mitglieder

850.000 Kunden

Genossenschaftlich in die digitale Zukunft

Gemeinsam Ziele zu erreichen, das ist der Grundgedanke einer jeden Genossenschaft. Wir sind nicht an einer kurzfristigen Gewinnoptimierung interessiert, sondern fördern die wirtschaftliche Entwicklung unserer Mitglieder dauerhaft. Die genossenschaftliche Aufstellung ist ein wichtiger Differenzierungsfaktor gegenüber anderen Unternehmen, die beispielsweise börsennotiert sind. Wir sind Partner der Kanzleien und des Mittelstands. Uns geht es um die bestmögliche Lösung für unsere Partner und deren Erfolg

Das genossenschaftliche Prinzip: Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Selbstverwaltung

Selbsthilfe

DATEV-Mitglieder leisten Selbsthilfe durch die Zusammenarbeit und die gemeinsame Abwicklung ihrer Geschäfte mit der Genossenschaft. Bereits 1966 schlossen sich 65 Steuerbevollmächtigte zusammen, um eine Genossenschaft zur Bewältigung der Buchführungsaufgaben mit Hilfe der EDV zu gründen. Und so ist es auch heute noch Aufgabe der Genossenschaft DATEV, die Mitglieder bei ihrer Berufsausübung zu unterstützen.

Selbstverantwortung

DATEV-Mitglieder handeln in der Genossenschaft selbstverantwortlich, weil sie im Sinne des Identitätsprinzips sowohl Leistungsabnehmer als auch Eigentümer sind. Durch ihre Mitgliedschaft bei DATEV können Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer Software und Dienstleistungen beziehen - und bestimmen, inwieweit auch ihre Mandanten direkt von diesen Lösungen profitieren.

Gemeinsam Ziele erreichen: der Grundgedanke einer Genossenschaft

Selbstverwaltung

 DATEV-Mitglieder werden aktiv in die Willensbildung und in die Kontrolle der Genossenschaft durch die Teilnahme an Gremien einbezogen. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Gremien Vorstand, Aufsichtsrat und General- bzw. Vertreterversammlung, berät der Beirat die DATEV in berufspolitischen Fragestellungen; der Vertreterrat bringt die Anwendersicht ein. Der Berufsstand hat so die Möglichkeit, in den Gremien aktiv die Erfahrungen aus der Praxis zu teilen. Oder anders gesagt: Software von Steuerberatern für Steuerberater!

Und im Allgemeinen

Ob Energie, IT oder Gesundheitswesen: Immer mehr Unternehmen setzen auf das genossenschaftliche Modell. Es steht für Vertrauen, Teilhabe und Stabilität – gerade in Zeiten des Wandels.

Was viele überrascht: Genossenschaften gehören zu den erfolgreichsten Wirtschaftsformen in Deutschland und gewinnen auch international an Bedeutung. Schon 2012 würdigten die Vereinten Nationen ihre Rolle für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung weltweit.

  • Kundenbasis

    Betreut werden über 850.000 Kunden durch mehr als 9.000 Mitarbeitende. Von DATEV-Lösungen mittelbar profitieren rund 2,8 Millionen Organisationen:

    • Unternehmen
    • Selbstständige
    • Kommunen
    • Vereine
    • Institutionen

  • Produkt- und Leistungsübersicht

    Software & Cloud

    • Über 200 Programme für PCs
    • Cloud-Anwendungen: Online-Software, Datenverarbeitung, Archivierung
    • Rechenzentrumsleistungen, Outsourcing, IT-Sicherheit

     

    Finanzbuchführung & Rechnungswesen

    • DATEV ist Standardlösung für digitale Buchführung
    • Unterstützung bei Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss und Rechnungswesen

     

    Lohn- und Gehaltsabrechnung

    • Monatlich über 14,5 Millionen Arbeitnemerbrechnungen bekommen eine Gehaltsabrechnung, die mit DATEV-Software erstellt wird
    • Abwicklung über eigenes Rechen-, Druck- und Logistikzentrum

     

    Zusammenarbeit Unternehmen & Steuerberater

    • Software zur Aufgabenteilung zwischen Kanzlei und Unternehmen
    • Anwendungen für Warenwirtschaft, Personal, Qualitätsmanagement

     

    Datenintegration & Austausch

    • Vernetzung mit 200+
    • Institutionen: Finanzamt, Krankenkassen, Banken, u. a.
    • Rund 665.000 Fachtexte in eigenen Datenbanken (Steuern, Recht, Wirtschaft)

  • Zielgruppen- und Branchenspezifische Lösungen

    Kanzleien & Consulting

    • Strategische IT- und Organisationsberatung für Kanzleien und Mandanten
    • Fokus auf Sicherheit, Digitalisierung, Effizienzsteigerung


    Wirtschaftsprüfer

    • Lösungen für digitale Abschlussprüfung, Qualitätskontrolle, Berichte

     

    Rechtsanwälte

    • DATEV Anwalt classic: Branchensoftware seit 1998
    • Stark genutzt in interdisziplinären Kanzleien


    Kommunale Verwaltung

    • Lösungen für kommunales Finanz- und Personalwesen
    • Beratung in Kooperation mit steuerlichen Beratern