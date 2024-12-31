Ob Energie, IT oder Gesundheitswesen: Immer mehr Unternehmen setzen auf das genossenschaftliche Modell. Es steht für Vertrauen, Teilhabe und Stabilität – gerade in Zeiten des Wandels.

Was viele überrascht: Genossenschaften gehören zu den erfolgreichsten Wirtschaftsformen in Deutschland und gewinnen auch international an Bedeutung. Schon 2012 würdigten die Vereinten Nationen ihre Rolle für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung weltweit.