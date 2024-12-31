DATEV bietet Software- und Cloud-Lösungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie für deren Mandanten. Die Lösungen decken betriebswirtschaftliche Aufgaben wie Buchhaltung, Lohnabrechnung, Jahresabschluss und Personalwesen ab und erleichtern die Zusammenarbeit zwischen mittelständischen Unternehmen und den steuerberatenden Berufen. Dabei stehen Datensicherheit, Datenschutz und Compliance im Vordergrund.
Genossenschaftlich in die digitale Zukunft
Gemeinsam Ziele zu erreichen, das ist der Grundgedanke einer jeden Genossenschaft. Wir sind nicht an einer kurzfristigen Gewinnoptimierung interessiert, sondern fördern die wirtschaftliche Entwicklung unserer Mitglieder dauerhaft. Die genossenschaftliche Aufstellung ist ein wichtiger Differenzierungsfaktor gegenüber anderen Unternehmen, die beispielsweise börsennotiert sind. Wir sind Partner der Kanzleien und des Mittelstands. Uns geht es um die bestmögliche Lösung für unsere Partner und deren Erfolg
Das genossenschaftliche Prinzip: Selbsthilfe, Selbstverantwortung, Selbstverwaltung
Selbsthilfe
DATEV-Mitglieder leisten Selbsthilfe durch die Zusammenarbeit und die gemeinsame Abwicklung ihrer Geschäfte mit der Genossenschaft. Bereits 1966 schlossen sich 65 Steuerbevollmächtigte zusammen, um eine Genossenschaft zur Bewältigung der Buchführungsaufgaben mit Hilfe der EDV zu gründen. Und so ist es auch heute noch Aufgabe der Genossenschaft DATEV, die Mitglieder bei ihrer Berufsausübung zu unterstützen.
Selbstverantwortung
DATEV-Mitglieder handeln in der Genossenschaft selbstverantwortlich, weil sie im Sinne des Identitätsprinzips sowohl Leistungsabnehmer als auch Eigentümer sind. Durch ihre Mitgliedschaft bei DATEV können Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer Software und Dienstleistungen beziehen - und bestimmen, inwieweit auch ihre Mandanten direkt von diesen Lösungen profitieren.
Gemeinsam Ziele erreichen: der Grundgedanke einer Genossenschaft
Selbstverwaltung
DATEV-Mitglieder werden aktiv in die Willensbildung und in die Kontrolle der Genossenschaft durch die Teilnahme an Gremien einbezogen. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Gremien Vorstand, Aufsichtsrat und General- bzw. Vertreterversammlung, berät der Beirat die DATEV in berufspolitischen Fragestellungen; der Vertreterrat bringt die Anwendersicht ein. Der Berufsstand hat so die Möglichkeit, in den Gremien aktiv die Erfahrungen aus der Praxis zu teilen. Oder anders gesagt: Software von Steuerberatern für Steuerberater!
Und im Allgemeinen
Ob Energie, IT oder Gesundheitswesen: Immer mehr Unternehmen setzen auf das genossenschaftliche Modell. Es steht für Vertrauen, Teilhabe und Stabilität – gerade in Zeiten des Wandels.
Was viele überrascht: Genossenschaften gehören zu den erfolgreichsten Wirtschaftsformen in Deutschland und gewinnen auch international an Bedeutung. Schon 2012 würdigten die Vereinten Nationen ihre Rolle für nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung weltweit.