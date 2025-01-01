Sind Ihre personenbezogenen Daten für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht. Die E-Mail-Adresse und der Device Fingerprint werden mit der Abgabe der Bewertung für zwei Jahre gespeichert. Besteht Betrugsverdacht, wird der erhobene Device Fingerprint zunächst unbefristet erhoben. Die Bewertungen werden zunächst auf unbegrenzte Zeit gespeichert. Ist eine Bewertung inhaltlich nicht mehr zutreffend, da sich das Bewertungsobjekt in Bezug auf die bewerteten Aspekte wesentlich geändert hat, wird die Bewertung gelöscht. Anfragen bei unseren Kundenservice werden bis zu drei Jahre gespeichert.

Wird das Bewertungsobjekt von den Seiten der DATEV entfernt, da z.B. der Vertrag für die Zusammenarbeit beendet wurde, werden damit einhergehend auch die zum Bewertungsobjekt erfassten Bewertungen und die damit zusammenhängenden personenbezogenen Daten gelöscht.

Die personenbezogenen Daten können über die genannte Dauer der Speicherung hinaus aufbewahrt werden, wenn das zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten notwendig ist. Grund hierfür kann z.B. sein: Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften: Zivilrechtliche Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.

Nach Ablauf der Fristen werden die Daten nach einer Nachbearbeitungsfrist gelöscht. Diese kann für Daten mit einer gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren bis zu maximal vier Jahre betragen.