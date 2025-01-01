Beim Login in ein geschütztes System wird zuerst ein klassischer Faktor abgefragt, z.B. ein Passwort (Wissenskomponente). Anschließend muss ein weiterer Faktor bestätigt werden, wie etwa ein Zugangscode, der an eine Mobilfunknummer gesendet wird. Nur der Besitzer des zugehörigen Smartphones kann diesen Code empfangen und bestätigen (Besitzkomponente). Bei biometrischen Merkmalen sind die entscheidenden Faktoren individuelle Eigenschaften wie etwa ein Fingerabdruck.

Nur wenn alle geforderten Faktoren gleichzeitig erfüllt sind, wird der Zugang gewährt. Das erhöht die Sicherheit erheblich, da ein Angreifer in der Regel nicht im Besitz aller benötigten Faktoren ist.

Beispiel: Wer das Passwort kennt, hat noch lange nicht Zugriff auf das verknüpfte Smartphone oder die korrekte biometrische Eigenschaft.