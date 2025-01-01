Datenschutz - der ideale Umgang mit der DS-GVO

In Zeiten des Fachkräftemangels sind Sie auf alle Kräfte in Ihrer Kanzlei bzw. Ihrem Unternehmen angewiesen. Entlasten Sie sich und Ihre Mitarbeitenden! Wir begleiten Sie dabei, das nötige Wissen zu Datenschutz-Themen aufzubauen und übernehmen wichtige Aufgaben für Sie – zum Beispiel, indem Sie den Datenschutzbeauftragten extern über DATEV benennen. Gemeinsam finden wir den idealen Weg, die Anforderungen der DS-GVO pragmatisch und effektiv umzusetzen!