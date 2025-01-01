Datenschutz - der ideale Umgang mit der DS-GVO
- Betreuung oder Unterstützung durch externen Datenschutzbeauftragten von DATEV
- Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sicher und korrekt umsetzen
- Zahlreiche Vorlagen, um Dokumentations- und Informationspflichten schnell und einfach zu realisieren
In Zeiten des Fachkräftemangels sind Sie auf alle Kräfte in Ihrer Kanzlei bzw. Ihrem Unternehmen angewiesen. Entlasten Sie sich und Ihre Mitarbeitenden! Wir begleiten Sie dabei, das nötige Wissen zu Datenschutz-Themen aufzubauen und übernehmen wichtige Aufgaben für Sie – zum Beispiel, indem Sie den Datenschutzbeauftragten extern über DATEV benennen. Gemeinsam finden wir den idealen Weg, die Anforderungen der DS-GVO pragmatisch und effektiv umzusetzen!
Unsere Datenschutz-Expertinnen und -Experten unterstützen Sie je nach Bedarf zu folgenden Themenfeldern:
Laufende Betreuung durch einen zertifizierten Datenschutzbeauftragten von DATEV inklusive
Ist-Analyse und Maßnahmenplan
Regelmäßige Jahrestermine und Schulungen
Zahlreiche Vorlagen zur Erfüllung der Dokumentations- und Informationspflichten
DS-GVO-Kurzanalyse (online): Erste Standortbestimmung und Ableitung der wichtigsten Maßnahmen
Datenschutz-Analyse: Vollständige Standortbestimmung und Maßnahmenempfehlungen
Unterstützung Ihres internen Datenschutzbeauftragten
Unterstützung durch einen persönlichen DATEV-Datenschutzberater für kleinere Kanzleien und Unternehmen ohne Benennungspflicht eines Datenschutzbeauftragten
Einzelne Themen rund um den Datenschutz können flexibel im Online-Termin oder telefonisch geklärt werden, wie zum Beispiel:
Löschkonzept erstellen und individualisieren
Webseite-Analyse
Allgemeine Fragen zum Datenschutz
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleiführungskräfte
Unternehmerinnen und Unternehmer
