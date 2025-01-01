Unsere unternehmerische Verantwortung (Corporate Responsibility) zeigt sich nicht nur darin, dass wir unseren Kunden die besten Lösungen und Services zur Verfügung stellen. DATEV leistet auch einen wertvollen Beitrag für Gesellschaft, Mitarbeitende und Umwelt. Erste Schritte waren 2014 die Umstellung auf 100% Ökostrom, die freiwillige Offenlegung unserer Kennzahlen nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex seit 2018 und die Zertifizierung nach ISO 14001 für Umweltmanagement in 2021. Mit nachhaltigen digitalen Geschäftsmodellen wollen wir auch weiterhin den Weg in die Zukunft bereiten – für unsere Mitglieder, unsere Kunden und uns.



Bildnachweis: © narawit – Adobe Stock