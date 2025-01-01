Und Action: Nachhaltigkeit in Wort, Bild und Ton
Ökologische Nachhaltigkeit bei DATEV
Soziale Nachhaltigkeit bei DATEV
Ökonomische Nachhaltigkeit bei DATEV
Recycling bei DATEV
Der Kern unserer Genossenschaft
Unsere unternehmerische Verantwortung (Corporate Responsibility) zeigt sich nicht nur darin, dass wir unseren Kunden die besten Lösungen und Services zur Verfügung stellen. DATEV leistet auch einen wertvollen Beitrag für Gesellschaft, Mitarbeitende und Umwelt. Erste Schritte waren 2014 die Umstellung auf 100% Ökostrom, die freiwillige Offenlegung unserer Kennzahlen nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex seit 2018 und die Zertifizierung nach ISO 14001 für Umweltmanagement in 2021. Mit nachhaltigen digitalen Geschäftsmodellen wollen wir auch weiterhin den Weg in die Zukunft bereiten – für unsere Mitglieder, unsere Kunden und uns.
Klimaschutz @DATEV
Bereits seit 2002 gelten für DATEV verbindliche Leitlinien für nachhaltiges Wirtschaften nach der Triple Bottom Line für ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Jetzt legen wir die Messlatte noch höher: mit einem klaren Bekenntnis zu maximaler CO2-Reduzierung bis 2030.Dabei gilt: erst vermeiden, dann reduzieren, dann kompensieren, die Energieeffizienz kontinuierlich verbessern und durch passende Mobilitätskonzepte überzeugen. Nur das unbedingt Nötige werden wir durch zertifizierte CO2-Ausgleichsmaßnahmen kompensieren, die Energieeffizienz kontinuierlich verbessern und durch innovative Mobilitätskonzepte überzeugen.
Transparenz @DATEV
Wir halten mehr von klaren Zielen und ehrlichen Daten als von Worten. Mit der freiwilligen Offenlegung unserer Nachhaltigkeitsleistungen nach dem branchenübergreifenden Transparenzstandard Deutscher Nachhaltigkeitskodex DNK (seit 2018) und der ISO 14001 Zertifizierung (seit 2021) legen wir die Fakten auf den Tisch. Beim Thema Nachhaltigkeit gibt es kein „Ziel erreicht“. Es geht immer noch besser. Daran arbeiten wir täglich und lassen uns dabei gerne in die Karten schauen.
Nachhaltige Produkte @DATEV
Die Digitalisierung des Berufsalltags spielt eine entscheidende Rolle bei der angestrebten Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Umweltbilanz. Digitale Lösungen sind dabei die Treiber für Nachhaltigkeit. Denn sie vermeiden oder reduzieren umweltbelastende Ressourcen wie Papier, Verpackungsmaterial, DVDs, Logistikaufwand und Abfall. Mit den digitalen Lösungen DATEV Unternehmen online, DATEV Arbeitnehmer online, der elektronischen Software-Auslieferung oder elektronischer Fachliteratur helfen wir aktiv dabei, CO2 einzusparen. Ein großes Plus liegt zusätzlich in der höheren Effizienz und sofortigen Verfügbarkeit der Daten in Unternehmen. Aber auch die Dienstleistung DATEV-Cloud-Sourcing spielt eine wichtige Rolle bei der Digitalisierung des Berufsalltags.
Soziale Nachhaltigkeit @DATEV
Wir gestalten auf ein nachhaltiges und inklusives Arbeitsumfeld für unsere Mitarbeitenden. Dabei steht für uns der Fokus auf gleichberechtigte Teilhabe aller an erster Stelle – intern wie extern. Wir stärken Eigeninitiativen (Communities of Practice) u. a. im Bereich Diversity, Ökologie (Digitale Barrierefreiheit, Internationals, LGBTIQ*+), da wir alle einladen, aktiv die positive Veränderung und Entwicklung von DATEV mitzugestalten. Auch das gesellschaftliche Engagement von DATEV ist vielfältig: Mit der DATEV-Weihnachtsspende werden seit über 30 Jahren soziale Projekte zu Gunsten von Kindern, Jugendlichen und Senioren unterstützt – mit einem Gesamtvolumen von ca. 5 Mio. Euro. Außerdem engagieren wir uns als Sponsor intensiv für Kultur, Bildung, Nachhaltigkeit und Sport.
Digitale Verantwortung @DATEV
Bei digitaler Zusammenarbeit eigenmotiviert Verantwortung zu übernehmen, ist für DATEV als IT-Dienstleister von besonderem Interesse. Um mit datenbasierten Geschäftsmodellen nachhaltig, zukunftsfähig und erfolgreich zu sein, entscheiden wir uns bewusst dafür, Technologien wertorientiert voranzutreiben. Digitale Verantwortung bei DATEV bedeutet nicht nur, Regeln aufzustellen, sondern auch Bewusstsein von innen heraus (weiter) zu entwickeln.
Policy Umwelt- und Energiepolitik
Wir legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Deshalb setzen umweltfreundliche Technologien ein, minimieren unseren Energieverbrauch und fördern erneuerbare Energien. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geschult und engagiert, unsere Umwelt- und Energieziele zu erreichen. Mit unseren Partnern arbeiten wir gemeinsam an nachhaltigen Lösungen. Seit 15. Mai 2024 gilt unsere neue Leitlinie - für eine grünere und effizientere Zukunft!