Für eine Prompt-Anfrage bei ChatGPT werden 750 Watt Leistung und 100ml Trinkwasser verbraucht. Ein durchschnittliches Gespräch mit ChatGPT verbraucht somit bis zu einem Liter Trinkwasser. DATEV Mitarbeitende sind angehalten diese Ressourcenverbräuche bei ihren Anfragen im Gedächtnis zu behalten und die Notwendigkeit ihrer Anfrage abzuwägen.

Die Balance zwischen technologischem Fortschritt und Umweltverantwortung betrifft aktuell zahlreiche IT-Unternehmen – auch DATEV. Wir als DATEV nehmen unser Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit sehr ernst. Das zeigt sich auch dadurch, dass durch die Implementierung von Green-IT-Maßnahmen der Energieverbrauch unserer IT-Infrastruktur im Verhältnis zur verarbeiteten Datenmenge seit Jahren sinkt, wodurch Umweltauswirkungen reduziert und minimiert werden.Gleichzeitig ist es wichtig anzuerkennen, dass KI-Forschung und -Entwicklung zwar energieintensiv sein können, aber auch enormes Potenzial für Fortschritt und Innovation bieten. Als IT-Unternehmen, das sich intensiv mit KI beschäftigt, tragen wir dazu bei, Lösungen zu entwickeln, die viele Bereiche unserer Mitglieder verbessern können und vor allem beim Entgegenwirken des akuten Fachkräftemangels helfen.

Um diese beiden Aspekte in Einklang zu bringen, ist es wichtig, eine ausgewogene Herangehensweise zu verfolgen. Dies kann durch die Nutzung von erneuerbaren Energien für unsere Rechenzentren (Ökostrom seit 2014), die Optimierung von Algorithmen und Modellen für eine bessere Energieeffizienz (Green Software Strategie), sowie den regelmäßigen Austausch in Technologienetzwerken geschehen.

Durch unsere sowohl auf Green-IT als auch auf die Entwicklung von energieeffizienten KI-Lösungen zu setzen, zeigen wir unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft, in der technologischer Fortschritt Hand in Hand mit Umweltschutz geht.