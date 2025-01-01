Als eines der führenden Softwareunternehmen in Europa ist DATEV nicht nur für die Entwicklung von Software bekannt. Das genossenschaftlich geprägte Unternehmen hat auch eine große Verpflichtung gegenüber dem Klima- und Umweltschutz. Dieser Einsatz zeigt sich sowohl in der Bereitstellung von ressourcenschonenden digitalen Lösungen für Mitglieder und Kunden als auch im firmeneigenen Vorhaben: Maximal CO2-reduziert bis 2030. DATEVs Vision ist klar - jede Softwarelösung sollte nachhaltig sein und Beiträge zur Energieeinsparung leisten.