Art.-Nr. 77648 | Online-Seminar (Vortrag)​

Nachhaltigkeitsberichterstattung - so unterstützen Sie KMU

Auf kleine und mittlere Unternehmen kommen beim Thema Nachhaltigkeit neue Herausforderungen zu. Wir zeigen Ihnen, wie Ihre Kanzlei wertvolle Unterstützung leisten kann.
  • Aktuelle Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit
  • VSME als praktikabler Lösungsansatz für KMU
  • Nachhaltigkeitsrisiken im Überblick
  • Wesentlichkeitsanalyse mit praktischen Beispielen
Einmalig
205,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Der europäische Green Deal und der nun angekündigte Green Deal Industrial Plan beeinflussen maßgeblich Berichtspflichten von Unternehmen und wirken indirekt auch für KMU. Wir stellen aktuelle Entwicklungen und Standards im Bereich Nachhaltigkeit vor, beispielsweise den Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSME), der speziell für die Zielgruppe KMU entwickelt wurde.

Sie erfahren, warum sich Ihre Mandanten dringend mit Nachhaltigkeitsberichten beschäftigen müssen. Damit eröffnen sich vielversprechende Beratungsfelder für Ihre Kanzlei!

Themen

Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit

  • Was versteht die EU unter Nachhaltigkeit?
  • Gesetzliche Grundlagen
  • Was ist neu im Vergleich zu anderen Berichtsformaten?
  • Zusammenhang mit anderen Elementen des EU Green Deals (Taxonomie, CSDDD (Due Diligence, Lieferketten), ECO Design, Product and Organizational Environment Footprints, Green Claims, CO2-Bilanzierung und Green House Gas Protocol)
  • Anforderungen an eine konforme Berichterstattung gemäß Corporate Social Responsibility Directive (CSRD)

Grundsätze standardkonformer Nachhaltigkeitsberichte

  • Überblick über die definierten Nachhaltigkeitsaspekte im European Sustainability Reporting Standard (ESRS) bzw. Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSME)
  • Der VSME als praktikabler Lösungsansatz für KMU
  • Wirkungs- und Risikoorientierung
  • Doppelte Wesentlichkeit
  • Datenerfassung und Berichtsanforderungen

Wesentliche finanzrelevante Risiken

  • Bewertung von Assets (insbesondere Immobilien)
  • Marktrisiken (kunden- und lieferantenseitig)
  • Operationelle Risiken
  • Andere outside-in-Risiken
  • Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (BaFin)

Ablauf einer Wesentlichkeitsanalyse mit praktischen Beispielen

Anforderungen an die Steuerberatung und neue Geschäftschancen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte
  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Ulrike Huler

Ulrike Häußler

Senior Managerin, TeamWeitblick GmbH

Portraitbild der referierenden Person Dr. Manfred Kofranek

Dr. Manfred Kofranek

MAS wissen.verändert Organisationsberatung Nachhaltigkeits-Berater und Auditor

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

Art.-Nr. 77648 | Online-Seminar (Vortrag)​

Nachhaltigkeitsberichterstattung - so unterstützen Sie KMU

Auf kleine und mittlere Unternehmen kommen beim Thema Nachhaltigkeit neue Herausforderungen zu. Wir zeigen Ihnen, wie Ihre Kanzlei wertvolle Unterstützung leisten kann.
Einmalig
205,00 €
Termin buchen