Nachhaltigkeitsberichterstattung - so unterstützen Sie KMU
- Aktuelle Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit
- VSME als praktikabler Lösungsansatz für KMU
- Nachhaltigkeitsrisiken im Überblick
- Wesentlichkeitsanalyse mit praktischen Beispielen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Der europäische Green Deal und der nun angekündigte Green Deal Industrial Plan beeinflussen maßgeblich Berichtspflichten von Unternehmen und wirken indirekt auch für KMU. Wir stellen aktuelle Entwicklungen und Standards im Bereich Nachhaltigkeit vor, beispielsweise den Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSME), der speziell für die Zielgruppe KMU entwickelt wurde.
Sie erfahren, warum sich Ihre Mandanten dringend mit Nachhaltigkeitsberichten beschäftigen müssen. Damit eröffnen sich vielversprechende Beratungsfelder für Ihre Kanzlei!
Themen
Überblick über aktuelle Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit
- Was versteht die EU unter Nachhaltigkeit?
- Gesetzliche Grundlagen
- Was ist neu im Vergleich zu anderen Berichtsformaten?
- Zusammenhang mit anderen Elementen des EU Green Deals (Taxonomie, CSDDD (Due Diligence, Lieferketten), ECO Design, Product and Organizational Environment Footprints, Green Claims, CO2-Bilanzierung und Green House Gas Protocol)
- Anforderungen an eine konforme Berichterstattung gemäß Corporate Social Responsibility Directive (CSRD)
Grundsätze standardkonformer Nachhaltigkeitsberichte
- Überblick über die definierten Nachhaltigkeitsaspekte im European Sustainability Reporting Standard (ESRS) bzw. Voluntary Sustainability Reporting Standard (VSME)
- Der VSME als praktikabler Lösungsansatz für KMU
- Wirkungs- und Risikoorientierung
- Doppelte Wesentlichkeit
- Datenerfassung und Berichtsanforderungen
Wesentliche finanzrelevante Risiken
- Bewertung von Assets (insbesondere Immobilien)
- Marktrisiken (kunden- und lieferantenseitig)
- Operationelle Risiken
- Andere outside-in-Risiken
- Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (BaFin)
Ablauf einer Wesentlichkeitsanalyse mit praktischen Beispielen
Anforderungen an die Steuerberatung und neue Geschäftschancen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Referierende
Ulrike Häußler
Senior Managerin, TeamWeitblick GmbH
Dr. Manfred Kofranek
MAS wissen.verändert Organisationsberatung Nachhaltigkeits-Berater und Auditor
Termine
