Was macht Softwareentwicklung nachhaltig?
Bei DATEV bedeutet nachhaltige Software:
- Ressourceneffizienz: Es geht darum, sowohl Energie als auch Hardware zu sparen. Dazu gehört eine effiziente Datenhaltung, die Berücksichtigung von Laufzeiteffizienz und der Zugang zur Software für alle.
- Integration von Stakeholdern: Bei der Entwicklung von Software ist es entscheidend, alle Beteiligten - von Architekten und Designern bis zu Entwicklern - von Anfang an einzubeziehen.
- Messbare Ziele: Energieeffizienz und effiziente Datenverarbeitung sind beispielsweise wichtige Kriterien.
- Ökologisches, soziales und ökonomisches Gleichgewicht: Jede Softwarelösung sollte diese drei Säulen der Nachhaltigkeit berücksichtigen.
- Bewusste Technologieauswahl: Etablierte Technologien, die am Markt gut verbreitet sind, sind oft besser optimiert und somit nachhaltiger.
Nachhaltigkeit im Arbeitsleben
Bei DATEV ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort. Es ist ein integrierter Bestandteil des Arbeitsalltags. Sei es durch die Entwicklung von Clean Code, die Integration von Qualitätsaspekten oder die bewusste Entscheidungsfindung mit Blick auf die Nachhaltigkeit - das Unternehmen geht proaktiv voran. Dieses Engagement geht über die Softwareentwicklung hinaus und erstreckt sich auf persönliche Handlungen wie den Kauf regionaler Produkte und die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel.
Die Zukunft der nachhaltigen Softwareentwicklung
Das Engagement von DATEV in Sachen nachhaltiger Softwareentwicklung endet nicht mit einem abgeschlossenen Projekt. Es gibt den Wunsch, diese Praxis dauerhaft im Unternehmen zu verankern. Schulungen, bewusstere Entscheidungsfindung und die kontinuierliche Weiterentwicklung von nachhaltigen Softwarepraktiken stehen im Mittelpunkt der zukünftigen Bemühungen des Unternehmens.
DATEVs Prinzipien für Nachhaltige Softwareentwicklung
- Effizienz in Datenhaltung und Übertragung: Minimierung der Datenübertragung, insbesondere bei mobilen Anwendungen.
- Energieeffiziente Softwareentwicklung: Reduzierung des Datenverkehrs und Optimierung der Speicher- und CPU-Nutzung.
- Ressourcenschonende Hardware-Nutzung: Optimierung des Energieverbrauchs und Auswahl des richtigen Zeitpunkts für ressourcenintensive Prozesse.
- Messbarkeit: Transparente Darstellung von Verbrauchswerten und Ressourcen.
- Soziale Nachhaltigkeit: Auswahl von weit verbreiteten Technologien und Förderung von Wissenstransfer im Team.
- Prozessuale Effizienz: Integration von nachhaltigen Praktiken direkt in den Entwicklungs- und Kundenprozess.
DATEV hat durch ihre klare Vision und Prinzipien gezeigt, dass nachhaltige Softwareentwicklung nicht nur gut für die Umwelt ist, sondern auch einen echten geschäftlichen Mehrwert bieten kann.