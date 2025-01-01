Software-Giganten und Nachhaltigkeit: Der Fall DATEV

Als eines der führenden Softwareunternehmen in Europa ist DATEV nicht nur für die Entwicklung von Software bekannt. Das genossenschaftlich geprägte Unternehmen hat auch eine große Verpflichtung gegenüber dem Klima- und Umweltschutz. Dieser Einsatz zeigt sich sowohl in der Bereitstellung von ressourcenschonenden digitalen Lösungen für Mitglieder und Kunden als auch im firmeneigenen Vorhaben: Bilanziell klimaneutral bis 2030. DATEVs Vision ist klar - jede Softwarelösung sollte nachhaltig sein und Beiträge zur Energieeinsparung leisten.