Ihre Vorteile auf einen Blick

1. Schnell passendes Wissen entdecken

Der DATEV Wissensfinder liefert gezielte Treffer für Ihr Thema ‒ von Lernvideos bis zu Fachbüchern ‒ ohne Umwege.

2. Für jeden Lerntyp das richtige Format

Lernvideos, Seminare, Fachbücher, Recherchemedien oder Kanzlei-Beratungen ‒ wählen Sie, was zu Ihrer Lernpraxis passt.

3. Immer aktuelle Inhalte

Neue Angebote werden sofort sichtbar ‒ Sie bleiben zu Gesetzesänderungen und Praxisfragen auf dem Laufenden.

4. Mehr Effizienz im Kanzleialltag

Kombinierte Lernpfade zu DATEV-Anwendungen und Schnittstellen optimieren Abläufe und schaffen Zeit für Mandanten.

5. Mitarbeitende gezielt weiterentwickeln

Stellen Sie Einarbeitungs- und Weiterbildungsangebote zusammen und begleiten Sie neue Mitarbeitende zügig zur Arbeitsfähigkeit.

6. Beratungssicherheit durch kontinuierliches Lernen

Mit den passenden Lernangeboten sind Sie und Ihre Mitarbeitenden stets informiert und beraten Ihre Mandanten fundiert und souverän.

So funktioniert es:​

  1. Suchen — Thema oder Aufgabe eingeben oder inspirieren lassen – die neuesten Weiterbildungen ganz einfach auf der Startseite entdecken
  2. ​Filtern — z. B. Format, Ort oder Rolle wählen​
  3. Starten — Passendes Wissensangebot finden und direkt buchen
Praxisbeispiele

  • Einarbeitung neuer Mitarbeitender: Seminare & Lernvideo zu Programmwissen ​
  • Mandanten informieren: Mandanten-Info-Broschüren zu beratungsrelevanten Themen speziell für Ihre Mandantschaft aufbereitet ​
  • Mandanten beraten: Passende Seminar- und Beratungsangebote für spezifische Fälle (z. B. Lohn, Jahresabschluss) ​
  • Management & Prozesse: Fach- und Managementwissen für effiziente Kanzleiprozesse ​
  • Fachbibliothek für die ganze Kanzlei: Aktuelles Praxiswissen für die tägliche Arbeit (z. B. zu gesetzlichen Neuerungen)​
Datev Wissens-Scout.: Die ganze Welt des Wissens

Bleiben Sie stets aktuell informiert über unsere Wissens-Angebote und abonnieren Sie den DATEV Wissens-Scout. Ganz individuell können SIe ihre Interessensgebiete auswählen. Wir stellen für Sie die neuesten Informationen zusammen aus den Bereichen: 

  • Seminare & Lernvideos
  • Kanzlei-Beratungen 
  • Fachliteratur
  • Recherchemedien 
