Wir entwickeln unser Produktportfolio konsequent und kontinuierlich in Richtung Cloud weiter. Für den Public Sector bedeutet das vor allem eines: Die eigene Systemlandschaft frühzeitig strategisch weiterzudenken.
Verwaltungen und Öffentlichen Unternehmen empfehlen wir, ihre Systemlandschaft frühzeitig strategisch neu auszurichten. Denn die Cloud-Transformation bei DATEV ist weit mehr als ein Software-Update. Sie verändert Prozesse, Rollen und Anforderungen im Public Sector. Unser Anspruch ist klar: Sie gehen diesen Weg nicht allein. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt.
Für den Public Sector heißt das: die eigene IT- und Prozesslandschaft ganzheitlich betrachten, klare Verantwortlichkeiten festlegen und bestehende Abläufe gezielt überprüfen. So behalten Sie die Kontrolle und nutzen gleichzeitig die Vorteile der Cloud: innovative Funktionen wie KI-Anwendungen, die ihr volles Potenzial nur in der Cloud entfalten, kontinuierliche Updates und ortsunabhängiges Arbeiten.
Kommt mit in die Zukunft!
Schritt für Schritt in die Cloud: Wie läuft die Umstellung ab?
Das DATEV-Produktportfolio wird in den kommenden Jahren in die Cloud entwickelt. Der Umstieg erfolgt schrittweise, mit klarer Struktur und Planbarkeit.
Dabei empfehlen wir:
- Vorhandene Prozesse überprüfen: Prüfen Sie Ihre Rechnungswesen- und Lohnprozesse, bestehende Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen und papierbasierten Abläufe.
- Digitale Basis schaffen: Papierbelege und manuelle Freigaben bremsen Automatisierung und Integration. Mit einem digitalen Belegprozess legen Sie heute schon den Grundstein für den fristgerechten Umstieg und die gesetzlich verpflichtende E-Rechnung ab 2027.
- Verantwortlichkeiten festlegen: Wer kümmert sich intern um Buchhaltung, Lohn und Personal, IT und Schnittstellen?
Beginnen Sie jetzt mit der Vorbereitung
Legen Sie Schritt für Schritt den Grundstein für Ihre DATEV-Cloud, prüfen Sie Ihre Prozesse und Systeme und definieren Sie interne Verantwortlichkeiten.
Planbare Transformation
Mit der schrittweisen Entwicklung gestalten Sie Ihre Systemlandschaft effizient und zukunftssicher – von der digitalen Belegerfassung über Buchhaltung bis zur Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Parallel dazu bauen Sie Ihr digitales Ökosystem auf: Offene Schnittstellen verbinden Ihr ERP- und HR-System nahtlos mit der DATEV-Cloud-Welt, schaffen stabile Datenflüsse, reduzieren manuelle Arbeitsschritte und erhöhen die Transparenz über Ihre Finanz- und Lohndaten.