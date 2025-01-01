Gesundheit

Gesundheit wird bei DATEV als Erfolgsfaktor für nachhaltigen Unternehmenserfolg betrachtet und wir engagieren uns im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) in den verschiedensten Handlungsfeldern.

Ziel der Angebote und Maßnahmen ist es, dass alle Mitarbeitendengruppen ein oder mehrere Angebote für sich entdecken können, um ihren Arbeitsplatz eigenständig so gesund wie möglich zu gestalten.

Gesundheit hat zahlreiche Dimensionen - daher ist Gesundheit@DATEV so vielfältig wie die Mitarbeitenden selbst. Ob vor Ort oder digital, ob Bewegung, Ernährung oder Entspannung, ob allein oder gemeinsam.

Das DATEV-Gesundheitskonzept vereint einen ganzheitlichen Blick auf die Gesundheit der Mitarbeitenden – von Impulsen und Angeboten für gesundes Leben & Arbeiten bei DATEV bis zur konkreten Unterstützung bei Krankheit oder in besonderen Lebenssituationen.

LeaseBike

DATEV bietet seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit des Fahrradleasings.

Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben

Flexible Arbeitsmodelle erleichtern die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Privatleben. Die Vereinbarkeitsthemen Pflege und Elternschaft sind für viele Mitarbeitende Alltag. Unterstützung bieten hier unter anderem Info-Sessions für werdende Eltern sowie Vorträge und Seminare für pflegende Angehörige. Ergänzt wird dies durch weitere spezifische Angebote und Benefits. In den bayerischen Oster- und Sommerferien sowie am schulfreien Buß- und Bettag gibt es ein betrieblich bezuschusstes Ferienbetreuungsangebot.