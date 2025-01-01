Was sind SDGs?
Die SDGs (Sustainable Development Goals), sind 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten Nationen im Jahr 2015 verabschiedet wurden. Bis zum Jahr 2030 sollen diese Ziele erreicht werden und umfassen eine Vielzahl von sozialen, wirtschaftlichen und Umweltthemen.
Sie reichen von der Beseitigung von Armut und Hunger über die Förderung von Bildung und Geschlechtergleichstellung bis hin zum Schutz der Umwelt und der Förderung nachhaltiger Wirtschaftssysteme um weltweit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und dabei gleichsam die natürlichen Lebensgrundlagen dauerhaft zu bewahren. Die SDGs dienen als Leitfaden für Regierungen, Unternehmen und die Zivilgesellschaft, um gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft zu arbeiten.
1. Keine Armut
Armut in jeder Form und überall beenden.
In Deutschland leben knapp 16 Prozent der Bevölkerung in relativer Armut. Im Vergleich zur „extremen Armut“ ist diese Bevölkerungsgruppe zwar nicht existentiell bedroht, wird aber von vielen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen. Ca. 11 Prozent der Weltbevölkerung (ca. 836 Millionen Menschen) leben in extremer Armut, diese Menschen müssen im Durchschnitt mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen. Die Weltgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, die extreme Armut bis 2030 komplett zu beseitigen und die relative Armut zu halbieren.
Das tut DATEV
Weihnachtsspende
DATEV unterstützt mit der jährlichen Weihnachtsspende deutschlandweit Projekte, die Kindern, Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren mit besonderen Förderbedarfen Hilfe zur Selbsthilfe bieten.
Belegschaftshilfe
Die Belegschaftshilfe DATEV-Stiftung bietet eine schnelle und unbürokratische Gewährung von Hilfe in Notfällen an Mitarbeitende und ehemalige Mitarbeitende der DATEV eG sowie deren Angehörige. Die Stiftung ist eine Selbsthilfeorganisation von DATEV-Mitarbeitenden, die durch ihre Beiträge die Notfallhilfe finanzieren.
2. Kein Hunger
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern.
Heutzutage werden genügend Nahrungsmittel auf der Welt produziert, um allen Menschen eine ausreichende Ernährung zu sichern. Dennoch hat nicht jeder Mensch den gleichen Zugang zu Nahrung. In Deutschland werden jährlich etwa 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Daher sollen eine gesunde und ausgewogene Ernährung geschaffen, das Einkommen von kleinen Nahrungsmittelproduzenten verdoppelt sowie eine nachhaltige Landwirtschaft gefördert werden.
Das tut DATEV
Gastronomie
DATEV bietet ihrer Belegschaft einen gastronomischen Service in Eigenregie. Dieser umfasst ein vielfältiges, gesundes und frisches Angebot wie z.B. Salatbars oder Vitalgerichte. Darüber hinaus wird bei der Lebensmittelauswahl auf die Unterstützung von familiengeführten und regionalen Unternehmen, auf die Saison sowie auf den CO2-Fußabdruck geachtet. Unterjährig werden den Mitarbeitenden verschiedene Aktionen wie z.B. „DATEV is(s)t gesund“ angeboten.
3. Gesundheit und Wohlergehen
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
Vielen Menschen ist nach wie vor der Zugang zu angemessener Gesundheitsversorgung verwehrt, zum Beispiel aufgrund ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer finanziellen Möglichkeiten oder ihres Wohnorts. Deshalb sterben noch immer viele Menschen an behandelbaren Krankheiten. Durch eine Stärkung der Gesundheitssysteme und insbesondere durch eine breite Verfügbarkeit von Impfstoffen, kann es uns gelingen, diese Krankheiten bis 2030 zurückzudrängen und sogar auszurotten.
Das tut DATEV
Gesundheit
Gesundheit wird bei DATEV als Erfolgsfaktor für nachhaltigen Unternehmenserfolg betrachtet und wir engagieren uns im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) in den verschiedensten Handlungsfeldern.
Ziel der Angebote und Maßnahmen ist es, dass alle Mitarbeitendengruppen ein oder mehrere Angebote für sich entdecken können, um ihren Arbeitsplatz eigenständig so gesund wie möglich zu gestalten.
Gesundheit hat zahlreiche Dimensionen - daher ist Gesundheit@DATEV so vielfältig wie die Mitarbeitenden selbst. Ob vor Ort oder digital, ob Bewegung, Ernährung oder Entspannung, ob allein oder gemeinsam.
Das DATEV-Gesundheitskonzept vereint einen ganzheitlichen Blick auf die Gesundheit der Mitarbeitenden – von Impulsen und Angeboten für gesundes Leben & Arbeiten bei DATEV bis zur konkreten Unterstützung bei Krankheit oder in besonderen Lebenssituationen.
LeaseBike
DATEV bietet seinen Mitarbeitenden die Möglichkeit des Fahrradleasings.
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben
Flexible Arbeitsmodelle erleichtern die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Privatleben. Die Vereinbarkeitsthemen Pflege und Elternschaft sind für viele Mitarbeitende Alltag. Unterstützung bieten hier unter anderem Info-Sessions für werdende Eltern sowie Vorträge und Seminare für pflegende Angehörige. Ergänzt wird dies durch weitere spezifische Angebote und Benefits. In den bayerischen Oster- und Sommerferien sowie am schulfreien Buß- und Bettag gibt es ein betrieblich bezuschusstes Ferienbetreuungsangebot.
4. Hochwertige Bildung
Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
Bildung ist ein elementares Menschenrecht und ein Schlüssel für eine zukunftsfähige Entwicklung, sowohl für den Einzelnen als auch für die Gesellschaft. Ohne Bildung haben es Menschen schwer, ihre politische, soziale und wirtschaftliche Situation zu verbessern. Es geht aber nicht nur um den Zugang an sich, sondern auch um die Qualität dieser Bildung. Bis 2030 soll deshalb für alle Menschen eine inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sichergestellt sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen gefördert werden.
Das tut DATEV
Weiterbildung
Umfangreiche berufsspezifische Weiterbildungsangebote und Freizeitlernen wird den Mitarbeitenden kostenlos zur Verfügung gestellt.
DATEV Stiftung Zukunft
Die DATEV Stiftung Zukunft fördert Projekte gemeinnütziger Organisationen, die Kinder und Jugendliche auf die Arbeitswelt der Zukunft vorbereiten. Weitere Informationen finden Sie unter DATEV-Stiftung.
5. Geschlechtergleichheit
Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen.
In Deutschland verdienen Frauen etwa 22 Prozent weniger als Männer. Internationale Studien und Schätzungen belegen: Frauen werden fast überall auf der Welt noch immer benachteiligt und ihrer Rechte, wie z.B. auf Selbstbestimmung, Erbschaften und Besitz beraubt. Mit Ziel 5 sollen Geschlechtergleichstellung, gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen erreicht werden.
Das tut DATEV
Geschlechtergleichheit
DATEV setzt Zielgrößen für Frauen in Führungspositionen und hat ein fachstellenübergreifendes Team, das ständig an den Maßnahmen zur Umsetzung arbeitet sowie regelmäßig über das Vorankommen berichtet und berät. Abseits der Zielgrößen erarbeiten wir Maßnahmen, wie wir alle Geschlechter repräsentieren und Führungspositionen auch auf alle Vielfaltsdimensionen bezogen diverser besetzen können. Im Sinne der ganzheitlichen Betrachtung des Themas, erzeugen wir Sichtbarkeit beispielsweise auch über genderrepräsentative Sprache und Sicherheit über Sanitäreinrichtungen für das dritte Geschlecht.
Mitarbeitenden-Formate
DATEV bietet den Mitarbeitenden verschiedene Möglichkeiten, selbst zum Wissenstransfer im Unternehmen beizutragen und stellt ihnen dafür Arbeitszeit zur Verfügung. Von der Teilnahme und Organisation von Austausch- und Lernformaten zu vielerlei Themen bis zur Mitarbeit an einer oder mehrerer unserer zahlreichen Employee Ressource Groups bzw. Communitys stehen den Mitarbeitenden alle Möglichkeiten offen, die Transformation des Unternehmens mitzugestalten und Wissen zu multiplizieren. Dabei setzen wir auf einladungsbasiertes Engagement und ein hohes Maß an Kommunikation.
6. Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen
Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten.
Wir verbrauchen etwa 30 Mal mehr Wasser als wir wahrnehmen. Wir benötigen es als Trinkwasser und für sanitäre Einrichtungen, aber auch in der Landwirtschaft, um Nahrungsmittel zu produzieren. In unseren Konsumgütern und Lebensmitteln stecken viele „unsichtbare“ Liter Wasser. Sauberes Wasser und Sanitärversorgung sollen für alle Menschen gewährleistet werden.
Das tut DATEV
Wasserzisternen
An einem Nürnberger Standort gibt es fünf Zisternen mit je 15 m³ für Regenwasser. Diese werden zur Bewässerung des Außenbereichs verwendet.
7. Bezahlbare und saubere Energie
Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern.
Knapp 80 Prozent der weltweit erzeugten Energie stammen aus fossilen Energieträgern. Durch die Verbrennung fossiler Energieträger entstehen Klimaschäden und Kosten für das Gesundheitssystem. Ziel 7 soll Zugang zu bezahlbarer und nachhaltiger Energie sowie Energieeffizienz für alle sicherstellen.
Das tut DATEV
Photovoltaikanlagen
Wir nutzen erneuerbare Energien, wie Ökostrom, freie Kühlung, Photovoltaik und Wärmepumpen.
Geothermie
Am Standort DATEV IT-Campus nutzen wir Erdwärme zum Heizen und Kühlen des Gebäudes.
8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.
Das Wirtschaftswachstum vergangener Jahrzehnte ist auf Kosten natürlicher Ressourcen und des Weltklimas erfolgt und längst an ökologische Grenzen gestoßen. Eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung bringt soziale, ökologische und wirtschaftliche Entwicklungsziele in Einklang und schafft menschenwürdige Arbeit für alle Menschen.
Das tut DATEV
Auditierungen der Lieferanten
DATEV führt jährlich sowie anlassbezogen Risikoanalysen der Lieferanten durch, um menschen- und umweltrechtliche Risiken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Darüber hinaus prüft DATEV die Nachhaltigkeitspraktiken ausgewählter Lieferanten.
9. Industrie, Innovation und Infrastruktur
Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.
Es gibt inzwischen viele umweltfreundliche Verkehrsmittel, deren Nutzung im Rahmen der Agenda 2030 ausgebaut werden soll. Insgesamt soll auf diese Weise Infrastruktur nachhaltig aufgebaut werden, denn eine nicht vorhandene oder marode Infrastruktur hemmt die Wirtschaftlichkeit und verstärkt so die Armut.
Das tut DATEV
Innovationsmanagement
Die Abteilung Innovationsmanagement fördert und berät aussichtsreiche Innovationsideen & hebt Synergien, stärkt die Innovationsfähigkeit & gestaltet Rahmenbedingungen und gibt Orientierung durch aussichtsreiche Zukunftsfelder & schafft einen Überblick über Innovationsaktivitäten.
E-Ladestationen
DATEV bietet seinen Mitarbeitenden Ladestationen für deren E-Autos sowie Ladestationen für deren eBikes/Pedelecs.
10. Weniger Ungleichheiten
Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern.
„Wohlstand kann nur als ein Zustand gedacht werden, der Verpflichtung und Verantwortung gegenüber dem Wohl der anderen einschließt.“ (Zia Sardar, 2008)
Die wachsende soziale und wirtschaftliche Ungleichheit innerhalb von Staaten – aber auch zwischen Staaten – ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Die Förderung der Chancengleichheit trägt zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum bei und stärkt den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft.
Das tut DATEV
Vergütung
DATEV bietet seinen Beschäftigten eine angemessene, attraktive und leistungsgerechte Vergütung.
Vielfalt und Chancengerechtigkeit
Für DATEV ist Vielfalt ein relevanter wirtschaftlicher Faktor für Innovation und zukunftsfähige Entscheidungen sowie als Grundhaltung im Markenwert Nachhaltigkeit verankert. Nicht zuletzt unterstützen wir den Berufsstand auch, indem wir durch eine größere personelle Vielfalt dem Fachkräftemangel entgegenwirken.
Über Schulungen und Formate, die sich an alle Mitarbeitenden und auch speziell an Führungskräfte richten, stärken wir das Bewusstsein für Vielfalt. Gleichzeitig fokussieren wir uns auf Prävention, Früherkennung und Intervention bei Rassismus, Diskriminierung und Gewalt am Arbeitsplatz.
Während Impulse dazu aus dem ganzen Unternehmen (allen voran den Employee Ressource Groups) kommen, widmet sich die Stabstelle Diversity & Transformation ganzheitlich den Vielfaltsthemen und fungiert als strategische und beratende Einheit.
Gleiche Chancen allein schaffen noch keine soziale Gerechtigkeit. Deshalb arbeiten wir ergebnisorientiert auf eine gleichberechtigte Teilhabe hin, die den Menschen und dessen Individualität in den Blick nimmt.
11. Nachhaltige Städte und Gemeinden
Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten.
Städte sind ein idealer Ansatzpunk beim Kampf gegen den Klimawandel. Denn sie können in großem Maßstab beitragen, Ressourcen zu schonen und Nachhaltigkeit zu gestalten, etwa durch lokales Engagement für Fairen Handel, durch flächensparende Stadtstrukturen, emissionsarme und bezahlbare Verkehrssysteme sowie energieeffiziente Gebäude.
Das tut DATEV
DATEV Gärten
Hinter dem Gebäude des DATEV IT-Campus 111 gibt es rund 4.500 Quadratmeter öffentlich zugängliche Parkanlage. DATEV-Gärten will in dem Stadtteil ein Zeichen für eine gute Nachbarschaft setzen. Viel Grün, eine Bocciabahn, zwei große Schachfelder sowie die mit 125 Metern „längste Parkbank Nürnbergs" laden Anwohner wie Mitarbeitende und Besucher zum Verweilen und Entspannen ein.
Zuschuss öffentliche Verkehrsmittel
DATEV hat einen Rahmenvertrag mit VAG für das tarifbezogene Firmenabo geschlossen. Außerdem wird das normale VGN-Firmenabo sowie das VGN-Firmenabo Plus mit Mitnahmeoption am Wochenende und an den Tagesrandzeiten mit 50 % des (Monats-) Abopreises bezuschusst. Zusätzlich trägt DATEV auch weiterhin die durch VAG veranschlagte monatliche Servicegebühr pro Nutzende.
12. Nachhaltige/r Konsum und Produktion
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.
Der Wandel hin zu einer Wirtschafts- und Lebensweise, die die natürlichen Grenzen unseres Planeten respektiert, kann nur gelingen, wenn wir unsere Konsumgewohnheiten und Produktionstechniken umstellen und die Nahrungsmittelverluste halbieren. Dazu sind international gültige Regeln für Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz wichtig; aber auch als Einzelpersonen können wir hier viel verändern.
Das tut DATEV
Digital & Print Solution Center
DATEV legt beim Einkauf von Papier Wert auf Nachhaltigkeit, u. a. achten wir auf möglichst kurze Transportwege und beziehen unser Papier ausnahmslos aus Europa. Dabei ist ein Großteil der Frischfaserpapiere wie auch Recyclingpapiere FSC®-zertifiziert.
Hardware
DATEV übergibt einen Großteil der alten IT-Geräte an Partner-Unternehmen (Refurbisher), die diese Geräte aufbereiten und wiederum an interessierte Unternehmen und Institutionen weitergeben.
13. Maßnahmen zum Klimaschutz
Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen.
Die Demokratische Republik Kongo verzeichnete 2015 den weltweit geringsten CO2 -Ausstoß pro Kopf: 0,06 t (D: 9,64 t). Wassermangel, Dürre, Wirbelstürme und Überschwemmungen sind nur einige der vielen Folgen des globalen Klimawandels und Ursache für Migration. Doch der Klimawandel stoppt nicht an Ländergrenzen und seine Auswirkungen beschränken sich nicht auf einzelne Politikfelder, Wirtschaftszweige oder soziale Gruppen. Effektiver Klimaschutz setzt deshalb die Einhaltung von Verträgen, internationale Kooperation sowie lokales Engagement in unserem eigenen Innenhof voraus.
Das tut DATEV
Ökostrom
Seit einigen Jahren bezieht DATEV in allen Nürnberger Standortorten und bundesweiten Niederlassungen ausschließlich Ökostrom.
Kartonagen-Shreddermaschine
Mit der Beschaffung einer Kartonagen-Shreddermaschine kann ein Teil der Altkartons im DPSC wiederverwendet werden, der bisher entsorgt wurde. Durch die Aufbereitung der Altkartonagen wird ein feines Füllmaterial produziert, welches beim Versand und zum Schutz der Druckerzeugnisse eingesetzt werden kann.
GreenIT
Bei DATEV gibt es vielfältige Green IT-Maßnahmen. Im Hardware-Bereich sind das z. B. die High-Density-Konzepte. Auch in der Softwareentwicklung spielt Nachhaltigkeit bei DATEV eine Rolle: Wir beschäftigen uns intensiv mit „Green Coding“.DATEV erfüllt das Umwelt- und Energiemanagementsystem nach ISO 14001/50001
14. Leben unter Wasser
Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen.
Rund 30 Prozent der weltweiten Fischbestände sind überfischt (im europäischen Atlantik: 63 Prozent; im Mittelmeer: 82 Prozent) und vom Aussterben bedroht. Die globale Erderwärmung und die Versauerung der Meere bedrohen die Ozeane und somit die Grundlage allen Lebens auf der Erde. Der Schutz der Biodiversität in den Meeren, ihre nachhaltige Nutzung und die gerechte Aufteilung der Nutzungsgewinne aus Meeren und Ozeanen sind wesentliche Faktoren nachhaltiger Entwicklung.
Das tut DATEV
Beachcleaner
DATEV unterstützt die Initiative Beachcleaner. Diese leistet Aufklärungsarbeit über die Plastikentwicklung in den Weltmeeren und der Umwelt initiiert Projekte, wie Clean-Ups von Flüssen in der Nürnberger Umgebung, aber auch internationale Strände, die die Zerstörung des Ökosystems durch Plastikmüll verhindern.
15. Leben an Land
Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der Biodiversität ein Ende setzen.
In der ecuadorianischen Verfassung hat man der Natur Rechte zugesprochen, um sie vor Ausbeutung und Zerstörung zu schützen. Der Verlust der biologischen Vielfalt nimmt zu, dabei ist sie Grundlage unseres Lebens – und diese wird gerade in rasantem Tempo zerstört. Landökosysteme sollen deshalb geschützt, die nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern unterstützt und die Wüstenbildung bekämpft werden, um die natürlichen Lebensräume zu erhalten.
Das tut DATEV
Sponsoring Weltacker Nürnberg
DATEV unterstützt die Initiative Weltacker Nürnberg. Das Bildungsprojekt Weltacker teilt die weltweit verfügbare Ackerfläche durch die Zahl der Menschen. Somit stehen jedem Menschen symbolisch 2.000 Quadratmeter zu, auf denen das wachsen muss, was uns ernährt und versorgt. Das Projekt veranschaulicht, wie Ernährung und Versorgung in einer globalisierten Welt realisiert werden kann. Darüberhinaus begünstigt das Projekt stabile Ökosysteme und erhält die Artenvielfalt von Flora und Fauna.
Bienenvölker
Im Juli 2023 sind sechs Bienenvölker auf dem DATEV-Gelände eingezogen. Mit dieser Maßnahme möchte DATEV einen positiven Beitrag zur Unterstützung der Biodiversität leisten.
16. Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.
Frieden, körperliche Unversehrtheit und Schutz durch ein stabiles Rechtssystem sind unabdingbare Voraussetzungen für nachhaltige Entwicklung und Wohlstand. Ziel ist die Verringerung aller Formen von Gewalt, Zugang zur Justiz für alle zu ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen.
Das tut DATEV
Menschenrechte
Für DATEV ist die Achtung der Menschenrechte sowie die Verhinderung von Zwangs- und Kinderarbeit essenzieller Bestandteil des unternehmerischen Denkens und Handelns. Auch in der Lieferkette achten wir akribisch auf deren Einhaltung. Diese Grundhaltung ist in unserem Code of Business Conduct verankert: „DATEV achtet die international anerkannten Menschenrechte und lehnt menschenunwürdige Praktiken, wie z. B. Zwangsarbeit oder Kinderarbeit ab. Mit Unternehmen und Institutionen, die solche Praktiken anwenden oder zulassen, arbeitet DATEV nicht zusammen. DATEV erwartet, dass unsere Zulieferer international geltende soziale Standards einhalten.
“Keine Gewalt am Arbeitsplatz"
Gewalt hat bei DATEV keinen Platz. Deshalb ist es uns wichtig, dass jegliche Vorfälle von Gewalt am Arbeitsplatz ernst genommen und angemessen behandelt werden. Jeder Fall wird vertraulich behandelt, denn Diskretion und der Schutz der Privatsphäre aller Beteiligten haben oberste Priorität. Bei DATEV gibt es eine Beschwerdestelle und es stehen besonders geschulte Ansprechpersonen bei Fragen und möglichen Situationen bereit.
17. Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen.
Die 17 Ziele können nur durch eine starke globale Partnerschaft erreicht werden. Regierungen, die Zivilgesellschaft und Unternehmen müssen gemeinsam an ihrer Umsetzung arbeiten. „Niemanden zurücklassen“, ist das Hauptprinzip der Agenda 2030. Die Erreichung der 17 Ziele ist die Aufgabe und Verantwortung aller Staaten der Erde.
Das tut DATEV
DATEV Stiftung Zukunft
Die DATEV Stiftung Zukunft übernimmt durch die Unterstützung verschiedener Institutionen Verantwortung und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung der digitalisierten Zukunft. Hierbei werden gemeinnützige Projekte im Bereich Digitalisierung – von Wirtschaft über Wissenschaft bis Bildung gefördert. Weiter Informationen finden Sie hier.
Mitglied B.A.U.M. e.V.
B.A.U.M. e.V. setzt sich als Netzwerk dafür ein, das Thema einer lebenswerten Zukunft durch nachhaltiges Wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen voranzubringen.Die Mitglieder und transformationswillige Unternehmen werden beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien unterstützt und Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien und Verbänden vernetzt.