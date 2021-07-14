2023 hat DATEV dezidiert das Thema Soziale Nachhaltigkeit in die Markenwerte übernommen und formuliert, um intern wie extern deutlich zu machen, welche Relevanz das Thema für den wirtschaftlichen Erfolg und die Zukunftsfähigkeit hat:
„Wir gestalten eine vielfältige und inklusive Arbeitswelt und setzen uns für die gleichberechtigte Teilhabe aller sowie die Entfaltung der eigenen Talente und Fähigkeiten ein. Dabei arbeiten wir aktiv gegen Diskriminierung und stärken soziale Gerechtigkeit.“
Wie wir arbeiten:
Ein besonderer Fokus liegt hier auf der strategischen Implementierung und Umsetzung von Diversity, Equity & Inclusion, wozu die Stabstelle Diversity & Transformation ins Leben gerufen wurde. Ihr Ziel ist es, Flexibilität und Orientierung für Mitglieder und Kunden sicherzustellen, eine vielfältige und inklusivere Arbeitswelt zu fördern, gleichberechtigte Teilhabe für alle zu ermöglichen und regelmäßig Wert für unsere Mitglieder und Kunden zu liefern. Um das zu erreichen, setzt DATEV auf einladungsbasierte Beteiligung, die dezentrale Kommunikationsverantwortung aller und eine ständig reflektierte Arbeitsweise – kurz: Das Angebot ist eine Einladung an alle zur Mitgestaltung durch beispielweise Dialogformate und Austauschplattformen.
DATEV wählt bewusst einen Ansatz im Sinne der Intersektionalität, um keine defizitorientierte Förderung unterrepräsentierter Gruppen zu betreiben, sondern realitätsgerecht die Vielfalt der Mitarbeiter zu repräsentieren – sowohl in individuellen Entscheidungen als auch ganzheitlich in den Prozessen und Strukturen des Unternehmens. Ziel ist es, limitierende Kategorien aufzubrechen und alle Mitarbeiter anzusprechen. Demnach wollen wir nicht die Menschen an die Norm anpassen, sondern die Norm als solche infrage stellen und hin zu mehr Gleichberechtigung verändern. Dabei ist es entscheidend, konsequente Strukturen zu etablieren, die Diskriminierung sichtbar machen und ihr entgegenwirken.
“Diversity ist kein ‘Feel-Good’-Thema. Es ist existenziell für langfristigen unternehmerischen Erfolg. Deswegen hat Diversity signifikante strategische Bedeutung für uns bei DATEV!”(Julia Bangerth, Vorstandsmitglied der DATEV eG)
Vielfalt in Führung
Um das Potenzial von Vielfalt bei DATEV tatsächlich zu heben, ist es wichtig, insgesamt mehr personelle Vielfalt in unserer Führung zu etablieren und Menschen auf ihrem individuellen Weg zu unterstützen. Speziell für Frauen in Führungspositionen gibt es dafür gesetzliche Vorschriften. Das Genossenschaftsgesetz schreibt das Setzen für Zielgrößen von Frauen in Führung vor. DATEV setzt diese Zielgrößen bereits seit mehreren Jahren und ergänzt sie in Abstimmung mit dem Vorstand um einen umfänglichen Maßnahmenkatalog. Dieser beinhaltet zum Beispiel die Etablierung von Co-Leadership-Modellen und Unconscious Bias Trainings sowie die Ausschreibung von Führungsstellen in Teilzeit.
Fakten und Zahlen:
- Bei DATEV arbeiten 42,2% Frauen. 33,4% der Führungspositionen sind weiblich besetzt.
- 2024 nimmt das erste Co-Leadership-Team als Pilotprojekt die gemeinsame Führungsverantwortung auf.
- Es arbeiten 191 von 1.338 derzeitigen Führungskräften in Teilzeit.
- Der Altersdurchschnitt aller Führungskräfte liegt bei 48,8 Jahren.
Stand: 12/2024
Inklusionsvereinbarung
Bei der neuen und weiterentwickelten Inklusionsvereinbarung geht es darum, Barrieren für Menschen mit Beeinträchtigungen abzubauen. Gleichzeitig steht im Zentrum das Verständnis, dass die Vereinbarung für alle gilt und somit auch alle mit in die Pflicht nimmt. DATEV gestaltet durch diesen Schritt eine noch vielfältigere und inklusivere Arbeitswelt nach innen und außen. Das wichtigste Instrument dabei ist der Aktionsplan „Inklusion“. Dieser definiert Maßnahmen und das darin definierte Inklusionsteam setzt diese verbindlich um, optimiert Prozesse und Verfahren und legt die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten fest. Dabei sind verschiedene Handlungsfelder formuliert, darunter: Bewusstseinsbildung, Arbeitsplatz und -umfeld, Produkte und Dienstleistungen sowie Gesundheitsmanagement und Prävention.Erfahren Sie hier, wie die Inklusionsvereinbarung zustande kam, wer uns bei diesem Schritt begleitet hat und vor allem: was DATEV künftig tun möchte, um diese Werte nicht nur festzuhalten, sondern auch zu leben – intern wie extern.
Fakten und Zahlen
- Bei DATEV arbeiten 6,87% mit Schwerbehinderung.
- Die Schwerbehindertenquote unter unseren Auszubildenden liegt bei 9,89%.
- DATEV baut permanente und temporäre Barrieren für Mitarbeitende mit Beeinträchtigungen motorischer, sinnesbedingter (z. B. visuell, akustisch), psychischer und kognitiver Art sukzessive ab.
- 95% der Beschäftigten bei DATEV haben die Möglichkeit, mobil zu arbeiten.
Stand: 12/2024
Plattformen organisationalen Lernens (Kommunikation, Dialogräume und Formate)
DATEV transformiert sich grundlegend. Organisation, Portfolio, Partnerschaften – es gibt kaum ein Feld, das nicht betroffen ist. Aus diesem Grund findet der Wandel auch nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern transparent, offen und für alle nachvollziehbar unter dem Dach #DATEVlernt. Im Kern stehen dabei verschiedene Plattformen des Lernens und des gemeinsamen Austausches sowie eine transparente und konstante Kommunikation dazu. Zu diesen Plattformen gehören beispielsweise extern das DigiCamp und das DATEV-CoCreationCamp sowie intern der Diversity Talk und der Diversity Podcast. Immer geht es um eine Mischung aus Wissenstransfer, mutigem Ausprobieren, Zusammenarbeit im Netzwerk und dem authentischen Teilen echter, gelebter Erfahrung. Denn in der Perspektivenvielfalt liegt unsere Kraft der Veränderung und Zukunftsfähigkeit.
Fakten und Zahlen
- Bei DATEV werden pro Jahr im Schnitt 5,1 Weiterbildungstage pro Mitarbeiter abgehalten.
- Im Jahr 2024 haben wir insgesamt 2.389 Schulungen, Workshops und Weiterbildungskurse angeboten. Ein leichter Rückgang zu den 2.574 aus dem Vorjahr.
- DATEV unterhält 132 Communities auf Viva Engage (Corporate Social Media). Etwa 750 Personen nahmen durchschnittlich am DATEV DigiCamp im Jahr 2024 teil.
Stand: 12/2024