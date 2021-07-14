Ein besonderer Fokus liegt hier auf der strategischen Implementierung und Umsetzung von Diversity, Equity & Inclusion, wozu die Stabstelle Diversity & Transformation ins Leben gerufen wurde. Ihr Ziel ist es, Flexibilität und Orientierung für Mitglieder und Kunden sicherzustellen, eine vielfältige und inklusivere Arbeitswelt zu fördern, gleichberechtigte Teilhabe für alle zu ermöglichen und regelmäßig Wert für unsere Mitglieder und Kunden zu liefern. Um das zu erreichen, setzt DATEV auf einladungsbasierte Beteiligung, die dezentrale Kommunikationsverantwortung aller und eine ständig reflektierte Arbeitsweise – kurz: Das Angebot ist eine Einladung an alle zur Mitgestaltung durch beispielweise Dialogformate und Austauschplattformen.

DATEV wählt bewusst einen Ansatz im Sinne der Intersektionalität, um keine defizitorientierte Förderung unterrepräsentierter Gruppen zu betreiben, sondern realitätsgerecht die Vielfalt der Mitarbeiter zu repräsentieren – sowohl in individuellen Entscheidungen als auch ganzheitlich in den Prozessen und Strukturen des Unternehmens. Ziel ist es, limitierende Kategorien aufzubrechen und alle Mitarbeiter anzusprechen. Demnach wollen wir nicht die Menschen an die Norm anpassen, sondern die Norm als solche infrage stellen und hin zu mehr Gleichberechtigung verändern. Dabei ist es entscheidend, konsequente Strukturen zu etablieren, die Diskriminierung sichtbar machen und ihr entgegenwirken.