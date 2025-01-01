Im Sinne einer CoCreation nehmen wir verschiedene Perspektiven ein, um ein gemeinsames Verständnis der DATEV von morgen zu entwickeln. Die DATEV transformiert sich grundlegend. In Experimentierräumen werden wir nicht nur im internen, sondern auch im Austausch mit Dritten die Veränderung gestalten und vorantreiben. Lassen Sie uns gemeinsam unsere unternehmensweite Transformation reflektieren und unter anderem Experimente aus dem Open Space DATEV diskutieren.

Die Themen bestimmen Sie am Veranstaltungstag selbst. Die Veranstaltung findet in hybrider Form statt.