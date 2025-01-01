Die DATEV eG transformiert sich grundlegend. Organisation, Portfolio, Partnerschaften – kaum ein Feld, das nicht betroffen ist. Aus diesem Grund findet der Wandel auch nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern transparent, offen und für alle nachvollziehbar unter dem Dach #DATEVlernt.

Im Transformationsprozess der DATEV spielen organisationale Experimente eine wichtige Rolle. Aus der Beobachtung eines der ersten Experimente – der Gründung des Cross Solution Centers der DATEV – ist in Zusammenarbeit mit Christina Grubendorfer und Rainer Kruschwitz von LEA GmbH das “Change and Transition Framework” entstanden.