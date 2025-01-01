Die DATEV eG transformiert sich grundlegend. Organisation, Portfolio, Partnerschaften – kaum ein Feld, das nicht betroffen ist. Aus diesem Grund findet der Wandel auch nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern transparent, offen und für alle nachvollziehbar unter dem Dach #DATEVlernt.
Im Transformationsprozess der DATEV spielen organisationale Experimente eine wichtige Rolle. Aus der Beobachtung eines der ersten Experimente – der Gründung des Cross Solution Centers der DATEV – ist in Zusammenarbeit mit Christina Grubendorfer und Rainer Kruschwitz von LEA GmbH das “Change and Transition Framework” entstanden.
Näheres zum Framework finden Sie im Beitrag Das neue LEA Agile Change Framework von Rainer Kruschwitz und im Beitrag Inspect & Adapt – immer und immer wieder von Carolin Lamprecht.